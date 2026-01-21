Аэропорт Сочи временно ограничил прием и выпуск самолетов для безопасности

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера направлена на обеспечение безопасности полетов в воздушной гавани города.

В пресс-службе Росавиации подчеркнули, что ограничения касаются как вылетов, так и прилетов всех самолетов.

«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в официальном сообщении.

О сроках снятия ограничений и причинах их введения в ведомстве не уточнили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в двух крупнейших аэропортах Татарстана, Казани и Нижнекамска, ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений с аэропорта Саратова.

Ограничения на полеты в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика отменили, все они работают в штатном режиме.

