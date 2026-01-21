В Минтрансе Кубани прошли обыски в рамках дела экс-депутата Вороновского

Путин на совещании с правительством вновь упомянул пекарню «Машенька»

Tекст: Валерия Городецкая

Он напомнил о вопросе, прозвучавшем на «Прямой линии» от владельца пекарни, который отметил, что новации могут осложнить деятельность малого бизнеса, совмещающего производство и продажу собственной продукции, сообщил Кремль в Telegram-канале.

Путин подчеркнул важность того, чтобы изменения не приводили к росту издержек на ведение бухгалтерии для предпринимателей. По его словам, задача состоит в том, чтобы поддержать производственный бизнес и избежать излишних сложностей для предприятий.

Глава государства также отметил, что рассчитывает услышать позицию правительства по этому вопросу. Путин ожидает, что в ближайшее время власти представят предложения по защите интересов производственного сектора и дополнительным мерам поддержки таких компаний.

«Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее. Рассчитываю услышать позицию правительства, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса, дополнительно поддержать эти предприятия», – сказал он.

Напомним, в ходе прямой линии владелец пекарни «Машенька» из подмосковных Люберец пожаловался Путину на возможные сложности для малого бизнеса в связи с изменениями в налоговом законодательстве и отменой льгот для ИП.

Президент ответил на вопросы предпринимателя и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

Накануне угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса.