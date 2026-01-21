  • Новость часаЭкспертиза подтвердила принадлежность найденного в Босфоре тела Свечникову
    21 января 2026, 18:33 • Новости дня

    Трамп заявил о применении США нового оружия в Венесуэле

    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские войска использовали в Венесуэле вооружения, ранее неизвестные противнику, и это сорвало оборону.

    В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что две недели назад американские войска в Венесуэле применили вооружения, о которых никто ранее не слышал, передает ТАСС.

    По словам Трампа, венесуэльцы пытались использовать свои оборонительные системы, но они не сработали: ни одна из ракет не была запущена по американским военным.

    Трамп отметил, что одна из зенитных ракет пролетела примерно 10 метров и упала рядом с расчетом, который ее запустил. Он подчеркнул, что венесуэльцы были в замешательстве и не могли понять, что произошло, поскольку оборонные системы не функционировали.

    Американский лидер добавил, что эти системы были произведены Россией и Китаем, и выразил мнение, что их производители должны «вернуться к чертежам», чтобы разобраться в причинах неудачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские службы внимательно отслеживают заявления о новом оружии США.

    Вооруженные силы США при поддержке Министерства внутренней безопасности задержали танкер Sagitta в Карибском море.

    США совершили грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу и угрожают Кубе и другим странам Латинской Америки, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспрецедентными событиями.

    21 января 2026, 00:30 • Новости дня
    Военные США захватили танкер Sagitta в Карибском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США при поддержке Министерства внутренней безопасности задержали танкер Sagitta в Карибском море, заявило Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Сегодня утром вооруженные силы США при поддержке Министерства внутренней безопасности без каких-либо инцидентов задержали судно Sagitta», – сообщили американские военные в соцсети Х. Свои действия они объяснили тем, что танкер  работал вопреки установленному США карантину для судов, подпадающих под санкции в Карибском бассейне из-за экспорта венесуэльской нефти.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о намерении задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без соответствующего разрешения. Востоковед Маслов объяснил, зачем Китаю венесуэльская нефть в задержанных США танкерах.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ситуацией с захватом танкера «Маринера» в открытом море.


    21 января 2026, 17:48 • Новости дня
    Офицер ВСУ инсценировал расстрел подчиненных

    Замкомбата ВСУ в Сумской области избил и стрелял в подчиненных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель командира украинского батальона устроил показательное наказание солдатам, среди которых один получил ранение в стопу, за отказ удалить компрометирующее видео.

    Заместитель командира одного из батальонов Вооружённых сил Украины в Сумской области имитировал расстрел своих подчинённых за отказ удалить видео с угрозами. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины, пишет ТАСС. По данным ведомства, офицер систематически издевался над подчинёнными, а двое солдат записали на мобильный телефон разговор, где командир угрожал им расстрелом в случае неповиновения.

    В сообщении бюро говорится: «Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он выстроил двух пострадавших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов под ноги и над головами военных, имитируя расстрел». Кроме того, замкомандира избил солдат шлемом, затем выстрелил в их мобильный телефон и прицельно ранил одного из военнослужащих в стопу.

    На данный момент офицер задержан и находится в следственном изоляторе. Ему предъявлены обвинения, предусматривающие до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, таких как привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.

    До этого в украинской прессе появилось видео с кадрами, где мобилизованных в ВСУ в Черниговской области заставляют ползать по земле под окрики и выстрелы.

    А родственники мобилизованных в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ на харьковском направлении сообщили, что их близких неделями удерживают в ямах и подвергают избиениям.


    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    21 января 2026, 14:34 • Новости дня
    Уиткофф заявил о совместном с Кушнером визите в Москву в четверг
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер планируют поздним вечером в четверг вылететь в Москву, сообщает Bloomberg TV.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что он и предприниматель Джаред Кушнер вылетят в Москву вечером в четверг. По его словам, прибытие в российскую столицу ожидается поздно ночью, передает ТАСС.

    В ходе беседы с телеканалом Bloomberg TV из Давоса Уиткофф заявил, что после Москвы они отправятся в ОАЭ для встречи в рамках рабочих групп.

    Ранее Уиткофф заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

    Уиткофф заявил, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за предыдущие несколько лет.

    До этого в Давосе прошла встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. Дмитриев после переговоров с американской делегацией отметил рост понимания правильности позиции России в мире.

    21 января 2026, 19:34 • Новости дня
    Конгресс США поддержал Мачадо в качестве нового руководителя Венесуэлы

    NYT: В США назвали Мачадо главным кандидатом на руководство Венесуэлой

    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо рассматривается в Конгрессе США как главный кандидат на руководство Венесуэлой после задержания Николаса Мадуро, пишет The New York Times (NYT).

    Как отмечает NYT, на закрытом заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей в Капитолии законодатели выразили полную поддержку Мачадо, передает RT.

    «Она именно тот лидер, который должен вывести Венесуэлу на новый уровень. Необходим переход к демократии и к выборам, и я думаю, что это должно произойти в кратчайшие сроки», – заявил член Палаты представителей Майк Лоулер.

    Глава комитета Брайан Маст добавил, что ему сложно представить политика с более четким видением будущего страны.

    Конгрессмен Майкл Маккол подчеркнул, что у Мачадо есть все необходимые качества для руководства Венесуэлой, и призвал к скорейшему проведению новых выборов.

    На прошлой неделе Мачадо приняли в Белом доме. Политик подарила президенту США Дональду Трампу Нобелевскую медаль премии мира.

    21 января 2026, 05:05 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, как с двумя боевиками расправился с жительницей Авдеевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ втроём изнасиловали и убили жительницу Авдеевки в ДНР, когда в городе никого не осталось, рассказала военный корреспондент Елена Соколова после интервью с одним из них.

    Соколова рассказала, как однажды беседовала с украинским военнопленным из Краматорска, говорили по-русски.

    «Он принял участие в групповом изнасиловании. Там было трое этих негодяя, которые ходили в деревню, где оставалась одна мирная жительница, ей было около 40 лет, они её жестоким способом изнасиловали и убили», – рассказала военкор ТАСС.

    По её слова, боевики ВСУ думали, что это им сойдет с рук. Но вскоре с наступлением пришла одна из российских бригад и ликвидировала двоих, а её собеседника взяли в плен.

    «И я знаю, что сейчас он сидит, но, честно говоря, я не увидела, чтобы он испытывал какие-то муки совести», – призналась военкор Соколова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, солдат ВСУ Владимир Парафило был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство жительницы Курской области, а также за расстрел мужчины, который пытался ей помочь. Пленный военнослужащий ВСУ признался в убийствах и изнасилованиях на Донбассе.

    21 января 2026, 22:58 • Новости дня
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва рассматривает инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира». Путин сообщил, что Москва получила личное обращение президента США с приглашением присоединиться к создаваемой международной структуре. Путин выразил благодарность американской стороне за инициативу и отметил значимость усилий, направленных на укрепление международной стабильности и поиск решений по украинскому кризису, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Путина, вопрос о присоединении России к структуре будет решен после консультаций с партнерами и изучения документов Министерством иностранных дел. В предложении, по его словам, особое внимание уделяется урегулированию на Ближнем Востоке и поиску путей решения гуманитарных проблем палестинского народа.

    Путин подчеркнул, что ключевая задача – содействовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решений ООН и удовлетворить базовые нужды палестинцев, включая восстановление инфраструктуры Газы, систем здравоохранения и продовольственного обеспечения.

    «Поэтому уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе «Совета мира», учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней Администрации США российских активов», – заявил президент.

    Он также добавил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления территорий, пострадавших после окончания боевых действий между Россией и Украиной. Такие возможности обсуждаются с американской администрацией.

    Президент России сообщил о планах провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с американскими представителями для продолжения диалога по вопросам ближневосточного и украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В администрации США заявили о готовности около 35 лидеров войти в «Совет мира». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в этот совет.

    21 января 2026, 07:07 • Новости дня
    Advance: Европа боится, что Россия не захочет переговоров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские лидеры опасаются, что Россия откажется обсуждать урегулирование, несмотря на готовность Европы к переговорам и усиливающуюся усталость от конфликта, пишет Advance.

    Европейские политики начали выражать озабоченность по поводу того, что Москва теперь может отказаться от диалога, несмотря на появление готовности у Европы к обсуждению урегулирования, говорится в материале Advance, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что ранее европейские лидеры рассчитывали, что, если ситуация ухудшится, всегда можно будет договориться с Россией и подключиться к переговорам.

    «Европа всегда держала в голове такой сценарий. Если однажды совсем прижмет, можно просто договориться с Москвой и примкнуть к переговорам. Вопрос только в том, что скажет Москва», – говорится в статье.

    По мнению автора материал, Москва на протяжении долгого времени была вынуждена слушать признания о том, что задача Европы – не только защита Украины, но и стратегическое поражение России через вооруженный конфликт на Украине.

    Сейчас, когда не видно признаков поражения России, Москва может, по мнению автора, «бумерангом вернуть стратегическое поражение Европе».

    В публикации также говорится, что в Европейском союзе усиливается усталость от конфликта, а среди лидеров формируется понимание, что президент США Дональд Трамп не станет помогать Европе.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва отслеживает переговоры США, ЕС и киевского режима по урегулированию на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров пояснял, что США были единственными из всех стран Запада, кто предложил урегулировать украинский кризис с учетом устранения его первопричин.

    21 января 2026, 10:06 • Новости дня
    В Минфине заявили об отсутствии обязательств России по выплате «царских долгов»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не считает себя обязанной выплачивать так называемые «царские долги», заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

    В Госдуме он подтвердил, что Министерство финансов придерживается этой позиции, отметив: «Правильно, да. Еще Советский союз не считал, что нужно выплачивать, а Российская Федерация тем более», передает ТАСС.

    Колычев добавил, что вопрос «царских долгов» рассматривается в рамках судебного процесса, а в России интересы ответчика по подобным международным искам представляет Генеральная прокуратура. Он уточнил, что не владеет подробностями дела, но если процесс действительно начнется, Россия будет принимать в нем участие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, повод для иска к России в США нашли в «мусорной корзине истории».

    Напомним, американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США взыскать с России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям 1916 года. Иск был зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне прошлого года. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния.

    Россия отрицает ответственность за долги по облигациям царского периода (которые с Москвы намерен взыскать американский фонд), поскольку те были аннулированы еще в 1918 году, сообщила международная юридическая фирма Marks & Sokolov, представляющая интересы РФ.

    21 января 2026, 12:15 • Новости дня
    «Калашников» выпустил обновленный ППК-20 с учетом опыта СВО

    «Калашников» начал выпускать обновленный ППК-20 с учетом опыта СВО

    Tекст: Мария Иванова

    Усовершенствованная версия пистолета-пулемета ППК-20, разработанная на основе опыта применения во время спецоперации на Украине, поступила в серийное производство для выполнения госконтракта 2026 года, сообщил концерн «Калашников».

    Концерн «Калашников» начал выпускать усовершенствованный пистолет-пулемет ППК-20, модернизированный с учетом опыта спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал концерна.

    Производство оружия ведется в рамках государственного контракта 2026 года. Ранее концерн полностью выполнил контракт 2025 года, отгрузив все ППК-20 заказчику в декабре.

    ППК-20 серийно поставляется различным силовым структурам России и экспортируется за рубеж. В прошлом году производство этой модели было существенно увеличено, а также были улучшены тактико-технические и эргономические характеристики.

    В обновленной версии расширена линейка применяемых патронов: основным боеприпасом является высокоимпульсный бронебойный патрон 7Н21, однако возможна работа с большинством патронов 9х19 российского и иностранного производства. Оружие оснащено регулируемым, складывающимся на правую сторону прикладом и двухсторонним переводчиком предохранителя.

    Гендиректор концерна Алан Лушников заявил: «На сегодняшний день ППК-20 является одним из лучших пистолетов-пулеметов в своем классе в мире на ближайшие двадцать лет. И «Калашников» прилагает максимум усилий, чтобы своевременно и в полном объеме обеспечивать заказчиков продукцией, которая подтвердила свою высокую эффективность в зоне проведения СВО».

    Основные характеристики ППК-20: масса без магазина – 2,7 кг, длина ствола – 183,5 мм, вместимость магазина – 30 патронов. В боевом положении длина составляет 600–660 мм, в походном со сложенным прикладом – 415 мм, с прибором малошумной стрельбы показатели увеличиваются соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» создал автомат АК-12К для штурмовиков за полгода.

    Концерн в конце декабря завершил годовые поставки пистолетов Лебедева силовым ведомствам. Компания также поставила ударные комплексы «Куб-2» по контракту.

    21 января 2026, 13:55 • Новости дня
    Песков заявил о проверке данных о новом оружии США спецслужбами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские службы внимательно отслеживают заявления о новом оружии США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Службы России внимательно анализируют всю поступающую информацию о возможном наличии у США ранее неизвестных видов вооружения, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов касательно недавнего заявления Дональда Трампа.

    Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу News Nation заявил, что в распоряжении Америки есть такие виды оружия, о которых никто не знает.

    Песков подчеркнул: «У нас, вы знаете, есть соответствующие службы, в задачах которых есть сбор информации на этот счет и анализ этой информации. Они выполняют свою работу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая сотрудница Госдепартамента Саша Ингбер заявила, что американские спецслужбы получили и уже испытали устройство, вызывающее симптомы «гаванского синдрома».

    21 января 2026, 23:13 • Новости дня
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии на основе цены продажи Аляски
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, напомнил, что США уже покупали у России Аляску, а у Дании – Виргинские острова. При этом он подчеркнул, что вопрос Гренландии «не касается» России.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг Гренландии. «Нас не касается совершенно то, что с Гренландией происходит. Но у нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он указал, что Россия продала Соединенным Штатам Аляску в 1867 году за 7,2 млн долларов. Президент добавил, что с учетом инфляции эта сумма сегодня составила бы 158 млн долларов, а площадь Аляски составляет примерно 1 млн 717 тыс. кв. км. Путин отметил, что Гренландия больше по площади – 2 млн 166 тыс. кв. км, разница составляет около 449–450 тыс. кв. км.

    «Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200–250 млн долларов, – сказал Путин. – Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру».

    Президент напомнил, что у Дании и Соединенных Штатов также был опыт подобных сделок: в 1917 году Дания продала Соединенным Штатам Виргинские острова. Путин подчеркнул, что Дания исторически относилась к Гренландии как к колонии, но отметил, что Россия не вмешивается в эти процессы: «Но нас точно это не касается. Думаю, что они между собой разберутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выступил с обращением к участникам Всемирного экономического форума. Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне. Президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    21 января 2026, 11:10 • Новости дня
    Британская армия испытала основной 120-мм ствол нового Challenger 3
    Британская армия испытала основной 120-мм ствол нового Challenger 3
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британский основной боевой танк Challenger 3 впервые произвел стрельбу из своей новой пушки, испытания прошли на одном из британских полигонов, их проводили с экипажем в башне.

    Разработкой танка занимается совместное предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), а орудие – гладкоствольную 120-мм пушку L55A1 – поставляет немецкая Rheinmetall Waffe Munitions, пишет The War Zone.

    Новое орудие способно использовать широкий ассортимент боеприпасов НАТО, включая бронебойные подкалиберные и многоцелевые снаряды, а также потенциально американские M829A4 с сердечником из обедненного урана.

    Перед началом испытаний с экипажем орудие тестировали в дистанционном режиме. Управляющий директор RBSL Ребекка Ричардс пояснила, что успешные стрельбы стали важным этапом в британском танкостроении.

    В Challenger 3 используются однокомпонентные снаряды, что позволяет применять стандартные боеприпасы НАТО, однако из-за их габаритов количество снарядов в боекомплекте уменьшено до 31 против 49 у Challenger 2.

    Боеприпасы размещаются в изолированном отделении башни для повышения выживаемости экипажа. Помимо нового орудия, танк оснащается современным прицельным комплексом Thales Orion и панорамной системой DNGS T3, а также модульной броней нового поколения, которую можно оперативно заменять или усиливать в зависимости от задачи.

    Защиту также усиливает израильский активный комплекс Trophy. Для повышения подвижности внедряются новый двигатель, подвеска и система охлаждения.

    Challenger 3 собирается на заводе RBSL в Телфорде по контракту на сумму более 800 млн фунтов стерлингов. Первый прототип был готов в начале 2024 года. Дальнейшие испытания, включая тесты на надежность и стрельбу, запланированы на конец года.

    Планируется модернизировать 148 танков Challenger 2 до стандарта Challenger 3, включая восемь прототипов. Представители DE&S называют Challenger 3 ключевым элементом британской программы модернизации бронетехники, обещая повышение огневой мощи, живучести и цифровой интеграции.

    Однако другие элементы программы модернизации, в частности БМП Ajax, сопровождаются техническими трудностями. Ранее применение Ajax было приостановлено после того, как десятки военных пожаловались на эффекты шума и вибрации. Эксперты указывают, что взаимодействие Ajax с Challenger 3 вызывает вопросы в рамках новых боевых бригад.

    Сейчас армия Британии планирует сократить численность до 72,5 тыс. человек к 2025 году и внедрить новые бригадные боевые группы, в которые войдут также бронетранспортеры Boxer и вертолеты Apache.

    Несмотря на скромное количество Challenger 3, власти рассчитывают, что эти танки станут цифровым ядром для обмена данными между различными платформами на поле боя. Challenger 2 используется с 1994 года. Он принимал участие в операциях на Балканах и в Ираке.

    Некоторые машины были переданы Украине. С учетом новых угроз, таких как FPV-дроны, НАТО наращивает бронетанковые силы, однако сохраняются вопросы по сервису и готовности Challenger 2, которые могут сказаться и на Challenger 3. Новый танк будет тяжелее при том же уровне мощности двигателя, что может повлиять на мобильность.

    В ноябре сообщалось, что «Ланцеты» в ходе СВО уничтожили более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО, включая танки Abrams, Leopard 2, Challenger 2.

    21 января 2026, 14:40 • Новости дня
    Бывший евродепутат назвал поддержку Украины ЕС смертельной лихорадкой

    Бывший евродепутат де Вилье назвал поддержку Украины ЕС смертельной лихорадкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший евродепутат Филипп де Вилье считает, что поддержка Украины приведет Евросоюз к гибели из-за трех допущенных ошибок.

    Филипп де Вилье, бывший евродепутат от Франции, заявил о вероятной скорой смерти Евросоюза, который, по его мнению, поражен «тремя смертельными лихорадками», пишет РИА «Новости».

    В статье для Journal du Dimanche он отметил: «Я объявляю вам о вероятной скорой смерти Европейского союза. Поскольку он поражен тремя смертельными лихорадками... Он умрет от НАТО в Гренландии… Он умрет вместе с сельскохозяйственной Европой, которую он убил собственными руками… Он умрет на Украине, захотев вести войну за пределами своих границ».

    По мнению де Вилье, ЕС оказался под влиянием НАТО и допустил три критические ошибки: попытался включить Украину в альянс, саботировал Минские соглашения и стал стороной конфликта, объявив об отправке военных на Украину после прекращения огня.

    Де Вилье подчеркнул, что европейская мечта превратилась в кошмар, и отметил, что Франции пора выйти из состава ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии предоставили Украине военную помощь более чем на 800 млн евро с 2022 года.

    Киев сообщил о применении систем противовоздушной обороны стоимостью более 80 млн евро.

    Французский автоконцерн Renault начнет совместное производство беспилотников для Киева с оборонной компанией.

    21 января 2026, 14:01 • Новости дня
    Уиткофф заявил о большом прогрессе по ситуации на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.

    Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США, заявил о значительном прогрессе в разрешении ситуации на Украине, передает ТАСС.

    В интервью каналу CNBC он отметил, что украинская сторона считает достигнутый прогресс наиболее значительным за последние годы.

    «Украинцы говорят, что у нас прогресс больший, чем они увидели за последние несколько лет. У нас идет этот прогресс со встречи в Женеве. Так что большой прогресс за последние шесть недель», – подчеркнул Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Стив Уиткофф оценил переговоры с Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».

    21 января 2026, 14:08 • Новости дня
    Российский рынок акций ускорил рост после заявлений Уиткоффа

    Tекст: Вера Басилая

    Индексы Мосбиржи и РТС значительно прибавили в ходе основной торговой сессии на фоне высказываний спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа о переговорах с Россией, свидетельствуют данные торгов.

    Российский рынок акций ускорил рост днем после заявлений спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа. По информации на 13:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,37% до 2 748,09 пункта, а индекс РТС поднялся до 1 112,38 пункта. К 13:23 мск рост усилился – индекс Мосбиржи достиг 2 766,53 пункта, индекс РТС составил 1 119,84 пункта, оба прибавили по 1,04%, передает ТАСС.

    Уиткофф заявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным в четверг. Он также отметил, что в переговорах с Россией по Украине наблюдается значительный прогресс.

    В Давосе прошла встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Дмитриев после переговоров с американской делегацией отметил растущее осознание правильности позиции России в мире.

