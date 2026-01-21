400 миллионеров и миллиардеров призвали к повышению налогов для сверхбогатых

В письме говорится, что чрезмерное богатство подрывает демократию, усиливает социальное неравенство и ускоряет экологический кризис, пишет The Guardian. «Небольшая группа глобальных олигархов с огромными состояниями фактически купила наши демократии, захватила правительства, ограничила свободу СМИ и установила контроль над технологиями, – отмечают авторы. – То, что дорого нам всем, богатым и бедным, разрушается теми, кто стремится разрывать пропасть между своей властью и остальным обществом».

Опрошенные организацией Patriotic Millionaires миллионеры из стран G20 считают, что сверхбогатые активно покупают политическое влияние: 77% респондентов разделяют это мнение, а более 60% опасаются угрозы демократии из-за концентрации богатства. Две трети поддерживают введение более высоких налогов на сверхбогатых для финансирования общественных нужд.

По данным Oxfam, в прошлом году число миллиардеров достигло рекордного уровня – более трех тыс. человек, а их совокупное состояние продолжает расти быстрее, чем мировая общественная собственность. «Превышение богатства сверхбогатых над общественными ресурсами стало почти в три раза больше, чем весь мировой общественный капитал, – заявил исполнительный директор Oxfam Амитабх Бехар. – Необходимо немедленно вводить налоги на сверхбогатых и бороться с неравенством».

Ранее Bloomberg сообщил о росте состояния миллиардеров России в 2025 году – капитал богатейших бизнесменов России за прошедший год увеличился на 23,818 млрд долларов.