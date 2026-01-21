В России произвели рекордный за 30 лет объем молока

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, в 2025 году производство сырого молока в стране достигло 34,3 млн тонн, что стало наивысшим показателем почти за 30 лет. Патрушев отметил, что рост объемов сырья позволил обеспечить стабильную загрузку перерабатывающих предприятий, а выпуск основных категорий молочной продукции, включая сухое и питьевое молоко, сливочное масло, сыр и творог, также увеличился, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вице-премьер подчеркнул: «Молочное направление продолжает стабильно развиваться. По предварительным данным, 2025 год был для нас рекордным. Производство сырого молока в России составило 34,3 млн тонн. Это наивысший результат практически за 30 лет». Он добавил, что внутренний рынок обеспечен широким ассортиментом молочной продукции, что способствует росту среднедушевого потребления.

Патрушев также сообщил, что с 2019 по 2024 год экспортная выручка от поставок российской молочной продукции выросла на 60%, а в прошлом году увеличилась еще на 13%. По отдельным позициям прирост составил почти 30%. Вице-премьер напомнил о задаче, поставленной в указе президента, – к 2030 году производство сырого молока должно вырасти до 38,5 млн тонн.

Он отметил, что для достижения этой цели сохраняется масштабная государственная поддержка: в 2025 году объем финансовой помощи молочной отрасли предварительно составил 77 млрд рублей, что вдвое больше, чем в 2020 году. Сохраняется льготное кредитование под ставку до 6,8%, а в 2026 году продолжится субсидирование экспортных перевозок приоритетных категорий продукции.

Патрушев добавил, что для дальнейшего роста необходимо снижать себестоимость производства, усиливать роботизацию и автоматизацию, а также укреплять генетический потенциал через развитие геномной селекции. С 1 марта заработает федеральная информационная система племенных ресурсов, что позволит создать первую в России базу данных племенных животных.