Главу Минторга США освистали на ужине в Давосе

FT: Главу Минторга США Латника освистали на ужине ВЭФ на форуме в Давосе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министра торговли США Говарда Латника освистали во время ужина в Давосе, который был организован временным сопредседателем Всемирного экономического форума и гендиректором BlackRock Ларри Финком, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

По данным издания, воинственные заявления Латника вызвали насмешки среди гостей. Кроме того, источники сообщили, что президент Европейского центрального банка Кристин Лагард покинула мероприятие прямо во время его выступления. Ларри Финк был вынужден вмешаться и попросить гостей сохранять спокойствие.

Ежегодная сессия ВЭФ проходит в Давосе с 19 по 23 января под девизом «Дух диалога». Программа форума посвящена пяти основным мировым вызовам, среди которых особое внимание уделяется вопросам сотрудничества в условиях растущей нестабильности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

Также в Давосе отменили встречу Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца из-за задержки с перелетом американского лидера.

Кроме того, в соцсетях осмеяли президента Франции Эммануэля Макрона за появление в очках на форуме Давоса. Пользователи предположили, что французский лидер мог скрывать синяк, напомнив о видеозаписи, где супруга наносит Макрону удар по лицу.