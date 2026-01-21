Гренландцам рекомендовали создать запас продуктов на пять дней

Жителей Гренландии призвали создать запас продуктов на пять дней

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Питер Борг призвал жителей сделать запасы провизии минимум на пять дней. Он сообщил, что был представлен специальный план действий на случай непредвиденных обстоятельств и подчеркнул важность самостоятельной подготовки к возможным кризисам, передает РИА «Новости».

Борг отметил наличие брошюры с рекомендациями, разработанной совместно с муниципалитетами, полицией, компаниями и другими организациями, в которой изложен план действий на случай ЧС. Он добавил, что рекомендации основаны на профессиональных оценках реалистичных сценариев кризиса, его продолжительности, а также учитывают климат и инфраструктуру страны.

А министр по вопросам полезных ископаемых и юстиции Аккалуак Эгеде выступил с призывом к единству общества, подчеркнув важность сохранения идентичности и культуры Гренландии. По его словам, необходимо сплотиться и разделять общие ценности в сложных ситуациях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Гренландии намекнули, что дети на острове начинают стрелять с одиннадцати лет. А глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.