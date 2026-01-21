Губернатор Камчатки предупредил о новом снегопаде

Губернатор Солодов предупредил о новом снегопаде на Камчатке

Tекст: Вера Басилая

На Камчатку на следующей неделе может обрушиться новый мощный снегопад, об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании с президентом России, передает РИА «Новости».

По его словам, регион уже ведет полную подготовку к возможному стихийному явлению, учитывая сложившиеся в последние недели экстремальные погодные условия.

Начальник местного управления по гидрометеорологии Вера Полякова отметила, что декабрь 2025 года и первая половина января 2026 года на полуострове стали уникальными за последние 60 лет по количеству осадков. В Петропавловске-Камчатском в конце прошлого года выпали 370 миллиметров осадков, что составило 316% от месячной нормы, а в начале января этого года добавились еще 163,6 миллиметра, то есть 149% от нормы.

Солодов подчеркнул, что власти края координируют работу экстренных и коммунальных служб для оперативного реагирования на возможные последствия стихии.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о скором похолодании и напомнил властям о необходимости быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям.

