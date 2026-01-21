Ущерб от хищений в Минтрансе Кубани предварительно достиг 2 млрд рублей

Tекст: Ольга Иванова

Сумма предварительного ущерба от хищения бюджетных средств, выявленного при исполнении госконтрактов в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, составила 2 млрд рублей, сообщает ТАСС. О масштабах нарушений стало известно из данных, поступивших от правоохранительных органов региона.

Как уточнил источник агентства, «предварительно сумма хищения средств из бюджета при исполнении госконтракта и в рамках нацпроектов оценена в 2 млрд рублей». Эти средства предназначались для реализации важных инфраструктурных проектов в регионе.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, устанавливая все обстоятельства дела и возможных причастных лиц. Официальные комментарии министерства транспорта Краснодарского края по этой ситуации пока не поступили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы задержали двух заместителей министра транспорта Краснодарского края по подозрению в расхищении средств бюджета.