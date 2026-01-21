Премьер Бельгии сравнил Трампа с голодной гусеницей

Де Вевер использовал образ из книги для критики Трампа

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница», передает ТАСС со ссылкой на The Daily Mail. В разговоре о словах Трампа по поводу Гренландии, Де Вевер подчеркнул, что американский лидер ведет себя не как союзник.

Он заявил: «Я считаю, что время сладких речей прошло. Наступает момент, когда сладкие речи и лесть контрпродуктивны. Это только побуждает их сделать еще один шаг вперед – это 'Очень голодная гусеница'».

Премьер отметил, что чрезмерная мягкость в диалоге с американской стороной может привести к усилению давления со стороны США. Де Вевер обратился к иллюстрации из книги Эрика Карла, в которой гусеница становится настолько жадной, что у нее болит живот, чтобы подчеркнуть свою позицию по отношению к действиям Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Давосе Дональд Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

Также президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

