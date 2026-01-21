Суд арестовал обвиняемого в убийстве на остановке в Подмосковье

Суд Подмосковья арестовал обвиняемого в убийстве юноши на остановке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Электростальский городской суд Московской области отправил обвиняемого по делу об убийстве на остановке под стражу до 18 марта 2026 года включительно. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

В прокуратуре уточнили, что мужчине предъявлено обвинение по части первой статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство). По данным следствия, обвиняемый частично признал свою вину в совершении преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Электростали 18 января в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с 19-летним пассажиром на фоне личной неприязни.

После выхода из автобуса между ними завязалась драка на остановке. Один из участников нанес удар ножом 18-летнему юноше, от которого тот скончался в больнице.

После инцидента у граждан возникли опасения по поводу безопасности поездок в общественном транспорте, отметила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.



