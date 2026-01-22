Эксперт допустил появление в Гренландии баз США, аналогичных Гуантанамо

Захарова удивилась идее Стубба обсудить Гренландию с Трампом в сауне

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление по поводу заявления президента Финляндии Александра Стубба о возможности обсудить вопрос Гренландии в сауне с президентом США Дональдом Трампом, передает радио Sputnik.

В эфире радиостанции Захарова отметила: «Я не могла поверить своим глазам. <…> Я отказывалась верить», – заявила Захарова.

По ее словам, ее удивило, что один президент суверенной страны предлагает президенту другой суверенной страны сходить релакснуть и в «расслабленной обстановке» поискать выходы из ситуации.

«А какая ситуация-то относительно третьей суверенной страны? Как лучше, как удобнее всем оттяпать, перепрошить, переформатировать ее регион», – отметила Захарова.

Захарова обратила внимание, что слова Стубба прозвучали почти одновременно с комментариями министра иностранных дел России Сергея Лаврова по теме Гренландии на пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии за 2025 год. По словам дипломата, Лавров освещал этот вопрос «глубоко, не без юмора, где это уместно, но фундаментально, со ссылками на документы, исторические факты».

Она уточнила, что речь не о сравнении России и Запада, а о разных подходах к международным вопросам. Захарова подчеркнула, что приводила лишь цитаты, чтобы показать разницу в том, как представители разных стран обсуждают одну и ту же проблематику.

Официальный представитель МИД РФ сравнила слова Стубба с «клоунадой» и «буффонадой», подчеркнув, что такой подход абсолютно неуместен, когда речь идет о судьбах большого количества людей – жителей Гренландии, Дании и США. Она добавила, что обсуждение серьезных международных вопросов в подобном стиле превращается в «театр абсурда на выезде».

Ранее Захарова назвала форум в Давосе «международным театральным фестивалем абсурдистики» после заявления президента Финляндии.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб предложил совместный поход в сауну с Дональдом Трампом для обсуждения вопроса по Гренландии.

