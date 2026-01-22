  • Новость часаМужчина попытался вломиться в генконсульство России в Нью-Йорке
    22 января 2026, 01:18 • Новости дня

    Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»

    Трамп связал приглашение Путина в «Совет мира» с «контролем и властью» России

    Tекст: Антон Антонов

    В «Совет мира» приглашаются страны с «контролем и властью», заявил глава американского государства Дональд Трамп, объясняя приглашение президента России Владимира Путина.

    «Мы ждем все страны, где у людей есть контроль и власть», – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. Он также добавил, что ему неизвестно о случаях отказа стран от приглашения Вашингтона войти в «Совет мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Трамп также заявил, что не может представить ситуацию, при которой США воевали бы с Данией из-за Гренландии: «Я не могу себе представить, чтобы мы воевали с НАТО. Я горжусь НАТО». Говоря о переговорах по Гренландии, Трамп сообщил, что детали «бесконечной сделки» прорабатываются. По его словам, «люди сейчас находятся там, они работают над деталями сделки». Президент добавил, что обсуждение сделки еще продолжается, но процесс уже продвинулся довольно далеко. Он сообщил, что сделка будет длиться «бесконечно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира» и Гренландии.

    Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. По его словам, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Путин также подчеркнул, что вопрос Гренландии России не касается.

    21 января 2026, 10:21 • Новости дня
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»

    Трамп ответил Европе, что «торговая базука» срикошетит обратно

    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Любые новые торговые меры со стороны Евросоюза против США срикошетят обратно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент Дональд Трамп прокомментировал угрозы Евросоюза применить так называемую торговую базуку против США, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу NewsNation он отметил, что европейцы уже прибегают к подобным мерам, однако, по его мнению, не до конца осознают последствия таких шагов.

    «При этом они уже применяют «торговые базуки», и это срикошетит обратно», – отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что любые ограничительные действия Брюсселя против Вашингтона вернутся к европейским странам рикошетом. Президент выразил уверенность, что подобная политика приведет к негативным последствиям для самой Европы.

    Глава Белого дома в субботу сообщил о введении с февраля пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии, которая с июня увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые американские пошлины.

    Макрон отдельно отметил наличие у ЕС «инструмента против принуждения», известного как «торговая базука».

    21 января 2026, 08:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвующего во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило о риске, что Европа может согласиться отдать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону. Собеседник агентства отметил, что многие европейцы считают завершенным послевоенный мировой порядок, а возможный захват территорий президентом США Дональдом Трампом может радикально изменить политическую ситуацию в мире, передает ТАСС.

    По оценке источника, европейские лидеры могут согласиться на уступку Гренландии в очередной попытке умиротворить Белый дом.

    Bloomberg пишет, что европейские чиновники были шокированы быстрым переходом США от дружественного взаимодействия к враждебному и потерей поддержки. Некоторые представители ЕС признали, что не понимают, как реагировать на постоянно меняющиеся угрозы и требования со стороны Вашингтона, которые, по их словам, лишены логики.

    В публикации отмечается, что возобновление требований президента США к Дании о передаче крупнейшего в мире острова совпало с новыми угрозами тарифов и попыткой Вашингтона создать альтернативный ООН глобальный форум по безопасности. Это происходит на фоне уязвимости европейского сообщества, экономических трудностей и утраты уверенности в американских гарантиях безопасности.

    Bloomberg подчеркивает, что Евросоюз, и без того расколотый конфликтом на Украине, сталкивается с ощущением потери контроля и нарастанием враждебности в отношениях с Белым домом.

    Власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу проявить силу в ситуации с Гренландией и прекратить льстить Дональду Трампу.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    21 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин на совещании с правительством вновь упомянул пекарню «Машенька»

    Путин на примере пекарни «Машенька» призвал избежать роста налоговой нагрузки на бизнес

    Путин на совещании с правительством вновь упомянул пекарню «Машенька»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного увеличения нагрузки на предпринимателей из-за новых изменений в налоговой политике.

    Он напомнил о вопросе, прозвучавшем на «Прямой линии» от владельца пекарни, который отметил, что новации могут осложнить деятельность малого бизнеса, совмещающего производство и продажу собственной продукции, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Путин подчеркнул важность того, чтобы изменения не приводили к росту издержек на ведение бухгалтерии для предпринимателей. По его словам, задача состоит в том, чтобы поддержать производственный бизнес и избежать излишних сложностей для предприятий.

    Глава государства также отметил, что рассчитывает услышать позицию правительства по этому вопросу. Путин ожидает, что в ближайшее время власти представят предложения по защите интересов производственного сектора и дополнительным мерам поддержки таких компаний.

    «Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее. Рассчитываю услышать позицию правительства, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса, дополнительно поддержать эти предприятия», – сказал он.

    Напомним, в ходе прямой линии владелец пекарни «Машенька» из подмосковных Люберец пожаловался Путину на возможные сложности для малого бизнеса в связи с изменениями в налоговом законодательстве и отменой льгот для ИП.

    Президент ответил на вопросы предпринимателя и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    Накануне угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса.

    21 января 2026, 13:03 • Новости дня
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Франция готовит отправку как минимум 200 альпийских стрелков для усиления своего военного присутствия в Гренландии, увеличивая контингент более чем в 14 раз, сообщила Canard Enchaine.

    По данным Canard Enchaine, президент Франции Эммануэль Макрон намерен значительно нарастить военное присутствие страны в Гренландии, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что французский лидер собирается увеличить военный контингент на острове более чем в 14 раз.

    Ранее Эммануэль Макрон созвал совет по обороне Франции из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.

    До этого Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение о скором уходе Макрона с поста президента Франции после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Макрона, в котором французский лидер отметил, что не понимает, какие у Трампа планы в отношении Гренландии.

    21 января 2026, 12:02 • Новости дня
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»

    Политолог Рар: В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол из-за «Совета мира»

    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем и попросятся в «новую ООН». Остальные, в частности Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщения о том, что большинство членов ЕС отказались войти в «Совет мира».

    «Нынешний Давос может войти в историю как начало конца прежней Организации Объединенных Наций. Дональд Трамп предлагает миру некую новую «Ялту 2.0» – создание клуба главных мировых держав для укрепления будущего мирового порядка», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что с похожей идеей ранее выступал Владимир Путин, однако тогда США не отреагировали на инициативу. «Если сейчас страны БРИКС поддержат инициативу по формированию «клуба мира», то в мировой политике появится зародыш некой альтернативы ООН, а прежняя начнет постепенно отмирать», – прогнозирует собеседник.

    По оценкам Рара, европейские лидеры «жутко боятся» такого развития события. «В своей ошеломляющей самонадеянности они решили блокировать попытки Трампа манифестировать новый многополярный мир. Европа опасается, что этот орган просто размоет старый прозападный порядок, «основанный на правилах», – уточнил политолог.

    На этом фоне он процитировал американского лидера, который сказал, что у европейцев «слабые карты». «Я предполагаю, что в Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем, нежели чем с Брюсселем, и попросятся в «новую ООН». Остальные, такие как Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны в новую Европу», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что большинство стран Евросоюза отклонили предложение Дональда Трампа войти в «Совет мира» по Газе. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, европейцы опасаются, что новая структура призвана оттеснить на второй план ООН как площадку для урегулирования глобальных конфликтов. Кроме того, переживания у ЕС вызвало приглашение в Совет президента России Владимира Путина.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе Трамп объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, уточнили в Белом доме.

    Позднее СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере одного миллиарда долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. В Кремле же заявляли, что пока не знают всех деталей создания структуры и рассчитывают получить разъяснения от Вашингтона.

    По словам источника Axios, глава Белого дома в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, скорее всего, противопоставит деятельность «Совета мира» работе ООН. «Я подозреваю, он сделает вывод, что это антагонист ООН», – пояснил собеседник портала. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что предложенный Трампом орган нужен только для сохранения гегемонии США.

    21 января 2026, 22:58 • Новости дня
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва рассматривает инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира». Путин сообщил, что Москва получила личное обращение президента США с приглашением присоединиться к создаваемой международной структуре. Путин выразил благодарность американской стороне за инициативу и отметил значимость усилий, направленных на укрепление международной стабильности и поиск решений по украинскому кризису, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Путина, вопрос о присоединении России к структуре будет решен после консультаций с партнерами и изучения документов Министерством иностранных дел. В предложении, по его словам, особое внимание уделяется урегулированию на Ближнем Востоке и поиску путей решения гуманитарных проблем палестинского народа.

    Путин подчеркнул, что ключевая задача – содействовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решений ООН и удовлетворить базовые нужды палестинцев, включая восстановление инфраструктуры Газы, систем здравоохранения и продовольственного обеспечения.

    «Поэтому уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе «Совета мира», учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней Администрации США российских активов», – заявил президент.

    Он также добавил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления территорий, пострадавших после окончания боевых действий между Россией и Украиной. Такие возможности обсуждаются с американской администрацией.

    Президент России сообщил о планах провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с американскими представителями для продолжения диалога по вопросам ближневосточного и украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В администрации США заявили о готовности около 35 лидеров войти в «Совет мира». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в этот совет.

    21 января 2026, 23:13 • Новости дня
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии на основе цены продажи Аляски
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии на основе цены продажи Аляски
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, напомнил, что США уже покупали у России Аляску, а у Дании – Виргинские острова. При этом он подчеркнул, что вопрос Гренландии «не касается» России.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг Гренландии. «Нас не касается совершенно то, что с Гренландией происходит. Но у нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он указал, что Россия продала Соединенным Штатам Аляску в 1867 году за 7,2 млн долларов. Президент добавил, что с учетом инфляции эта сумма сегодня составила бы 158 млн долларов, а площадь Аляски составляет примерно 1 млн 717 тыс. кв. км. Путин отметил, что Гренландия больше по площади – 2 млн 166 тыс. кв. км, разница составляет около 449–450 тыс. кв. км.

    «Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200–250 млн долларов, – сказал Путин. – Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру».

    Президент напомнил, что у Дании и Соединенных Штатов также был опыт подобных сделок: в 1917 году Дания продала Соединенным Штатам Виргинские острова. Путин подчеркнул, что Дания исторически относилась к Гренландии как к колонии, но отметил, что Россия не вмешивается в эти процессы: «Но нас точно это не касается. Думаю, что они между собой разберутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выступил с обращением к участникам Всемирного экономического форума. Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне. Президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    21 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трампу нужно закрасить на картах мира Гренландию в «звездно-полосатый колер» и остаться навечно в истории. Однако случай с Гренландией не имеет аналогий с ситуацией в России, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказал мнение, что обсуждение Гренландии на форуме в Давосе может стать неожиданно интересным.

    По его словам, «трусливые европейские лидеры» будут стремиться передать США фактический контроль над островом, сохраняя формальную принадлежность Дании.

    Медведев подчеркнул, что Дональд Трамп заинтересован не только в фактическом контроле, а в официальном присоединении Гренландии к США, чтобы войти в историю наравне с отцами-основателями страны. По его словам, Трампу нужно закрасить на картах мира остров в «звездно-полосатый колер», остаться навечно в истории и «одновременно стать как президент России».

    Медведев также сравнил ситуацию с возвращением Россией своих территорий и заявил, что случай с Гренландией не имеет аналогий, поскольку этот остров никогда не принадлежал США.

    «В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия – совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить», – заметил Медведев.

    Он обратил внимание, что Трамп может стремиться укрепить позиции Америки, ликвидировав НАТО, однако неясно, позволит ли ему это сделать нынешняя политическая ситуация.

    «Вопрос прежде всего в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома для достижения этой цели», – пишет Медведев.

    СМИ писали, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    21 января 2026, 14:34 • Новости дня
    Уиткофф заявил о совместном с Кушнером визите в Москву в четверг
    Уиткофф заявил о совместном с Кушнером визите в Москву в четверг
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер планируют поздним вечером в четверг вылететь в Москву, сообщает Bloomberg TV.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что он и предприниматель Джаред Кушнер вылетят в Москву вечером в четверг. По его словам, прибытие в российскую столицу ожидается поздно ночью, передает ТАСС.

    В ходе беседы с телеканалом Bloomberg TV из Давоса Уиткофф заявил, что после Москвы они отправятся в ОАЭ для встречи в рамках рабочих групп.

    Ранее Уиткофф заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

    Уиткофф заявил, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за предыдущие несколько лет.

    До этого в Давосе прошла встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. Дмитриев после переговоров с американской делегацией отметил рост понимания правильности позиции России в мире.

    21 января 2026, 07:42 • Новости дня
    Трамп репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США
    Трамп репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп опубликовал скриншот заявления одного из блогеров, в котором говорится, что Североатлантический альянс и ООН являются настоящими врагами США.

    Трамп репостнул сообщение блогера под псевдонимом Bobby D, в котором заявляется, что Россия и Китай не являются врагами Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Китай и Россия – страшилки, тогда как реальная угроза – ООН, НАТО и их «проповеди», – говорится в этом посте.

    Отмечается, что президент США разместил скриншот записи.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш отказался участвовать во Всемирном экономическом форуме, официальной причиной отказа он назвал заболевание.

    Напомним, Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    21 января 2026, 14:53 • Новости дня
    Отменена встреча Трампа и Мерца в Давосе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Планируемая встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца в Давосе отменена из-за задержки с перелетом американского лидера, передает Reuters со ссылкой на источник.

    Планируемая встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца на Всемирном экономическом форуме в Давосе была отменена из-за задержки рейса американского лидера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Решение стало неожиданным для обеих сторон, поскольку ранее правительство Германии направило запрос на проведение переговоров, а Вашингтон также выразил заинтересованность в диалоге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп запланировал выступить в Давосе с обращением к странам Евросоюза.

    Германия пригрозила применить против США так называемую торговую базуку.

    Трамп сменил самолет из-за поломки при вылете на форум в Давос.

    21 января 2026, 17:32 • Новости дня
    Трамп: Европа движется в неправильном направлении
    Трамп: Европа движется в неправильном направлении
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

    По его словам, некоторые регионы континента стали неузнаваемыми, передает ТАСС.

    «Некоторые места в Европе, откровенно говоря, более неузнаваемы. Можно об этом спорить, но здесь нет предмета спора», – подчеркнул Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Американский лидер оценил происходящие в Европе изменения как «крайне негативные». Он отметил, что по-прежнему любит Европу и желает ей благополучия, но обеспокоен текущими тенденциями.

    Трамп считает, что на европейские страны серьезно влияют бесконтрольная миграция, рост импорта и переход на зеленую энергетику.

    Ранее сообщалось, что Трамп выступит в Давосе с особым обращением к ЕС.

    21 января 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям квартир
    Путин потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям квартир
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости своевременной передачи ключей от купленных квартир.

    Он отметил, что с 1 января этого года был отменен мораторий на штрафы для застройщиков, которые не выполняют свои обязательства по срокам передачи жилья. Глава государства пояснил, что теперь покупатели смогут компенсировать свои издержки за счет штрафов, если строительные компании затягивают сроки.

    «Повторю еще раз: ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин также указал на особую роль системной работы с застройщиками на всех уровнях – от местных и региональных властей до федерального законодательства и снабжающих организаций. По словам президента, такую работу необходимо вести постоянно.

    В декабре Путин поручил завершить мораторий на штрафы для застройщиков.

    21 января 2026, 08:39 • Новости дня
    Трамп пересел на другой самолет из-за поломки при вылете в Давос

    CBS: Трамп пересел на другой самолет из-за поломки при вылете в Давос

    Трамп пересел на другой самолет из-за поломки при вылете в Давос
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп был вынужден сменить авиаборт из-за технических неполадок при вылете на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.

    По данным Джейкобс, президент США Дональд Трамп был вынужден пересесть на самолёт меньшего размера из-за технических неполадок на борту основного лайнера Air Force One, передает РИА «Новости».

    По ее словам, инцидент произошёл во время подготовки вылета президента в Давос.

    В Белом доме уточнили, что после обнаружения неисправности борт Трампа вернулся обратно в США. Как ранее сообщало агентство Reuters, самолет приземлился на базе Эндрюс недалеко от Вашингтона.

    Ранее СМИ писали, что Дональд Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Axios пишет, что Дональд Трамп планирует приехать на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне усиления своего влияния после угроз введения тарифов странам НАТО из-за Гренландии и расширения полномочий «Совета мира» за пределы Газы.

    21 января 2026, 09:05 • Новости дня
    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»

    FT: Большинство стран ЕС отказались вступать в «Совет мира» из-за ООН и Путина

    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»
    @ Kira Hofmann/picture alliance/BMF/photothek/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство стран Евросоюза отказались поддержать инициативу создания «Совета мира» из-за опасений по поводу усиления влияния США и возможного участия в нем президента России Владимира Путина, сообщает The Financial Times.

    По данным Financial Times, большинство государств Евросоюза отказались принимать участие в создании «Совета мира», инициированного США, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что приглашения от США получили представители многих стран, однако «большинство стран ЕС отклонили эти приглашения».

    Financial Times отмечает, что среди европейских политиков закрепились опасения по поводу подлинных целей формирования «Совета мира». В частности, в Европе считают, что новая структура может отодвинуть ООН на второй план как ключевую международную площадку для разрешения глобальных конфликтов.

    По информации источников газеты, дополнительные сомнения у представителей ЕС вызвало приглашение в «Совет мира» президента России Владимира Путина. Отмечается, что участие Москвы может восприняться как легитимизация подхода Вашингтона к международным вопросам.

    Идею создания «Совета мира» ранее озвучил президент США Дональд Трамп, который заявил о намерении пригласить в новую структуру лидеров разных государств – в том числе России и Белоруссии – для обсуждения выхода из кризиса вокруг сектора Газа.

    Ранее СМИ писали, что якобы Дональд Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в этот совет.

    Песков заявил, что Москва пока не знает всех деталей инициативы и рассчитывает получить разъяснения от США.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложью заявления о необходимости внести для участия в совете миллиард долларов.

