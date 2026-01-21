Власти Ирана показали зарубежным СМИ ущерб от беспорядков

Власти Ирана показали иностранным журналистам ущерб от беспорядков

Tекст: Тимур Шайдуллин

Представители ряда министерств Ирана провели экскурсию для журналистов иностранных СМИ по объектам, пострадавшим во время беспорядков в Тегеране. В рамках тура были продемонстрированы мечети, государственные офисы, отделения банков, магазины и автобусы, подвергшиеся актам вандализма и поджогам, сообщает РИА «Новости».

Корреспондент агентства сообщил, что от офисов и отделений банков остались лишь внешние стены, груды кирпича, беспорядочно торчащая арматура и искривленные несущие балки. В зданиях сохраняется сильный запах гари, несмотря на то что поджоги произошли несколько дней назад.

В продуктовом магазине, который также осмотрели журналисты, уцелели только стены и железные полки для товаров, однако ущерб настолько значителен, что требуется полная реконструкция. Мечети пострадали в меньшей степени, но и они не избежали повреждений во время последних беспорядков.

Протесты, приведшие к этим разрушениям, начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации иранского риала. 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха они перешли в беспорядки и сопровождались лозунгами против действующего политического строя Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массовых беспорядков в Иране были ранены свыше 3,7 тыс. человек и повреждены сотни общественных объектов.

Ранее на севере страны задержали 50 предполагаемых организаторов беспорядков, а общее число арестованных превысило 1,5 тыс. человек.

Посол Ирана в России отметил, что миллионы граждан приняли участие в проправительственных шествиях, демонстрируя несогласие общества с протестующими.