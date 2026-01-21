Путин призвал включить отделку в проектную документацию домов

Путин предложил включить параметры отделки в проекты новостроек

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность обязательного включения параметров отделки в проектную документацию для новых многоквартирных домов, передает ТАСС. Он обратился с этим вопросом к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину на совещании с членами правительства.

Глава Минстроя поддержал инициативу Путина. По словам Файзуллина, введение таких требований является своевременной мерой, которая поможет повысить качество жилья и позволит гражданам экономить средства на самостоятельной отделке квартир.

Путин подчеркнул, что параметры отделки должны быть четко прописаны в проектной документации для всех новостроек, чтобы избежать разночтений и повысить стандарты строительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на совещании президент России заявил о необходимости своевременной передачи ключей от купленных квартир.

А в декабре президент поручил правительству не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года.



