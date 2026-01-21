Латвийское ТВ решило включать рекламу во время выступления россиян на Олимпиаде

Tекст: Денис Тельманов

Директор спортивных программ TV3 Group Томс Цирценис сообщил, что латвийское телевидение будет включать рекламу во время выступлений атлетов из России и Белоруссии на Олимпийских играх, передает РИА «Новости».

Цирценис отметил, что изначально рассматривался вариант полного отказа от показа соревнований по санному спорту, но этот шаг сочли вредным для латвийских спортсменов, которые будут соревноваться с представителями России.

Он уточнил, что решение о выходе рекламы в эти моменты является редакционным, а не техническим совпадением, и аналогичная практика применялась на чемпионате Европы по санному спорту.

По словам Цирцениса, латвийские телеканалы намерены сохранять такую политику на Олимпиаде-2026, когда российские и белорусские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.

Олимпийский комитет Латвии ранее рекомендовал своим спортсменам избегать любых контактов и совместных фото с представителями России и Белоруссии на зимних Играх-2026.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Россияне смогут участвовать только в нейтральном статусе, этот порядок подтвердил глава МОК Кирсти Ковентри.

Российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова уже получили приглашения на Игры.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично предложила латвийским СМИ показывать только собственных спортсменов ради зрелищности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова прокомментировала решение латвийских телеканалов о запрете трансляций достижений российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде.

Депутат Госдумы Амир Хамитов сравнил действия Олимпийского комитета Латвии с басней Крылова.

Украина направляла обращения в международные спортивные федерации с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов до зимних Олимпийских игр 2026 года.

Международный олимпийский комитет объяснил отказ от санкций против спортсменов из США после американской атаки на Венесуэлу необходимостью сохранять олимпийский нейтралитет.