При пожаре в ТЦ в пакистанском городе Карачи погибло 60 человек

Tекст: Денис Тельманов

Число погибших после пожара в торговом центре Gul Plaza в Карачи достигло 60 человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV.

В среду спасательные службы, разбирая завалы в одном из магазинов комплекса, обнаружили 30 тел погибших. По данным телеканала, поисково-спасательные работы продолжаются, число жертв может вырасти.

В понедельник газета The Express Tribune со ссылкой на спасателей уже сообщала о 26 погибших в результате пожара. Местные власти уточняют списки жертв и продолжают расследование причин трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крупного пожара в баре Le Constellation на курорте Кран-Монтана в Швейцарии скончались около 40 человек, еще 115 получили травмы.

Пожарные потушили возгорание в многоэтажном доме, где в огне погибли 94 человека.

Сотрудники экстренных служб продолжают осматривать помещения на предмет пострадавших.