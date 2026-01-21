  • Новость часаЭкспертиза подтвердила принадлежность найденного в Босфоре тела Свечникову
    Столица Украины стала непригодной для жизни
    Конгресс США поддержал Мачадо в качестве нового руководителя Венесуэлы
    Тбилиси впервые напрямую обсудил с Каракасом вопрос отмены признания Абхазии и Южной Осетии
    Британские ученые раскрыли секрет долголетия
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии на основе цены продажи Аляски
    Трамп напомнил о спасении Гренландии Америкой во Второй мировой войне
    Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска
    Хинштейн поручил убрать трупы из коридоров Курской горбольницы
    21 января 2026, 18:44 • Новости дня

    Путин призвал власти быть готовыми к сильным морозам и снегопадам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин напомнил властям о необходимости быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям и предупредил о скором похолодании в ряде регионов страны.

    Федеральные и местные органы управления должны быть готовы к суровым погодным условиям, отметил президент России Владимир Путин, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Он подчеркнул, что в ближайшее время на территории Поволжья и в центральной части России ожидаются морозы и сильные снегопады. В связи с этим федеральные и региональные органы власти должны быть обязательно готовы к такому развитию ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил прохождение зимнего сезона и ситуацию в приграничных регионах на совещании с членами правительства.

    Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов решил обратиться в правительство за помощью для ликвидации последствий аномальных снегопадов. МЧС направило на Камчатку дополнительную снегоуборочную технику.

    21 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин на совещании с правительством вновь упомянул пекарню «Машенька»

    Путин на примере пекарни «Машенька» призвал избежать роста налоговой нагрузки на бизнес

    Путин на совещании с правительством вновь упомянул пекарню «Машенька»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного увеличения нагрузки на предпринимателей из-за новых изменений в налоговой политике.

    Он напомнил о вопросе, прозвучавшем на «Прямой линии» от владельца пекарни, который отметил, что новации могут осложнить деятельность малого бизнеса, совмещающего производство и продажу собственной продукции, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Путин подчеркнул важность того, чтобы изменения не приводили к росту издержек на ведение бухгалтерии для предпринимателей. По его словам, задача состоит в том, чтобы поддержать производственный бизнес и избежать излишних сложностей для предприятий.

    Глава государства также отметил, что рассчитывает услышать позицию правительства по этому вопросу. Путин ожидает, что в ближайшее время власти представят предложения по защите интересов производственного сектора и дополнительным мерам поддержки таких компаний.

    «Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее. Рассчитываю услышать позицию правительства, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса, дополнительно поддержать эти предприятия», – сказал он.

    Напомним, в ходе прямой линии владелец пекарни «Машенька» из подмосковных Люберец пожаловался Путину на возможные сложности для малого бизнеса в связи с изменениями в налоговом законодательстве и отменой льгот для ИП.

    Президент ответил на вопросы предпринимателя и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    Накануне угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса.

    21 января 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям квартир
    Путин потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям квартир
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости своевременной передачи ключей от купленных квартир.

    Он отметил, что с 1 января этого года был отменен мораторий на штрафы для застройщиков, которые не выполняют свои обязательства по срокам передачи жилья. Глава государства пояснил, что теперь покупатели смогут компенсировать свои издержки за счет штрафов, если строительные компании затягивают сроки.

    «Повторю еще раз: ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин также указал на особую роль системной работы с застройщиками на всех уровнях – от местных и региональных властей до федерального законодательства и снабжающих организаций. По словам президента, такую работу необходимо вести постоянно.

    В декабре Путин поручил завершить мораторий на штрафы для застройщиков.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    21 января 2026, 22:58 • Новости дня
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва рассматривает инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира». Путин сообщил, что Москва получила личное обращение президента США с приглашением присоединиться к создаваемой международной структуре. Путин выразил благодарность американской стороне за инициативу и отметил значимость усилий, направленных на укрепление международной стабильности и поиск решений по украинскому кризису, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Путина, вопрос о присоединении России к структуре будет решен после консультаций с партнерами и изучения документов Министерством иностранных дел. В предложении, по его словам, особое внимание уделяется урегулированию на Ближнем Востоке и поиску путей решения гуманитарных проблем палестинского народа.

    Путин подчеркнул, что ключевая задача – содействовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решений ООН и удовлетворить базовые нужды палестинцев, включая восстановление инфраструктуры Газы, систем здравоохранения и продовольственного обеспечения.

    «Поэтому уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе «Совета мира», учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней Администрации США российских активов», – заявил президент.

    Он также добавил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления территорий, пострадавших после окончания боевых действий между Россией и Украиной. Такие возможности обсуждаются с американской администрацией.

    Президент России сообщил о планах провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с американскими представителями для продолжения диалога по вопросам ближневосточного и украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В администрации США заявили о готовности около 35 лидеров войти в «Совет мира». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в этот совет.

    21 января 2026, 23:13 • Новости дня
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии на основе цены продажи Аляски
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии на основе цены продажи Аляски
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, напомнил, что США уже покупали у России Аляску, а у Дании – Виргинские острова. При этом он подчеркнул, что вопрос Гренландии «не касается» России.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг Гренландии. «Нас не касается совершенно то, что с Гренландией происходит. Но у нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он указал, что Россия продала Соединенным Штатам Аляску в 1867 году за 7,2 млн долларов. Президент добавил, что с учетом инфляции эта сумма сегодня составила бы 158 млн долларов, а площадь Аляски составляет примерно 1 млн 717 тыс. кв. км. Путин отметил, что Гренландия больше по площади – 2 млн 166 тыс. кв. км, разница составляет около 449–450 тыс. кв. км.

    «Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200–250 млн долларов, – сказал Путин. – Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру».

    Президент напомнил, что у Дании и Соединенных Штатов также был опыт подобных сделок: в 1917 году Дания продала Соединенным Штатам Виргинские острова. Путин подчеркнул, что Дания исторически относилась к Гренландии как к колонии, но отметил, что Россия не вмешивается в эти процессы: «Но нас точно это не касается. Думаю, что они между собой разберутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выступил с обращением к участникам Всемирного экономического форума. Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне. Президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    21 января 2026, 13:36 • Новости дня
    Песков подтвердил взаимодействие подмосковных властей с пекарней «Машенька»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Московской области поддерживают связь с пекарней «Машенька», владелец которой ранее обратился к президенту Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Подмосковные власти поддерживают связь с пекарней «Машенька», о чем сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Владелец этой пекарни ранее обращался к Владимиру Путину во время прямой линии.

    «Я знаю, что с предприятием «Машенька» подмосковная власть в контакте, там идет конкретно по этому случаю. Контакты есть», – заявил Песков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, владелец пекарни «Машенька» из Люберец обратился к президенту России Владимиру Путину с жалобой на отмену льгот для индивидуальных предпринимателей и трудности малого бизнеса.

    Президент Владимир Путин получил от него корзину с выпечкой, попробовал пирожки и отправил предпринимателю подарки к Новому году. Дмитрий Песков сообщил, что президент остался очень доволен подарком из пекарни.

    При этом владелец пекарни Денис Максимов заявил о намерении закрыть бизнес в мае текущего года.

    21 января 2026, 13:28 • Новости дня
    Песков сообщил о планах Аббаса встретиться с Путиным в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Палестины Махмуд Аббас прибудет в Москву с рабочим визитом, о чем сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил журналистам факт визита, подчеркнув: «Да, я могу подтвердить. Действительно, в Москве будет находиться с рабочим визитом президент Палестины [Махмуд] Аббас». Он также сообщил, что российско-палестинские переговоры намечены на завтра, передает ТАСС.

    На прошлой неделе в посольстве Палестины в России сообщили, что Аббас посетит Москву 21–22 января и планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее Путин заявил, что видит наиболее предпочтительным вариантом передачи контроля над сектором Газа президенту Палестины Махмуду Аббасу и администрации Палестины.

    21 января 2026, 13:49 • Новости дня
    Песков: Вопрос поддержки малого бизнеса поднимут на совещании Путина с кабмином

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль ожидает, что вопрос поддержки малого бизнеса в России в связи с налоговыми изменениями будет подниматься на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в среду, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил, что на встрече может быть рассмотрен вопрос о введении дополнительных мер поддержки для малого бизнеса, в том числе для предприятий, подобных пекарне «Машенька». Пресс-секретарь президента подчеркнул: «И да, мы ожидаем, что сегодня этот вопрос тоже будет подниматься», передает РИА «Новости».

    «Сегодня он проведет в начале второй половины дня совещание с членами правительства Российской Федерации. Это будет первое такое регулярное мероприятие в наступившем году. Планово на профильные темы – это будет рассмотрение вопросов, которые поднимались в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным»», – сказал Песков.

    Песков также отметил, что работа с обращениями граждан ведется постоянно – ей занимаются Общероссийский народный фронт, правительство и лично президент. Кроме того, на совещании затронут и другие актуальные вопросы, которые сейчас стоят перед страной.

    Ранее Песков заявил, что Путин, вероятно, проведет вечером в среду совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

    Кроме того, Песков сообщил, что власти Московской области поддерживают связь с пекарней «Машенька», владелец которой ранее обратился к президенту Владимиру Путину.

    21 января 2026, 13:10 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящем совещании Путина с Совбезом

    Песков: Путин в среду проведет оперативное совещание с Совбезом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, вероятно, проведет вечером в среду совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Ближе к вечеру мы не исключаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Это оперативное совещание. По теме этого мероприятия будем вас информировать, как мы обычно это делаем», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Журналисты поинтересовались, не связано ли второе за неделю совещание с членами Совбеза с чем-то экстраординарным. Песков ответил, что подобная частота встреч не выходит за рамки обычной практики, поскольку такие совещания могут созываться по решению президента в любой момент. Он также подчеркнул, что здесь «никаких правил на этот счет нет» и проведение двух совещаний за неделю не свидетельствует о чем-то необычном, пишет РИА «Новости».

    В понедельник президент России Владимир Путин предложил обсудить участие страны в строительстве многополярного мира на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Ранее Песков сообщил, что президент России встретится с постоянными членами Совета безопасности для обсуждения текущих вопросов государственной политики.

    21 января 2026, 14:12 • Новости дня
    Песков подтвердил встречу Путина с Уиткоффом

    Песков: Путин планирует встретиться с Уиткоффом в четверг

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина со специальным представителем американского лидера Стивеном Уиткоффом запланирована и находится в графике главы государства, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    В Кремле рассчитывают на проведение переговоров в ближайшее время, добавил он, передает ТАСС.

    «Мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента. И завтра он состоится», – отметил Песков.

    Ранее Уиткофф заявил о планах встретиться с Путиным в четверг.

    Предыдущая встреча российского лидера со спецпредставителем президента США состоялась в начале декабря. Она продлилась пять часов.

    21 января 2026, 19:44 • Новости дня
    Путин заявил о значительном прогрессе российской фармацевтики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что российская фармацевтическая отрасль за последние годы совершила большой прогресс.

    «За последние годы российская фарма сделала колоссальный шаг вперед, просто колоссальный», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Путин подчеркнул, что несмотря на достигнутые успехи, в отрасли сохраняются задачи, требующие дальнейшей проработки. По его словам, фармацевтика остается одной из сфер, где необходимо многое сделать для повышения независимости страны.

    В прошлом году Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения рака легкого.

    21 января 2026, 21:07 • Новости дня
    Путин призвал включить отделку в проектную документацию домов

    Путин предложил включить параметры отделки в проекты новостроек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин на совещании с правительством поднял вопрос о необходимости предусматривать параметры отделки при проектировании многоквартирных домов.

    Президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность обязательного включения параметров отделки в проектную документацию для новых многоквартирных домов, передает ТАСС. Он обратился с этим вопросом к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину на совещании с членами правительства.

    Глава Минстроя поддержал инициативу Путина. По словам Файзуллина, введение таких требований является своевременной мерой, которая поможет повысить качество жилья и позволит гражданам экономить средства на самостоятельной отделке квартир.

    Путин подчеркнул, что параметры отделки должны быть четко прописаны в проектной документации для всех новостроек, чтобы избежать разночтений и повысить стандарты строительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на совещании президент России заявил о необходимости своевременной передачи ключей от купленных квартир.

    А в декабре президент поручил правительству не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года.


    21 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Анонсированы переговоры Путина и Аббаса в Кремле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кремле президенты России и Палестины намерены затронуть не только ближневосточные вопросы, но и развитие двусторонних отношений в разных сферах.

    Президент России Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас планируют провести переговоры в Кремле.  Ожидается, что они обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы. Центральной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, особенно положение в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    Визит Махмуда Аббаса в Москву продлится два дня, с 21 по 22 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил о планах президента Палестины Махмуда Аббаса встретиться с Владимиром Путиным в Москве 21–22 января. Палестинская делегация подтвердила запланированный визит.

    Владимир Путин планирует также провести встречу со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом.

    А вечером в среду президент России собирается провести совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.


    21 января 2026, 14:36 • Новости дня
    Песков сообщил о круглогодичной работе с обращениями к президенту на «Итогах года»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В течение всего года власти России и Народный фронт продолжают работу с обращениями граждан, поступившими в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным», об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Правительство России и Общероссийский народный фронт ведут работу с обращениями граждан, поступающими на прямую линию с президентом, на протяжении всего года, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что лично глава государства держит многие обращения под контролем.

    «Работа по обращениям ведется в течение всего года. Этим занимается и Общероссийский народный фронт, этим занимается и наше правительство, кабинет министров. Лично президент многие темы держит под своим контролем. Сегодня он заслушает доклады по тем вопросам, которые поднимали граждане», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин проведет совещание с членами правительства в режиме видеосвязи 21 января. Народный фронт зарегистрировал почти 3 млн 50 тыс. обращений к президенту на «Итогах года», что стало рекордом за последние пять лет.

    21 января 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин обсудил с кабмином прохождение зимы в приграничье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прохождение зимнего сезона, включая ситуацию в приграничных регионах, стало ключевой темой совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

    В начале встречи глава государства задал основную повестку, акцентировав внимание на обеспечении устойчивой работы инфраструктуры в сложных условиях, сообщает Кремль в Telegram-канале.

    «Предлагаю начать с того, как регионы, в том числе находящиеся вблизи от линии боевого соприкосновения, проходят зимний сезон», – отметил Путин. Президент уточнил, что особое внимание стоит уделить вопросу функционирования энергетической системы, а также бесперебойному снабжению электричеством, теплом и водой домов, предприятий и объектов социальной сферы.

    Ранее сильнейший за последние десятилетия снегопад парализовал жизнь Петропавловска-Камчатского. Губернатор Камчатки запросил помощь у правительства в борьбе со снегопадом.

    МЧС решило направить на Камчатку дополнительную снегоуборочную технику.

    21 января 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин рассказал о работе с вопросами на прямую линию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России на совещании с членами правительства рассказал о работе с обращениями на прямую линию, отметив, что теперь, благодаря ИИ, процесс занимает считанные минуты.

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что на прямую линию поступило более 3 млн обращений, большинство из которых касаются социальной политики. По словам главы государства, вопросы граждан являются «важнейшим индикатором для государства и прямым указанием к действию», передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что обработка поступающих заявок теперь стала значительно быстрее благодаря использованию отечественных технологий искусственного интеллекта.

    Путин отметил, что все вопросы, поступающие на прямую линию, проходят обработку и направляются в профильные ведомства для принятия конкретных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прохождение зимнего сезона и ситуация в приграничных регионах стали ключевой темой совещания президента России Владимира Путина с членами правительства в среду.

    Также в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти России и Народный фронт продолжают работу с обращениями граждан, поступившими в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Напомним, ранее Народный фронт зарегистрировал почти 3 млн 50 тыс. обращений к президенту, что стало рекордом за последние пять лет.


