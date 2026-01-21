Тбилиси впервые напрямую обсудил с Каракасом вопрос отмены признания Абхазии и Южной Осетии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Как сообщает МИД Грузии в среду, постпред Грузии заявил о «грубом нарушении фундаментальных принципов международного права» при признании Венесуэлой независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Грузинская сторона выразила надежду на то, что последние события в Венесуэле будут способствовать пересмотру этого незаконного решения и его отмене, в соответствии с нормами международного права и национальными интересами Грузии», – отмечает грузинское внешнеполитическое ведомство.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, 4 января МИД Грузии призвал Венесуэлу отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, что было сделано Каракасом наряду с Россией, Никарагуа, Науру и Сирией.

Грузия разорвала дипломатические отношения со всеми странами, признавшими Абхазию и Южную Осетию, и такие прямые контакты с представителем Венесуэлы по данному вопросу прошли впервые.