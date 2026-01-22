Москвичи рассказали о принципах воспитания детей в случае развода

Tекст: Алёна Задорожная

«Ребенку нужно общаться и с мамой, и с папой, ни в коем случае не разлучаться надолго, независимо от возраста. Оба родителя должны участвовать в воспитании», – считает горожанка.

Более того, вступление в новый брак мамы или папы может оказать позитивный эффект на качество воспитания, полагает другая опрошенная. «У ребенка будут «дополнительные родители». Все они должны максимально участвовать в воспитании ребенка. Также никто из основных родителей не должен пропадать из виду, как это часто бывает с мужской стороны», – посетовала она.

«Даже разведенные родители должны оставаться друзьями и совместно посещать разные мероприятия, театры», – соглашается мужчина. При этом мама все равно принимает большее участие в воспитании ребенка, уточняет молодая девушка в разводе. «Даже при всем желании отца видеться как можно больше, маленькие дети чаще нуждаются в матери. А уже после 10 лет родители могут делить время с ребенком поровну», – делится соображением она.

«Заботу об общих детях, в том числе финансовое обеспечение, родители вполне могут делить в соотношении 50 на 50», – соглашается другой опрошенный. «Но для ребенка внимание важнее денег», – уточняет он.

«И мама, и папа обязаны участвовать в развитии здоровья ребенка, водить его в различные кружки, секции, вместе ездить на отдых», – пояснил горожанин. «Кроме того, обоим родителям нужно выстроить общую линию воспитания и придерживаться ее, чтобы не возникало ситуаций, когда один что-то запрещает, а второй – поощряет», – добавил он.

Ранее москвичи назвали лучшие качества современных детей. Также газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими гражданами, родителями и избирателями вырастут представители поколений зумеров и альфа.