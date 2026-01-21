Законопроект о бесплатном проезде студентов-очников внесен в Госдуму

Законопроект о бесплатном проезде студентов-очников внесли в Госдуму

Tекст: Тимур Шайдуллин

Законопроект о предоставлении бесплатного проезда студентам-очникам в колледжах и вузах внесли в Госдуму, передает ТАСС. Документ предусматривает изменение статьи 40 закона «Об образовании в РФ» и предоставляет студентам право бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами, трамваями, а также пригородными поездами, исключая такси и маршрутные такси.

Авторами инициативы стали депутаты и сенаторы ЛДПР. Они подчеркивают, что сейчас льготы на проезд для студентов регулируются на региональном уровне и значительно различаются. Они считают, что единая федеральная мера позволит снизить финансовую нагрузку на студентов и обеспечить равные условия вне зависимости от региона проживания.

«Бесплатный проезд позволит снизить финансовую нагрузку на студентов и обеспечить им равные условия независимо от места проживания», – отмечается в пояснительной записке к проекту.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января 2026 года вступили в силу новые меры поддержки для матерей-героинь, включая предоставление социальных гарантий наравне с Героями России и Героями Труда.

Депутаты ранее предложили запретить принудительно высаживать пенсионеров старше 75 лет из общественного транспорта. А до этого Госдума одобрила закон о внедрении электронных студенческих билетов и зачеток.



