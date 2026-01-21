Минтранс России допустил восстановление законсервированных иностранных самолетов

Tекст: Денис Тельманов

Глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин сообщил журналистам о рассмотрении варианта восстановления иностранных законсервированных самолетов, передает ТАСС.

Он отметил заметный технологический прогресс российских компаний в сфере обслуживания иностранных воздушных судов.

«У нас очень серьезный технологический рывок совершили компании с точки зрения создания системы сервиса и обслуживания иностранных самолетов. Если они смогут что-то делать, соблюдая при этом требования безопасности, конечно, будем рассматривать и такие варианты», – подчеркнул Никитин.

Вопрос о возможности восстановления законсервированных иностранных самолетов был задан в ходе общения министра с прессой.

Решение будет приниматься с учетом соблюдения всех необходимых требований безопасности и возможностей российских специалистов.

