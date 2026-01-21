Путин рассказал о работе с вопросами на прямую линию

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что на прямую линию поступило более 3 млн обращений, большинство из которых касаются социальной политики. По словам главы государства, вопросы граждан являются «важнейшим индикатором для государства и прямым указанием к действию», передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что обработка поступающих заявок теперь стала значительно быстрее благодаря использованию отечественных технологий искусственного интеллекта.

Путин отметил, что все вопросы, поступающие на прямую линию, проходят обработку и направляются в профильные ведомства для принятия конкретных мер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прохождение зимнего сезона и ситуация в приграничных регионах стали ключевой темой совещания президента России Владимира Путина с членами правительства в среду.

Также в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти России и Народный фронт продолжают работу с обращениями граждан, поступившими в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Напомним, ранее Народный фронт зарегистрировал почти 3 млн 50 тыс. обращений к президенту, что стало рекордом за последние пять лет.



