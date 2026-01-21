Пожар произошел в отеле Давоса

Tекст: Антон Антонов

Возгорание началось в шале рядом с отелем. На место происшествия прибыли шесть пожарных машин и наряды полиции, находившиеся в здании были эвакуированы, передает ТАСС со ссылкой на Blick.

Turmhotel Viktoria находится в пяти минутах езды от отеля AlpenGold, где, как пишут СМИ, размещен президент США Дональд Трамп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирный экономический форум проходит в Давосе в Швейцарии. Организаторы Всемирного экономического форума, по данным СМИ, обсуждают возможность смены места проведения заседания из-за роста масштабов мероприятия.

