Экспертиза подтвердила принадлежность найденного в Босфоре тела Свечникову

Tекст: Валерия Городецкая

Ранее родители Свечникова прилетели в Стамбул, чтобы помочь в опознании, передает ТАСС. В Институте судебной медицины у них взяли образцы ДНК для проведения сравнительного анализа.

Накануне в проливе Босфор турецкая морская полиция обнаружила неопознанное мужское тело, одетое в костюм для плавания. Сообщалось, что это может быть российский пловец Николай Свечников.

Жену Свечникова вызвали на опознание найденного в Босфоре тела.

Галина Свечникова, мать пропавшего в Босфоре российского спортсмена, выразила недовольство отсутствием изменений в требованиях безопасности к проведению следующего заплыва через пролив после трагедии с ее сыном.