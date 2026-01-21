«Билайн» объяснил случайное появление доступа к YouTube у абонентов

Tекст: Ольга Иванова

Возможность просмотра YouTube без использования VPN, которая появилась у части абонентов «Билайна», была результатом тестирования нового сервиса, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). В компании пояснили: «Сервис проходил тестирование в закрытом режиме, однако на одном из этапов он стал временно доступен для части клиентов в коммерческой сети. После этого доступ был закрыт».

Ранее некоторые абоненты заметили, что в приложении «Мой Билайн» на тарифе «План Б» появилась опция просмотра видеохостинга YouTube без VPN. Пользователи могли смотреть видео непосредственно внутри сервиса оператора, при этом само приложение YouTube оставалось недоступным.

В «ВымпелКоме» уточнили, что оператор продолжает работы по настройке сервиса. В компании отметили, что возможность может быть видна некоторым клиентам, однако официальное объявление о запуске появится только после завершения тестирования и стабилизации работы сервиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр мониторинга Роскомнадзора провел проверку доступности YouTube в России. Специалисты подтвердили недоступность видеохостинга на территории страны.