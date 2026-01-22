Мужчина попытался вломиться в генконсульство России в Нью-Йорке

Tекст: Антон Антонов

По информации российского диппредставительства, злоумышленник забрался на балкон второго этажа, где попытался взломать закрытые ставни, но не смог этого сделать, передает ТАСС.

Его личность устанавливается «правоохранительными органами, прибывшими по вызову российских дипломатов через 15 минут». «Не сумев сломать закрытые ставни, сорвал новогоднюю гирлянду, но не смог отвязать от флагштока установленный там российский флаг», – говорится в сообщении.

Мужчина задержан и находится под стражей, полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего. Российские дипломаты выразили сожаление по поводу регулярного характера подобных провокаций против миссии в Нью-Йорке. По их словам, такие инциденты не всегда встречают активное противодействие со стороны властей США, несмотря на неоднократные официальные обращения российской стороны о необходимости усиления мер безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Берне осудил мужчину, который выразил протест против нейтралитета Швейцарии по украинскому конфликту, плюнув на табличку консульства России. На территорию генконсульства России в Марселе были заброшены три устройства, два из которых взорвались, а одно не сработало. 9 мая 2024 года на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге произошло нападение.