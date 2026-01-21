Французская судья рассказала о попытках США повлиять на дело Ле Пен

Судья и генеральный секретарь французской Национальной консультативной комиссии по правам человека Магали Лафуркад рассказала, что в мае 2025 года представители администрации президента США Дональда Трампа пытались убедить её начать поиск доказательств политической ангажированности дела Марин Ле Пен, передает РИА «Новости».
«Я встретилась с двумя представителями администрации Трампа... и достаточно быстро дискуссия переросла в обсуждение ситуации, в которой оказалась Ле Пен, причем представители США выступали с идеей привлечения меня и других людей... к поиску “элементов”, которые могли бы доказать, что её дело является чисто политическим процессом», – заявила Лафуркад в эфире телеканала France 5.
Она пояснила, что встреча была организована по запросу посольства США во Франции как часть обычных обсуждений прав человека с дипломатами дружественных государств. Однако, по словам Лафуркад, действия американских представителей имели целью оправдать последующее вмешательство в дело Ле Пен. В связи с этим судья уведомила МИД Франции о деталях беседы, что, по её словам, ранее не практиковалось.
Министерство иностранных дел Франции, как отметила Лафуркад, отнеслось к её уведомлению «серьёзно». Само дело Ле Пен связано с обвинениями в создании централизованной системы отмывания денег Европейского парламента: с 2004 по 2016 годы средства на оплату труда парламентских ассистентов фактически направлялись на нужды партии «Национальное объединение».
Слушания по апелляции начались 13 января 2026 года и завершатся 12 февраля. Решение по этому делу ожидается летом и станет ключевым для политического будущего Ле Пен и её возможного участия в президентских выборах 2027 года.
Напомним, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была признана виновной в растратах средств Европейского союза.
Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была приговорена парижским судом к четырем годам лишения свободы, два года она должна провести с электронным браслетом, еще два года назначены условано.
Суд также назначил ей поражение в избирательных правах.
Кремль связал приговор Ле Пен с отказом Европы от демократии.