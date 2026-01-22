  • Новость часаМужчина попытался вломиться в генконсульство России в Нью-Йорке
    22 января 2026, 02:59 • Новости дня

    Эксперт допустил появление в Гренландии баз США, аналогичных Гуантанамо

    Политолог Лукьянов: США могут натыкать в Гренландии аналоги базы Гуантанамо

    Tекст: Антон Антонов

    США, вероятно, разместят в Гренландии аналоги своей кубинской базы Гуантанамо, заявил политолог Федор Лукьянов.

    «Короче говоря, сделка века, видимо, будет заключаться в том, что США натыкают в Гренландии аналогов своей кубинской базы Гуантанамо на правах бессрочной аренды задаром», – заявил Лукьянов в Telegram.

    New York Times пишет, что среди военных чиновников стран НАТО прошло обсуждение идеи передачи суверенитета над малыми участками Гренландии Соединенным Штатам. Источники издания сообщили, что такой компромисс рассмотрели как возможность размещения американских военных баз по аналогии с британскими базами на Кипре. Пока не ясно, стала ли эта идея частью официальных предложений Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что не может представить ситуацию, при которой США воевали бы с Данией из-за Гренландии. Госсекретарь Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация США рассматривает в качестве основного варианта покупку Гренландии у Дании. Трамп сообщил, что детали «бесконечной сделки» прорабатываются.

    21 января 2026, 10:21 • Новости дня
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»

    Трамп ответил Европе, что «торговая базука» срикошетит обратно

    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Любые новые торговые меры со стороны Евросоюза против США срикошетят обратно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент Дональд Трамп прокомментировал угрозы Евросоюза применить так называемую торговую базуку против США, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу NewsNation он отметил, что европейцы уже прибегают к подобным мерам, однако, по его мнению, не до конца осознают последствия таких шагов.

    «При этом они уже применяют «торговые базуки», и это срикошетит обратно», – отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что любые ограничительные действия Брюсселя против Вашингтона вернутся к европейским странам рикошетом. Президент выразил уверенность, что подобная политика приведет к негативным последствиям для самой Европы.

    Глава Белого дома в субботу сообщил о введении с февраля пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии, которая с июня увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые американские пошлины.

    Макрон отдельно отметил наличие у ЕС «инструмента против принуждения», известного как «торговая базука».

    21 января 2026, 08:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвующего во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило о риске, что Европа может согласиться отдать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону. Собеседник агентства отметил, что многие европейцы считают завершенным послевоенный мировой порядок, а возможный захват территорий президентом США Дональдом Трампом может радикально изменить политическую ситуацию в мире, передает ТАСС.

    По оценке источника, европейские лидеры могут согласиться на уступку Гренландии в очередной попытке умиротворить Белый дом.

    Bloomberg пишет, что европейские чиновники были шокированы быстрым переходом США от дружественного взаимодействия к враждебному и потерей поддержки. Некоторые представители ЕС признали, что не понимают, как реагировать на постоянно меняющиеся угрозы и требования со стороны Вашингтона, которые, по их словам, лишены логики.

    В публикации отмечается, что возобновление требований президента США к Дании о передаче крупнейшего в мире острова совпало с новыми угрозами тарифов и попыткой Вашингтона создать альтернативный ООН глобальный форум по безопасности. Это происходит на фоне уязвимости европейского сообщества, экономических трудностей и утраты уверенности в американских гарантиях безопасности.

    Bloomberg подчеркивает, что Евросоюз, и без того расколотый конфликтом на Украине, сталкивается с ощущением потери контроля и нарастанием враждебности в отношениях с Белым домом.

    Власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу проявить силу в ситуации с Гренландией и прекратить льстить Дональду Трампу.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    21 января 2026, 13:03 • Новости дня
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Франция готовит отправку как минимум 200 альпийских стрелков для усиления своего военного присутствия в Гренландии, увеличивая контингент более чем в 14 раз, сообщила Canard Enchaine.

    По данным Canard Enchaine, президент Франции Эммануэль Макрон намерен значительно нарастить военное присутствие страны в Гренландии, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что французский лидер собирается увеличить военный контингент на острове более чем в 14 раз.

    Ранее Эммануэль Макрон созвал совет по обороне Франции из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.

    До этого Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение о скором уходе Макрона с поста президента Франции после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Макрона, в котором французский лидер отметил, что не понимает, какие у Трампа планы в отношении Гренландии.

    21 января 2026, 23:13 • Новости дня
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии на основе цены продажи Аляски
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии на основе цены продажи Аляски
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, напомнил, что США уже покупали у России Аляску, а у Дании – Виргинские острова. При этом он подчеркнул, что вопрос Гренландии «не касается» России.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг Гренландии. «Нас не касается совершенно то, что с Гренландией происходит. Но у нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он указал, что Россия продала Соединенным Штатам Аляску в 1867 году за 7,2 млн долларов. Президент добавил, что с учетом инфляции эта сумма сегодня составила бы 158 млн долларов, а площадь Аляски составляет примерно 1 млн 717 тыс. кв. км. Путин отметил, что Гренландия больше по площади – 2 млн 166 тыс. кв. км, разница составляет около 449–450 тыс. кв. км.

    «Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200–250 млн долларов, – сказал Путин. – Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру».

    Президент напомнил, что у Дании и Соединенных Штатов также был опыт подобных сделок: в 1917 году Дания продала Соединенным Штатам Виргинские острова. Путин подчеркнул, что Дания исторически относилась к Гренландии как к колонии, но отметил, что Россия не вмешивается в эти процессы: «Но нас точно это не касается. Думаю, что они между собой разберутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выступил с обращением к участникам Всемирного экономического форума. Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне. Президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    21 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трампу нужно закрасить на картах мира Гренландию в «звездно-полосатый колер» и остаться навечно в истории. Однако случай с Гренландией не имеет аналогий с ситуацией в России, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказал мнение, что обсуждение Гренландии на форуме в Давосе может стать неожиданно интересным.

    По его словам, «трусливые европейские лидеры» будут стремиться передать США фактический контроль над островом, сохраняя формальную принадлежность Дании.

    Медведев подчеркнул, что Дональд Трамп заинтересован не только в фактическом контроле, а в официальном присоединении Гренландии к США, чтобы войти в историю наравне с отцами-основателями страны. По его словам, Трампу нужно закрасить на картах мира остров в «звездно-полосатый колер», остаться навечно в истории и «одновременно стать как президент России».

    Медведев также сравнил ситуацию с возвращением Россией своих территорий и заявил, что случай с Гренландией не имеет аналогий, поскольку этот остров никогда не принадлежал США.

    «В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия – совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить», – заметил Медведев.

    Он обратил внимание, что Трамп может стремиться укрепить позиции Америки, ликвидировав НАТО, однако неясно, позволит ли ему это сделать нынешняя политическая ситуация.

    «Вопрос прежде всего в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома для достижения этой цели», – пишет Медведев.

    СМИ писали, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    21 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Трамп напомнил о спасении Гренландии Америкой во Второй мировой войне
    Трамп напомнил о спасении Гренландии Америкой во Второй мировой войне
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Соединенные Штаты спасли Гренландию во время Второй мировой войны, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Дания капитулировала перед Германией всего за шесть часов боев и не могла защитить ни себя, ни Гренландию.

    «Мы видели это во время Второй мировой войны, когда Дания пала перед Германией всего после шести часов боев и оказалась полностью неспособной защитить ни себя, ни Гренландию... Мы сочли своим долгом направить собственные силы, чтобы удержать территорию Гренландии и обеспечить ее безопасность», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Гренландии объявили о создании специальной группы для подготовки граждан к военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США захватить остров.

    Руководство ЕС заявило, что не будет вступать в противостояние с США по вопросу Гренландии, но готово защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониальной эпохи.

    21 января 2026, 12:29 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС решительно ответить на пошлины США
    Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС решительно ответить на пошлины США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решимости Евросоюза принять ответные меры против новых тарифов США на европейские товары из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Европейский союз готов ответить на введение новых тарифов президентом США Дональдом Трампом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед Европарламентом, передает Bloomberg.

    По ее словам, Европа предпочитает диалог и поиск решений, но при необходимости «полностью готова действовать с единством, срочностью и решимостью».

    Фон дер Ляйен отметила, что возврата к прежнему мировому порядку, который строился десятилетиями при сотрудничестве с США, больше не будет. Она подчеркнула: «Перемены в международном порядке не только тектонические – они необратимы. Мы теперь живем в мире, определяемом грубой силой».

    Дональд Трамп ранее объявил о введении десятипроцентного тарифа на товары из восьми европейских стран с 1 февраля, с ростом до 25% в июне, если ему не позволят приобрести Гренландию – автономный регион Дании, которая является членом НАТО и ЕС. В ответ на это лидеры ЕС проведут экстренное заседание в Брюсселе, чтобы обсудить возможные ответные меры.

    По словам фон дер Ляйен, дополнительные тарифы были бы «просто ошибкой», учитывая общий интерес ЕС и США к безопасности Арктики. Она подчеркнула, что торговая эскалация между союзниками только усилит внешних противников, которых обе стороны стремятся не допустить в свою стратегическую сферу.

    В связи с кризисом вокруг Гренландии Европарламент уже собирается отложить ратификацию крупного торгового соглашения с США. Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС готовит масштабные инвестиции в экономику и инфраструктуру Гренландии, а также намерен укреплять сотрудничество по вопросам безопасности с Британией, Канадой, Норвегией и Исландией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Европейский парламент готов приостановить одобрение торгового соглашения с США из-за новых возможных тарифов. Германия на экстренном саммите ЕС в Брюсселе призвала Еврокомиссию применить «торговую базуку» против США по ситуации вокруг Гренландии.

    21 января 2026, 11:12 • Новости дня
    NYT: Трамп выступит в Давосе с особым обращением к ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует выступить с особым обращением к европейским лидерам на Всемирном экономическом форуме, которые обеспокоены его требованиями о Гренландии, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп отправился на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне обострения отношений с европейскими странами, сообщает The New York Times.

    Главной темой для обсуждения на форуме станет вопрос о попытках Трампа приобрести Гренландию, что вызвало недоумение и тревогу среди европейских лидеров. Они опасаются дальнейшего ослабления трансатлантического альянса и пересматривают отношения с США.

    Во вторник, отвечая на вопрос о том, насколько он готов зайти в попытках приобрести Гренландию, Трамп заявил журналистам в Белом доме: «Узнаете». Его риторика, включающая угрозы ввести новые торговые пошлины против европейских стран, еще более обострила обстановку накануне форума. Кроме того, Трамп в социальных сетях высмеял европейских лидеров и опубликовал личную переписку, где президент Франции Эммануэль Макрон пишет: «Я не понимаю, что вы делаете по поводу Гренландии».

    По мнению некоторых участников Давоса, нынешний форум стал площадкой не столько для экономического диалога, сколько для попыток снизить градус напряженности между Трампом и его европейскими коллегами. Макрон заявил, что «имперские амбиции возвращаются» и США открыто стремятся «ослабить и подчинить Европу», а премьер-министр Канады Марк Карни назвал происходящее «началом новой реальности, где геополитика великих держав не подчиняется никаким ограничениям». В ответ на угрозы Трампа, некоторые страны задумались о введении ответных пошлин против США, однако министр финансов Скотт Бессент назвал такой шаг «неблагоразумным».

    Особое внимание на форуме уделяется предстоящему выступлению Трампа, заявленному Белым домом как «специальное обращение».

    Ожидается, что он затронет вопросы повышения доступности жилья в США, а также проведет встречи с лидерами других стран и представителями финансового и криптовалютного сектора.

    В четверг Трамп собирается объявить о запуске своего «Совета мира» по восстановлению Газы, куда пригласил президента России Владимира Путина, несмотря на попытки европейских лидеров изолировать его из-за спецоперации на Украине.

    Ранее европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Axios пишет, что Дональд Трамп планирует приехать на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне усиления своего влияния после угроз введения тарифов странам НАТО из-за Гренландии и расширения полномочий «Совета мира» за пределы Газы.

    Глава МИД Рсосии Сергей Лавров заявил, что европейские политики будут пытаться склонить Трампа к использованию дискредитированных подходов по ситуации на Украине на встречах в Давосе.

    21 января 2026, 14:24 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал разногласия между Германией и Францией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал напряженность между Германией и Францией.

    «Подразделения внутри подразделений», – отреагировал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) на статью Politico о разногласиях между странами, передает ТАСС.

    По данным Politico, разногласия между Берлином и Парижем касаются разных позиций по Гренландии и могут воспрепятствовать единству Евросоюза в противостоянии инициативам президента США Дональда Трампа.

    Издание отмечает, что расхождения особенно проявились после угрозы Трампа ввести дополнительные торговые пошлины в отношении стран, направивших своих военных в Гренландию на прошлой неделе. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности воспользоваться инструментами торговой политики ЕС, в то время как лидер Германии Фридрих Мерц выступил за диалог с Вашингтоном.

    Газета Politico писала, что внутри Евросоюза обостряются разногласия между Берлином и Парижем по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР.

    Агентство Bloomberg писало, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления.

    21 января 2026, 21:29 • Новости дня
    Гренландцам рекомендовали создать запас продуктов на пять дней

    Жителей Гренландии призвали создать запас продуктов на пять дней

    Гренландцам рекомендовали создать запас продуктов на пять дней
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жителям Гренландии предложили обеспечить себя едой и водой на пять дней в рамках мер по подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям, отметили местные власти.

    Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Питер Борг призвал жителей сделать запасы провизии минимум на пять дней. Он сообщил, что был представлен специальный план действий на случай непредвиденных обстоятельств и подчеркнул важность самостоятельной подготовки к возможным кризисам, передает РИА «Новости».

    Борг отметил наличие брошюры с рекомендациями, разработанной совместно с муниципалитетами, полицией, компаниями и другими организациями, в которой изложен план действий на случай ЧС. Он добавил, что рекомендации основаны на профессиональных оценках реалистичных сценариев кризиса, его продолжительности, а также учитывают климат и инфраструктуру страны.

    А министр по вопросам полезных ископаемых и юстиции Аккалуак Эгеде выступил с призывом к единству общества, подчеркнув важность сохранения идентичности и культуры Гренландии. По его словам, необходимо сплотиться и разделять общие ценности в сложных ситуациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Гренландии намекнули, что дети на острове начинают стрелять с одиннадцати лет. А глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    21 января 2026, 10:55 • Новости дня
    Politico: Германия пригрозила применить торговую базуку против США

    Tекст: Вера Басилая

    На экстренном саммите лидеров ЕС в Брюсселе Германия призвала Еврокомиссию применить «торговую базуку», так называемый инструмент против принуждения ( anti-coercion instrument) против США из-за ситуации вокруг Гренландии, сообщает Politico.

    По данным Politico, Германия потребовала от Еврокомиссии применить так называемый инструмент против принуждения (anti-coercion instrument, ACI) против США в случае, если президент Дональд Трамп не откажется от угроз в отношении Гренландии, пишет «Коммерсантъ».

    Об этом заявил представитель ФРГ на экстренном саммите лидеров ЕС, который прошел в Брюсселе накануне вечером. По данным издания, на встрече обсуждалась возможность введения ответных пошлин на американский экспорт на сумму 93 млрд евро, в рамках ранее подготовленного пакета ответных мер.

    К инициативе Германии уже присоединилась Франция, призвав использовать жесткие экономические инструменты. Однако большинство стран ЕС проявляют осторожность, опасаясь возможных ответных шагов со стороны США и негативного влияния на свои экономики, отмечает Politico.

    «Инструмент против принуждения», также известный среди европейских чиновников как «торговая базука», дает возможность вводить тарифы, ограничивать экспорт стратегических товаров и запрещать американским компаниям участвовать в европейских тендерах. Ранее этот механизм не применялся.

    Президент США Дональд Трамп предупредил, что «торговая базука» Евросоюза срикошетит обратно по Европе.

    Глава Белого дома объявил о введении в феврале пошлин в 10% против ряда европейских стран, которые в июне увеличатся до 25% и будут действовать до заключения сделки по покупке Гренландии.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые пошлины США, включая так называемую торговую базуку.

    21 января 2026, 11:26 • Новости дня
    Россия с начала года ввезла 300 тонн рыбы из Гренландии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия с начала 2026 года ввезла 300 тонн рыбы и морепродуктов из Гренландии, по итогам 2025 года импорт составил 2,6 тыс. тонн, рассказали в Россельхознадзоре.

    Россия с начала 2026 года импортировала 300 тонн рыбы и морепродуктов из Гренландии, передает РИА «Новости». В Россельхознадзоре уточнили, что основную долю поставок составляют креветки.

    В 2025 году импорт достиг 2,6 тыс. тонн, а в 2024 году объем поставок составил 5,4 тыс. тонн. В 2023 году было ввезено 2,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

    Ранее агентство отмечало, что Гренландия официально прекратила поставки в Россию.

    В конце 2022 года власти Гренландии приняли решение приостановить действие договора о рыболовстве с Россией. Межправительственное соглашение, подписанное в 1992 году, предусматривало взаимный обмен квотами на добычу водных биоресурсов в Баренцевом море и рыболовной зоне Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз рыбы с одного турецкого и одного гренландского предприятия.

    22 января 2026, 01:18 • Новости дня
    Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»

    Трамп связал приглашение Путина в «Совет мира» с «контролем и властью» России

    Tекст: Антон Антонов

    В «Совет мира» приглашаются страны с «контролем и властью», заявил глава американского государства Дональд Трамп, объясняя приглашение президента России Владимира Путина.

    «Мы ждем все страны, где у людей есть контроль и власть», – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. Он также добавил, что ему неизвестно о случаях отказа стран от приглашения Вашингтона войти в «Совет мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Трамп также заявил, что не может представить ситуацию, при которой США воевали бы с Данией из-за Гренландии: «Я не могу себе представить, чтобы мы воевали с НАТО. Я горжусь НАТО». Говоря о переговорах по Гренландии, Трамп сообщил, что детали «бесконечной сделки» прорабатываются. По его словам, «люди сейчас находятся там, они работают над деталями сделки». Президент добавил, что обсуждение сделки еще продолжается, но процесс уже продвинулся довольно далеко. Он сообщил, что сделка будет длиться «бесконечно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира» и Гренландии.

    Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. По его словам, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Путин также подчеркнул, что вопрос Гренландии России не касается.

    21 января 2026, 09:53 • Новости дня
    Захарова удивилась идее Стубба обсудить Гренландию с Трампом в сауне

    Захарова сравнила идею Стубба обсудить Гренландию с Трампом в сауне с клоунадой

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала клоунадой и буффонадой заявления президента Финлнядии Александра Стубба, предложившего обсудить вопрос Гренландии с президентом США Дональдом Трампом в сауне.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление по поводу заявления президента Финляндии Александра Стубба о возможности обсудить вопрос Гренландии в сауне с президентом США Дональдом Трампом, передает радио Sputnik.

    В эфире радиостанции Захарова отметила: «Я не могла поверить своим глазам. <…> Я отказывалась верить», – заявила Захарова.

    По ее словам, ее удивило, что один президент суверенной страны предлагает президенту другой суверенной страны сходить релакснуть и в «расслабленной обстановке» поискать выходы из ситуации.

    «А какая ситуация-то относительно третьей суверенной страны? Как лучше, как удобнее всем оттяпать, перепрошить, переформатировать ее регион», – отметила Захарова.

    Захарова обратила внимание, что слова Стубба прозвучали почти одновременно с комментариями министра иностранных дел России Сергея Лаврова по теме Гренландии на пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии за 2025 год. По словам дипломата, Лавров освещал этот вопрос «глубоко, не без юмора, где это уместно, но фундаментально, со ссылками на документы, исторические факты».

    Она уточнила, что речь не о сравнении России и Запада, а о разных подходах к международным вопросам. Захарова подчеркнула, что приводила лишь цитаты, чтобы показать разницу в том, как представители разных стран обсуждают одну и ту же проблематику.

    Официальный представитель МИД РФ сравнила слова Стубба с «клоунадой» и «буффонадой», подчеркнув, что такой подход абсолютно неуместен, когда речь идет о судьбах большого количества людей – жителей Гренландии, Дании и США. Она добавила, что обсуждение серьезных международных вопросов в подобном стиле превращается в «театр абсурда на выезде».

    Ранее Захарова назвала форум в Давосе «международным театральным фестивалем абсурдистики» после заявления президента Финляндии.

    Напомним, президент Финляндии Александр Стубб предложил совместный поход в сауну с Дональдом Трампом для обсуждения вопроса по Гренландии.

    21 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Премьер Бельгии сравнил Трампа с голодной гусеницей

    Де Вевер использовал образ из книги для критики Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с персонажем книги Эрика Карла, комментируя его поведение по вопросу Гренландии.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница», передает ТАСС со ссылкой на The Daily Mail. В разговоре о словах Трампа по поводу Гренландии, Де Вевер подчеркнул, что американский лидер ведет себя не как союзник.

    Он заявил: «Я считаю, что время сладких речей прошло. Наступает момент, когда сладкие речи и лесть контрпродуктивны. Это только побуждает их сделать еще один шаг вперед – это 'Очень голодная гусеница'».

    Премьер отметил, что чрезмерная мягкость в диалоге с американской стороной может привести к усилению давления со стороны США. Де Вевер обратился к иллюстрации из книги Эрика Карла, в которой гусеница становится настолько жадной, что у нее болит живот, чтобы подчеркнуть свою позицию по отношению к действиям Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Давосе Дональд Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Также президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что США готовят для Европы ультиматум в Давосе.

