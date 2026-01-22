  • Новость часаМужчина попытался вломиться в генконсульство России в Нью-Йорке
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Столица Украины стала непригодной для нормальной жизни
    Конгресс США поддержал Мачадо в качестве нового руководителя Венесуэлы
    Тбилиси впервые напрямую обсудил с Каракасом вопрос отмены признания Абхазии и Южной Осетии
    Британские ученые раскрыли секрет долголетия
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии на основе цены продажи Аляски
    Зеленского высмеяли за трюк с темнотой в кабинете
    Хинштейн поручил убрать трупы из коридоров Курской горбольницы
    Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска
    22 января 2026, 01:49 • Новости дня

    Солодов доложил Путину о ситуации со снегопадами на Камчатке

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе в связи со снегопадами.

    «Доложил Владимиру Владимировичу о текущей обстановке и ходе работ на совещании с членами правительства России», – сообщил Солодов в Telegram.

    По его словам, ситуация на Камчатке остается сложной, несмотря на частичное восстановление транспортного сообщения.

    Губернатор сообщил, что благодаря помощи федерального центра более 20 единиц снегоуборочной техники готовы направить на Камчатку. Кроме того, Камчатка получит помощь от Сахалинской области и Приморского края. Солодов рассказал, что самолет МЧС с техникой с Сахалина разгружают в аэропорту.

    Также регион запросил дополнительные средства на восстановление дорожной сети весной, когда из-за таяния снега ожидаются серьезные повреждения дорог. Солодов предложил упростить порядок вывоза чистого снега «на рельеф и прибрежную полосу», а не только на специализированные полигоны. Эта мера может быть распространена на все регионы с экстремальной снеговой нагрузкой, сказал он. Дополнительно МЧС закупает четыре вездехода для эвакуации и доставки медиков в труднодоступные районы, сообщил глава региона.

    «Благодарю Владимира Владимировича за внимание к нашему краю и поддержку инициатив. Глубоко признателен всем, кто не остался в стороне и прямо сейчас находится на передовой борьбы со стихией. Отдельное спасибо нашим соседям, которые проявили настоящее дальневосточное братство», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Камчатки предупредил о новом снегопаде. Солодов решил обратиться в правительство за помощью для ликвидации последствий аномальных снегопадов. МЧС направило на Камчатку дополнительную снегоуборочную технику. Президент России Владимир Путин напомнил властям о необходимости быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям и предупредил о скором похолодании в ряде регионов страны.

    21 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин на совещании с правительством вновь упомянул пекарню «Машенька»

    Путин на примере пекарни «Машенька» призвал избежать роста налоговой нагрузки на бизнес

    Путин на совещании с правительством вновь упомянул пекарню «Машенька»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного увеличения нагрузки на предпринимателей из-за новых изменений в налоговой политике.

    Он напомнил о вопросе, прозвучавшем на «Прямой линии» от владельца пекарни, который отметил, что новации могут осложнить деятельность малого бизнеса, совмещающего производство и продажу собственной продукции, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Путин подчеркнул важность того, чтобы изменения не приводили к росту издержек на ведение бухгалтерии для предпринимателей. По его словам, задача состоит в том, чтобы поддержать производственный бизнес и избежать излишних сложностей для предприятий.

    Глава государства также отметил, что рассчитывает услышать позицию правительства по этому вопросу. Путин ожидает, что в ближайшее время власти представят предложения по защите интересов производственного сектора и дополнительным мерам поддержки таких компаний.

    «Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее. Рассчитываю услышать позицию правительства, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса, дополнительно поддержать эти предприятия», – сказал он.

    Напомним, в ходе прямой линии владелец пекарни «Машенька» из подмосковных Люберец пожаловался Путину на возможные сложности для малого бизнеса в связи с изменениями в налоговом законодательстве и отменой льгот для ИП.

    Президент ответил на вопросы предпринимателя и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    Накануне угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса.

    Комментарии (23)
    21 января 2026, 22:58 • Новости дня
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва рассматривает инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира». Путин сообщил, что Москва получила личное обращение президента США с приглашением присоединиться к создаваемой международной структуре. Путин выразил благодарность американской стороне за инициативу и отметил значимость усилий, направленных на укрепление международной стабильности и поиск решений по украинскому кризису, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Путина, вопрос о присоединении России к структуре будет решен после консультаций с партнерами и изучения документов Министерством иностранных дел. В предложении, по его словам, особое внимание уделяется урегулированию на Ближнем Востоке и поиску путей решения гуманитарных проблем палестинского народа.

    Путин подчеркнул, что ключевая задача – содействовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решений ООН и удовлетворить базовые нужды палестинцев, включая восстановление инфраструктуры Газы, систем здравоохранения и продовольственного обеспечения.

    «Поэтому уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе «Совета мира», учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней Администрации США российских активов», – заявил президент.

    Он также добавил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления территорий, пострадавших после окончания боевых действий между Россией и Украиной. Такие возможности обсуждаются с американской администрацией.

    Президент России сообщил о планах провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с американскими представителями для продолжения диалога по вопросам ближневосточного и украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В администрации США заявили о готовности около 35 лидеров войти в «Совет мира». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в этот совет.

    Комментарии (22)
    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 23:13 • Новости дня
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии на основе цены продажи Аляски
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии на основе цены продажи Аляски
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, напомнил, что США уже покупали у России Аляску, а у Дании – Виргинские острова. При этом он подчеркнул, что вопрос Гренландии «не касается» России.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг Гренландии. «Нас не касается совершенно то, что с Гренландией происходит. Но у нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он указал, что Россия продала Соединенным Штатам Аляску в 1867 году за 7,2 млн долларов. Президент добавил, что с учетом инфляции эта сумма сегодня составила бы 158 млн долларов, а площадь Аляски составляет примерно 1 млн 717 тыс. кв. км. Путин отметил, что Гренландия больше по площади – 2 млн 166 тыс. кв. км, разница составляет около 449–450 тыс. кв. км.

    «Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200–250 млн долларов, – сказал Путин. – Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру».

    Президент напомнил, что у Дании и Соединенных Штатов также был опыт подобных сделок: в 1917 году Дания продала Соединенным Штатам Виргинские острова. Путин подчеркнул, что Дания исторически относилась к Гренландии как к колонии, но отметил, что Россия не вмешивается в эти процессы: «Но нас точно это не касается. Думаю, что они между собой разберутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выступил с обращением к участникам Всемирного экономического форума. Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне. Президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты
    13 комментариев


    Комментарии (3)
    21 января 2026, 08:20 • Новости дня
    Врачи cкорой помощи призвали москвичей не выходить из дома в морозы

    Медики скорой призвали москвичей не выходить на мороз в 30 градусов

    Врачи cкорой помощи призвали москвичей не выходить из дома в морозы
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Жители столицы столкнутся с аномально низкими температурами, при которых даже кратковременное пребывание на улице может привести к переохлаждению и обморожениям, сообщил старший врач оперативного отдела Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Андрей Ольшевский.

    Россиянам не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости при сильных морозах, передает ТАСС.

    Старший врач оперативного отдела Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Андрей Ольшевский отметил, что при температурах ниже минус 25 – минус 30 градусов риск переохлаждения и обморожения резко возрастает даже для здоровых людей, а при сильном ветре ощущаемая температура становится еще ниже.

    Если выхода из дома избежать невозможно, находиться на морозе стоит не более 10-15 минут. Дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями должны по возможности полностью отказаться от прогулок в такие дни. Важно помнить, что переохлаждение может возникнуть и при незначительном минусе, поэтому одежду необходимо подбирать многослойную, оставляя между слоями прослойки воздуха, а обувь должна быть просторной.

    Ольшевский подчеркнул: «Главная опасность переохлаждения в том, что его симптомы могут нарастать незаметно. Сначала появляется озноб и онемение конечностей, затем вялость и сонливость. Особо тревожным признаком является прекращение озноба на фоне холода – это может свидетельствовать о выраженном переохлаждении и истощении защитных механизмов организма».

    Первые признаки обморожения появляются уже через несколько минут воздействия экстремального холода, когда температура кожи падает ниже нуля и нарушается кровоснабжение. В первую очередь страдают открытые участки тела – пальцы, нос, уши и щеки. Обморожение может быть не сразу заметно самому человеку.

    Среди важных профилактических мер врач советует не употреблять алкоголь перед выходом на улицу, так как это только увеличивает потерю тепла, а также воздержаться от курения, ведь оно снижает кровоснабжение конечностей. На морозе стоит избегать ветра, не мочить кожу, брать с собой сменные носки и варежки, а при подозрении на обморожение не растирать кожу снегом и не согревать ее горячей водой, чтобы не усугубить повреждение тканей.

    Популярные методы защиты на холоде – чай и интенсивные движения – помогают лишь на короткое время и могут даже навредить, так как мокрая кожа быстрее остывает, а согревающая одежда с подогревом не заменит полноценной теплоизоляции. Врач настоятельно рекомендует при первых признаках переохлаждения или обморожения не заниматься самолечением, а немедленно обращаться за медицинской помощью.

    Синоптики прогнозируют, что на неделе в Московском регионе ожидается резкое похолодание, а к концу недели среднесуточная температура опустится ниже минус 20 градусов, что на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Самыми холодными сутками зимы станет 25 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жителей Московского региона предупредили о резком похолодании.

    При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что высотные здания в центре Москвы влияют на морозы.

    Автоэксперт Валерий Солдунов рассказал об опасности снежных сугробов для автоматических коробок передач.

    Комментарии (8)
    21 января 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям квартир
    Путин потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям квартир
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости своевременной передачи ключей от купленных квартир.

    Он отметил, что с 1 января этого года был отменен мораторий на штрафы для застройщиков, которые не выполняют свои обязательства по срокам передачи жилья. Глава государства пояснил, что теперь покупатели смогут компенсировать свои издержки за счет штрафов, если строительные компании затягивают сроки.

    «Повторю еще раз: ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин также указал на особую роль системной работы с застройщиками на всех уровнях – от местных и региональных властей до федерального законодательства и снабжающих организаций. По словам президента, такую работу необходимо вести постоянно.

    В декабре Путин поручил завершить мораторий на штрафы для застройщиков.

    Комментарии (12)
    21 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин призвал власти быть готовыми к сильным морозам и снегопадам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин напомнил властям о необходимости быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям и предупредил о скором похолодании в ряде регионов страны.

    Федеральные и местные органы управления должны быть готовы к суровым погодным условиям, отметил президент России Владимир Путин, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Он подчеркнул, что в ближайшее время на территории Поволжья и в центральной части России ожидаются морозы и сильные снегопады. В связи с этим федеральные и региональные органы власти должны быть обязательно готовы к такому развитию ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил прохождение зимнего сезона и ситуацию в приграничных регионах на совещании с членами правительства.

    Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов решил обратиться в правительство за помощью для ликвидации последствий аномальных снегопадов. МЧС направило на Камчатку дополнительную снегоуборочную технику.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 23:27 • Новости дня
    Путин сообщил о намерении провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву в четверг с рабочим визитом приедут американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, чтобы обсудить вопросы урегулирования ситуации на Украине, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Путин сообщил, что Россия могла бы направить в «Совет мира» по Газе 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Он также отметил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после окончания боевых действий между Россией и Украиной.

    «Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры, а также с американскими представителями – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Президент России отметил, что представители США прибудут с рабочим визитом для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер собираются вылететь в Москву поздним вечером в четверг. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, Уиткофф и Кушнер ранее встречались в Давосе.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 13:36 • Новости дня
    Песков подтвердил взаимодействие подмосковных властей с пекарней «Машенька»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Московской области поддерживают связь с пекарней «Машенька», владелец которой ранее обратился к президенту Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Подмосковные власти поддерживают связь с пекарней «Машенька», о чем сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Владелец этой пекарни ранее обращался к Владимиру Путину во время прямой линии.

    «Я знаю, что с предприятием «Машенька» подмосковная власть в контакте, там идет конкретно по этому случаю. Контакты есть», – заявил Песков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, владелец пекарни «Машенька» из Люберец обратился к президенту России Владимиру Путину с жалобой на отмену льгот для индивидуальных предпринимателей и трудности малого бизнеса.

    Президент Владимир Путин получил от него корзину с выпечкой, попробовал пирожки и отправил предпринимателю подарки к Новому году. Дмитрий Песков сообщил, что президент остался очень доволен подарком из пекарни.

    При этом владелец пекарни Денис Максимов заявил о намерении закрыть бизнес в мае текущего года.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 22:42 • Новости дня
    Путин собрал второе за неделю совещание с Советом безопасности

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин собрал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщают информационные агентства.

    Оно стало уже вторым подобным мероприятием на этой неделе, передает РИА «Новости».

    Путин предложил вице-премьеру Виталию Савельеву доложить о перспективах реализации проекта по коридору «Север-Юг».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативное совещание Совбеза прошло в понедельник и стало первым в 2026 году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему совещание проводится во второй раз за неделю, отметил, что совещания могут собираться в любой момент при необходимости.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 01:18 • Новости дня
    Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»

    Трамп связал приглашение Путина в «Совет мира» с «контролем и властью» России

    Tекст: Антон Антонов

    В «Совет мира» приглашаются страны с «контролем и властью», заявил глава американского государства Дональд Трамп, объясняя приглашение президента России Владимира Путина.

    «Мы ждем все страны, где у людей есть контроль и власть», – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. Он также добавил, что ему неизвестно о случаях отказа стран от приглашения Вашингтона войти в «Совет мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Трамп также заявил, что не может представить ситуацию, при которой США воевали бы с Данией из-за Гренландии: «Я не могу себе представить, чтобы мы воевали с НАТО. Я горжусь НАТО». Говоря о переговорах по Гренландии, Трамп сообщил, что детали «бесконечной сделки» прорабатываются. По его словам, «люди сейчас находятся там, они работают над деталями сделки». Президент добавил, что обсуждение сделки еще продолжается, но процесс уже продвинулся довольно далеко. Он сообщил, что сделка будет длиться «бесконечно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира» и Гренландии.

    Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. По его словам, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Путин также подчеркнул, что вопрос Гренландии России не касается.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты
    13 комментариев


    Комментарии (0)
    21 января 2026, 21:07 • Новости дня
    Путин призвал включить отделку в проектную документацию домов

    Путин предложил включить параметры отделки в проекты новостроек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин на совещании с правительством поднял вопрос о необходимости предусматривать параметры отделки при проектировании многоквартирных домов.

    Президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность обязательного включения параметров отделки в проектную документацию для новых многоквартирных домов, передает ТАСС. Он обратился с этим вопросом к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину на совещании с членами правительства.

    Глава Минстроя поддержал инициативу Путина. По словам Файзуллина, введение таких требований является своевременной мерой, которая поможет повысить качество жилья и позволит гражданам экономить средства на самостоятельной отделке квартир.

    Путин подчеркнул, что параметры отделки должны быть четко прописаны в проектной документации для всех новостроек, чтобы избежать разночтений и повысить стандарты строительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на совещании президент России заявил о необходимости своевременной передачи ключей от купленных квартир.

    А в декабре президент поручил правительству не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года.


    Комментарии (2)
    21 января 2026, 19:44 • Новости дня
    Путин заявил о значительном прогрессе российской фармацевтики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что российская фармацевтическая отрасль за последние годы совершила большой прогресс.

    «За последние годы российская фарма сделала колоссальный шаг вперед, просто колоссальный», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Путин подчеркнул, что несмотря на достигнутые успехи, в отрасли сохраняются задачи, требующие дальнейшей проработки. По его словам, фармацевтика остается одной из сфер, где необходимо многое сделать для повышения независимости страны.

    В прошлом году Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения рака легкого.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 13:28 • Новости дня
    Песков сообщил о планах Аббаса встретиться с Путиным в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Палестины Махмуд Аббас прибудет в Москву с рабочим визитом, о чем сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил журналистам факт визита, подчеркнув: «Да, я могу подтвердить. Действительно, в Москве будет находиться с рабочим визитом президент Палестины [Махмуд] Аббас». Он также сообщил, что российско-палестинские переговоры намечены на завтра, передает ТАСС.

    На прошлой неделе в посольстве Палестины в России сообщили, что Аббас посетит Москву 21–22 января и планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее Путин заявил, что видит наиболее предпочтительным вариантом передачи контроля над сектором Газа президенту Палестины Махмуду Аббасу и администрации Палестины.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 13:49 • Новости дня
    Песков: Вопрос поддержки малого бизнеса поднимут на совещании Путина с кабмином

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль ожидает, что вопрос поддержки малого бизнеса в России в связи с налоговыми изменениями будет подниматься на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в среду, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил, что на встрече может быть рассмотрен вопрос о введении дополнительных мер поддержки для малого бизнеса, в том числе для предприятий, подобных пекарне «Машенька». Пресс-секретарь президента подчеркнул: «И да, мы ожидаем, что сегодня этот вопрос тоже будет подниматься», передает РИА «Новости».

    «Сегодня он проведет в начале второй половины дня совещание с членами правительства Российской Федерации. Это будет первое такое регулярное мероприятие в наступившем году. Планово на профильные темы – это будет рассмотрение вопросов, которые поднимались в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным»», – сказал Песков.

    Песков также отметил, что работа с обращениями граждан ведется постоянно – ей занимаются Общероссийский народный фронт, правительство и лично президент. Кроме того, на совещании затронут и другие актуальные вопросы, которые сейчас стоят перед страной.

    Ранее Песков заявил, что Путин, вероятно, проведет вечером в среду совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

    Кроме того, Песков сообщил, что власти Московской области поддерживают связь с пекарней «Машенька», владелец которой ранее обратился к президенту Владимиру Путину.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 14:12 • Новости дня
    Песков подтвердил встречу Путина с Уиткоффом

    Песков: Путин планирует встретиться с Уиткоффом в четверг

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина со специальным представителем американского лидера Стивеном Уиткоффом запланирована и находится в графике главы государства, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    В Кремле рассчитывают на проведение переговоров в ближайшее время, добавил он, передает ТАСС.

    «Мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента. И завтра он состоится», – отметил Песков.

    Ранее Уиткофф заявил о планах встретиться с Путиным в четверг.

    Предыдущая встреча российского лидера со спецпредставителем президента США состоялась в начале декабря. Она продлилась пять часов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин сообщил о намерении провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером
    В России произвели рекордный за 30 лет объем молока
    На Украине начались протесты из-за отключения электроэнергии
    Главу Минторга США освистали на ужине в Давосе
    400 миллионеров и миллиардеров призвали к повышению налогов для сверхбогатых
    Ударом тока убит бывший глава «Укрэнерго»
    «Билайн» объяснил случайное появление доступа к YouTube у абонентов