На Филиппинах арестовали россиянина за угрозы распространить ВИЧ

Tекст: Вера Басилая

Арест гражданина России состоялся после того, как видеоролик с его угрозами стал вирусным на платформе TikTok, передает РИА «Новости».

В сообщении отмечается, что молодой человек ругался в видео и прямо заявлял о намерении распространить ВИЧ на территории Филиппин.

По информации телеканала ABS-CBN, отдел поиска беглецов бюро иммиграции задержал россиянина в среду в 15.40 по местному времени. Имя задержанного не раскрывается.

