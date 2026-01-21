Бывший вице-губернатор Нижегородской области получил шесть лет колонии

Экс-вице-губернатор Нижегородской области Англичанинов получил шесть лет колонии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал Валерия Англичанинова виновным в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 10 тыс. рублей.

По данным прокуратуры региона, с июня 2019 года по ноябрь 2022 года Англичанинов, будучи гендиректором ООО «Строймаштрейд», заключал договоры уступки прав требования на 67 квартир и 53 машиноместа в ЖК «Дом на Горького». Он сообщал гражданам ложные сведения о взаиморасчетах с застройщиком ООО «Интерсити» и подписывал недостоверные акты об исполнении обязательств.

В результате указанных действий Англичанинов похитил 273 млн рублей, из которых 104 млн рублей перевел на счет подконтрольной ему организации, ранее работавшей в Подмосковье. Ущерб был причинен 74 гражданам.

Прокуратура отметила, что в ходе надзорного сопровождения права дольщиков были восстановлены, дом в настоящее время достроен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Арзамасский суд Нижегородской области назначил бывшему главе гордумы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву шесть лет колонии и штраф за мошенничество и растрату.

До этого Следственный комитет по Нижегородской области заподозрил начальника контрактной службы и первого проректора Приволжского медуниверситета в мошенничестве при закупке медоборудования.

Также правоохранительные органы задержали восемь жителей региона за незаконное получение выплат для военных с помощью фиктивных браков и доверенностей.



