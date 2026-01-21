Конгресс США поддержал Мачадо в качестве нового руководителя Венесуэлы

NYT: В США назвали Мачадо главным кандидатом на руководство Венесуэлой

Tекст: Валерия Городецкая

Как отмечает NYT, на закрытом заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей в Капитолии законодатели выразили полную поддержку Мачадо, передает RT.

«Она именно тот лидер, который должен вывести Венесуэлу на новый уровень. Необходим переход к демократии и к выборам, и я думаю, что это должно произойти в кратчайшие сроки», – заявил член Палаты представителей Майк Лоулер.

Глава комитета Брайан Маст добавил, что ему сложно представить политика с более четким видением будущего страны.

Конгрессмен Майкл Маккол подчеркнул, что у Мачадо есть все необходимые качества для руководства Венесуэлой, и призвал к скорейшему проведению новых выборов.

На прошлой неделе Мачадо приняли в Белом доме. Политик подарила президенту США Дональду Трампу Нобелевскую медаль премии мира.