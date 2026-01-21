  • Новость часаМЧС спасло третьего человека из-под завалов ТЦ в Новосибирске
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США готовят для Европы ультиматум в Давосе
    Суд на Украине арестовал имущество Тимошенко
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    Актер Колокольников получил травму на съемках фильма «Левша»
    Россиянин арестован в Германии за помощь ДНР и ЛНР
    Зеленский: Киев обесточен почти на 60%
    Уничтожен штаб морских операций ВСУ под Николаевом
    Датчане начали массово бойкотировать товары из США
    Хинштейн поручил убрать трупы из коридоров Курской горбольницы
    21 января 2026, 17:03 • Новости дня

    Британия заявила о поддержке Гренландии под угрозой пошлин США

    Стармер: Британия не изменит позицию по Гренландии под угрозой пошлин США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что Британия не намерена менять свою позицию по вопросу Гренландии несмотря на давление со стороны США.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил в парламенте, что страна не намерена отступать от своей позиции по Гренландии даже под угрозой введения пошлин со стороны США. Он подчеркнул: «Британия не отступит от наших принципов и ценностей в отношении будущего Гренландии под угрозой введения пошлин, и это моя четкая позиция», пишут РИА «Новости». 

    Стармер отметил, что Лондон продолжает конструктивный диалог по вопросу Гренландии, являющейся частью Датского королевства, и считает, что будущее острова должна определять сама Гренландия совместно с Данией.

    Премьер также указал, что угрозы введения пошлин в отношении союзников для оказания давления являются абсолютно неправильными.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины в размере 10% на ряд европейских стран, которая позднее увеличится до 25%. Эти меры будут действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Трамп назвал передачу архипелага Чагос под юрисдикцию Маврикия «актом огромной глупости» Британии.

    В ответ Кир Стармер отметил, что не видит попытки унизить Лондон в словах Трампа и связал высказывания президента США с разочарованием по поводу ситуации с Гренландией.

    А в среду стало известно, что власти Британии рассматривают возможность продажи Дании фрегатов Type 31 из-за роста российской активности в Северной Атлантике.

    21 января 2026, 10:21 • Новости дня
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»

    Трамп ответил Европе, что «торговая базука» срикошетит обратно

    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Любые новые торговые меры со стороны Евросоюза против США срикошетят обратно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент Дональд Трамп прокомментировал угрозы Евросоюза применить так называемую торговую базуку против США, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу NewsNation он отметил, что европейцы уже прибегают к подобным мерам, однако, по его мнению, не до конца осознают последствия таких шагов.

    «При этом они уже применяют «торговые базуки», и это срикошетит обратно», – отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что любые ограничительные действия Брюсселя против Вашингтона вернутся к европейским странам рикошетом. Президент выразил уверенность, что подобная политика приведет к негативным последствиям для самой Европы.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    23 комментария

    Глава Белого дома в субботу сообщил о введении с февраля пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии, которая с июня увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые американские пошлины.

    Макрон отдельно отметил наличие у ЕС «инструмента против принуждения», известного как «торговая базука».

    Комментарии (4)
    21 января 2026, 08:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвующего во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило о риске, что Европа может согласиться отдать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону. Собеседник агентства отметил, что многие европейцы считают завершенным послевоенный мировой порядок, а возможный захват территорий президентом США Дональдом Трампом может радикально изменить политическую ситуацию в мире, передает ТАСС.

    По оценке источника, европейские лидеры могут согласиться на уступку Гренландии в очередной попытке умиротворить Белый дом.

    Bloomberg пишет, что европейские чиновники были шокированы быстрым переходом США от дружественного взаимодействия к враждебному и потерей поддержки. Некоторые представители ЕС признали, что не понимают, как реагировать на постоянно меняющиеся угрозы и требования со стороны Вашингтона, которые, по их словам, лишены логики.

    В публикации отмечается, что возобновление требований президента США к Дании о передаче крупнейшего в мире острова совпало с новыми угрозами тарифов и попыткой Вашингтона создать альтернативный ООН глобальный форум по безопасности. Это происходит на фоне уязвимости европейского сообщества, экономических трудностей и утраты уверенности в американских гарантиях безопасности.

    Bloomberg подчеркивает, что Евросоюз, и без того расколотый конфликтом на Украине, сталкивается с ощущением потери контроля и нарастанием враждебности в отношениях с Белым домом.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    23 комментария

    Власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу проявить силу в ситуации с Гренландией и прекратить льстить Дональду Трампу.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    Комментарии (7)
    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 13:03 • Новости дня
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Франция готовит отправку как минимум 200 альпийских стрелков для усиления своего военного присутствия в Гренландии, увеличивая контингент более чем в 14 раз, сообщила Canard Enchaine.

    По данным Canard Enchaine, президент Франции Эммануэль Макрон намерен значительно нарастить военное присутствие страны в Гренландии, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что французский лидер собирается увеличить военный контингент на острове более чем в 14 раз.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    23 комментария

    Ранее Эммануэль Макрон созвал совет по обороне Франции из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.

    До этого Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение о скором уходе Макрона с поста президента Франции после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Макрона, в котором французский лидер отметил, что не понимает, какие у Трампа планы в отношении Гренландии.

    Комментарии (11)
    21 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Британию упрекнули в заправке самолетов российским керосином
    Британию упрекнули в заправке самолетов российским керосином
    @ Dave Rushen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британию обвинили в том, что британские самолеты продолжают использовать керосин, произведенный из российской нефти несмотря на действующие санкции, пишет Politico.

    Британия продолжает закупать авиационный керосин, произведенный с использованием российской нефти, несмотря на обещанный запрет, сообщает Politico.

    По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), с конца 2022 года по 2025 год страна импортировала нефтепродуктов, включая авиационный керосин, на сумму 4 млрд фунтов стерлингов из Индии и Турции, где они частично производятся на основе российской нефти.

    Лиам Бирн, депутат от Лейбористской партии и глава профильного комитета парламента, заявил: «Каждый месяц промедления с введением запрета грозит тем, что десятки миллионов фунтов будут продолжать поступать на финансирование военных действий России на Украине». Аналитики CREA отмечают, что примерно каждая шестая партия авиационного топлива, поставляемого в Британию, производится на российских нефтепродуктах, а закупается оно с незначительной скидкой в 2%.

    Власти страны пообещали закрыть так называемую лазейку переработки и ввести полный запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах, однако точные сроки введения новых мер остаются неясными. Представитель правительства отметил, что запрет ожидается к весне, но для этого потребуется принять соответствующее законодательство, а также создать надежные механизмы контроля происхождения топлива.

    В отраслевых объединениях считают, что для эффективной реализации запрета необходимы изменения в контрактах и четкие процедуры отслеживания происхождения топлива. Представители авиакомпаний от комментариев отказались, а Бирн подчеркнул, что сейчас «критически важна скорость» внедрения новых ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Британия не заслуживает называться «Великобританией».

    Президент США Дональд Трамп назвал позицию Британии «великой глупостью».

    Российский экономист Кирилл Дмитриев отметил неспособность Евросоюза и Британии признать свои стратегические ошибки.

    Комментарии (3)
    21 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трампу нужно закрасить на картах мира Гренландию в «звездно-полосатый колер» и остаться навечно в истории. Однако случай с Гренландией не имеет аналогий с ситуацией в России, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказал мнение, что обсуждение Гренландии на форуме в Давосе может стать неожиданно интересным.

    По его словам, «трусливые европейские лидеры» будут стремиться передать США фактический контроль над островом, сохраняя формальную принадлежность Дании.

    Медведев подчеркнул, что Дональд Трамп заинтересован не только в фактическом контроле, а в официальном присоединении Гренландии к США, чтобы войти в историю наравне с отцами-основателями страны. По его словам, Трампу нужно закрасить на картах мира остров в «звездно-полосатый колер», остаться навечно в истории и «одновременно стать как президент России».

    Медведев также сравнил ситуацию с возвращением Россией своих территорий и заявил, что случай с Гренландией не имеет аналогий, поскольку этот остров никогда не принадлежал США.

    «В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия – совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить», – заметил Медведев.

    Он обратил внимание, что Трамп может стремиться укрепить позиции Америки, ликвидировав НАТО, однако неясно, позволит ли ему это сделать нынешняя политическая ситуация.

    «Вопрос прежде всего в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома для достижения этой цели», – пишет Медведев.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    23 комментария

    СМИ писали, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    Комментарии (15)
    21 января 2026, 10:53 • Новости дня
    Британия предложила Дании купить новые фрегаты из-за «российской угрозы»
    Британия предложила Дании купить новые фрегаты из-за «российской угрозы»
    @ cd.royalnavy.mod.uk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Британии рассматривают возможность заключения сделки по продаже Type 31 фрегатов Дании на фоне усиления российской активности в Северной Атлантике, пишет Bloomberg.

    Британия ведет переговоры о продаже своих военных кораблей Дании на фоне роста угроз со стороны России в Северной Атлантике, сообщает Bloomberg.

    Обсуждается поставка фрегатов Type 31, которые производит компания Babcock International Group. Ожидается, что министр обороны Британии Джон Хили и его датский коллега Труэльс Лунд Поульсен встретятся в Копенгагене в ближайшую среду.

    Сделка осложняется конкуренцией с Францией: Париж также рассчитывает продать Дании свои корабли и недавно направил фрегат Naval Group SA в Копенгаген. Франция обещает поставить корабли к 2030 году, в то время как Британия делает ставку на совместимость своих фрегатов с техникой Дании и Норвегии, что позволит странам проще патрулировать северные районы.

    Фон переговоров – рост военной активности России в Атлантике и Балтике, в том числе работа разведывательных судов и подозрения в повреждении подводной инфраструктуры – электросетей, телекоммуникаций и газопровода. Помимо вопросов оборонного сотрудничества обсуждаются совместные учения и ускоренные поставки систем ПВО для Украины, чтобы помочь ей противостоять атакам на энергетическую инфраструктуру.

    Переговоры проходят на фоне напряженности между Европой и США: президент Дональд Трамп угрожает применить силу для контроля над Гренландией, если не удастся договориться о ее покупке, а также планирует ввести тарифы на европейские товары. Однако премьер-министр Британии Кир Стармер выразил уверенность, что эти угрозы не будут реализованы.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после встречи со своей британской коллегой Евой Купер в Лондоне подчеркнул важность демонстрации единства западных стран перед лицом подобных вызовов. Купер заявила в парламенте, что угрозы тарифов со стороны Трампа – «не способ обращаться с союзниками».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия отправила на защиту Гренландии от США 13 солдат.

     Дональд Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками».

    Он также объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    Комментарии (6)
    20 января 2026, 21:42 • Новости дня
    Канада назвала Россию главной угрозой в Арктике

    Канада заявила о необходимости защиты от России в Арктике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава канадского правительства Марк Карни призвал усилить защиту в Арктике от России на фоне обсуждений статуса Гренландии.

    Премьер-министр Канады Марк Карни выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где заявил о важности выстраивания защиты от действий России в Арктике, передает ТАСС. По его словам, Россия «без сомнения, представляет угрозу в Арктике».

    Карни подчеркнул: «Они представляют собой реальную угрозу в Арктике, от которой мы должны защищаться». В то же время премьер-министр отметил, что в настоящий момент речь идет скорее о потенциальной, а не о реальной угрозе.

    Заявление прозвучало на фоне обсуждений притязаний США на Гренландию, однако подробностей относительно конкретных мер или планов Карни не раскрыл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады планируют открыть консульство на Гренландии на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа аннексировать остров.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониальной эпохи. Лавров также считает, что ситуация с Гренландией демонстрирует кризис внутри западного общества.


    Комментарии (6)
    21 января 2026, 03:31 • Новости дня
    Кличко пожаловался на Зеленского в британскую Times
    Кличко пожаловался на Зеленского в британскую Times
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко рассказал британской Times о «катастрофе» в Киеве на фоне энергетического кризиса, а заодно и упрекнул главу киевского режима Владимира Зеленского за отказ обсудить с ним сложную ситуацию в столице Украины.

    «Выступая из киевской мэрии, где сотрудникам запретили пользоваться уборными из-за отсутствия водоснабжения, он заявил, что Зеленский отказал ему в просьбе  встретиться и обсудить кризис», – пишет британская Times о жалобах киевского мэра.

    Издание отмечает, что производство электричества противовоздушная оборона – в зоне ответственности правительства страны, однако мэру Кличко обсудить патовую ситуацию в Киеве на высшем уровне не удалось.

    По его словам, Киев на грани «гуманитарной катастрофы», а ситуация с отоплением, водоснабжением и электричеством – критическая.

    Кличко при случае призывает жителей города покинуть его, как это за месяц уже сделали порядка 600 тыс. человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям энерго- и водоснабжения. Кличко признался Reuters в 50-процентном обеспечении Киева энергией. Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».

    Во вторник, 20 января Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов. Верховная рада осталась без света, тепла и воды. Зеленский вечером вторника заявил о миллионе киевлян без электричества и тепла.

    Комментарии (2)
    21 января 2026, 12:29 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС решительно ответить на пошлины США
    Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС решительно ответить на пошлины США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решимости Евросоюза принять ответные меры против новых тарифов США на европейские товары из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Европейский союз готов ответить на введение новых тарифов президентом США Дональдом Трампом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед Европарламентом, передает Bloomberg.

    По ее словам, Европа предпочитает диалог и поиск решений, но при необходимости «полностью готова действовать с единством, срочностью и решимостью».

    Фон дер Ляйен отметила, что возврата к прежнему мировому порядку, который строился десятилетиями при сотрудничестве с США, больше не будет. Она подчеркнула: «Перемены в международном порядке не только тектонические – они необратимы. Мы теперь живем в мире, определяемом грубой силой».

    Дональд Трамп ранее объявил о введении десятипроцентного тарифа на товары из восьми европейских стран с 1 февраля, с ростом до 25% в июне, если ему не позволят приобрести Гренландию – автономный регион Дании, которая является членом НАТО и ЕС. В ответ на это лидеры ЕС проведут экстренное заседание в Брюсселе, чтобы обсудить возможные ответные меры.

    По словам фон дер Ляйен, дополнительные тарифы были бы «просто ошибкой», учитывая общий интерес ЕС и США к безопасности Арктики. Она подчеркнула, что торговая эскалация между союзниками только усилит внешних противников, которых обе стороны стремятся не допустить в свою стратегическую сферу.

    В связи с кризисом вокруг Гренландии Европарламент уже собирается отложить ратификацию крупного торгового соглашения с США. Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС готовит масштабные инвестиции в экономику и инфраструктуру Гренландии, а также намерен укреплять сотрудничество по вопросам безопасности с Британией, Канадой, Норвегией и Исландией.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    23 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Европейский парламент готов приостановить одобрение торгового соглашения с США из-за новых возможных тарифов. Германия на экстренном саммите ЕС в Брюсселе призвала Еврокомиссию применить «торговую базуку» против США по ситуации вокруг Гренландии.

    Комментарии (2)
    20 января 2026, 22:02 • Новости дня
    Стармер объяснил критику Трампа в адрес Британии

    Стармер объяснил критику Трампа разочарованием из-за Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях президента США Дональда Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Заявления премьер-министра Британии Кир Стармера о критике Дональда Трампа прозвучали на фоне публикаций по поводу передачи острова Диего-Гарсия Маврикию, передает ТАСС.

    Представитель Стармера отметил, что президент США, вероятно, был разочарован по поводу ситуации с Гренландией, и это могло повлиять на его публикации в отношении ряда мировых лидеров. Официальный представитель подчеркнул, что британский премьер не чувствует себя униженным или в замешательстве из-за заявлений американского лидера.

    Трамп ранее назвал передачу острова Маврикию актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости». Диего-Гарсия является крупнейшим островом архипелага Чагос, который Британия вывела в отдельную административную единицу в 1965 году, а через год остров арендовали США для строительства авиабазы. Все 1,5 тыс. жителей были депортированы.

    В 2017 году Маврикий обратился в ООН по поводу возвращения архипелага, и в 2019 году Международный суд ООН вынес заключение в пользу Маврикия.

    В мае 2025 года Кир Стармер объявил о подписании соглашения с Маврикием о передаче архипелага под его суверенитет.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    23 комментария

    Дональд Трамп назвал передачу Маврикию архипелага Чагос актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости», подчеркнув угрозу для военной базы США на острове Диего-Гарсия.

    Высокий суд Англии и Уэльса в 2025 году запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Маврикию, указав на необходимость учитывать права коренных жителей.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Британия продолжает контролировать архипелаг Чагос и Мальвинские острова, нарушая резолюции ООН.

    Лавров также заявил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониализма.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 20:50 • Новости дня
    Экс-генсек НАТО призвал Европу проявить силу в споре с Трампом о Гренландии

    Экс-генсек НАТО Расмуссен призвал Европу проявить силу в споре с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о необходимости прекратить льстить президенту США Дональду Трампу и предложил Европе продемонстрировать силу на фоне спора о Гренландии.

    Экс-глава НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в интервью агентству Рейтер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что странам Европы необходимо прекратить льстить президенту США Дональду Трампу по вопросу Гренландии, так как это не приносит результатов. По его словам, сейчас «будущее НАТО стоит на кону», а время для лести прошло.РИА «Новости».

    «На самом деле именно будущее НАТО стоит на кону. Время для лести подошло к концу. Это не работает», – цитирует его Рейтер.

    Расмуссен подчеркнул, что Европе следует показать силу и единство, поскольку эти качества, по его мнению, уважает Трамп. Он также призвал обсудить применение «инструмента против принуждения» Евросоюза, известного как торговая базука, на фоне угроз Трампа ввести пошлины против ряда стран.

    Как сообщает агентство, политик предложил трехпунктовый план по урегулированию ситуации вокруг Гренландии. В предложении Расмуссена содержится идея обновить соглашение 1951 года между США и Данией, что позволит усилить военное присутствие НАТО в регионе. План также предусматривает заключение инвестиционного соглашения для содействия добыче минералов американскими и европейскими компаниями, а также договор, который ограничит инвестиции КНР и России в критически важные отрасли Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Гренландии намекнули, что дети на острове начинают стрелять с 11 лет. В то же время руководство ЕС заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии, но готово защищать свои интересы.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает нарастание кризиса внутри западного общества.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 21:32 • Новости дня
    FT: Стармер намерен отказаться от участия в «Совете мира» Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер, вероятно, не будет участвовать в «Совете мира» по Газе, о создании которого объявил президент США Дональд Трамп, передает Financial Times.

    Источники FT в правительстве Лондона сообщили, что Стармер обсуждает условия работы совета с союзниками, однако не намерен заключать соглашение об участии, передает РИА «Новости».

    По словам одного из собеседников издания, официальный Лондон продолжает рассматривать этот вопрос. «Но не нужно быть политическим гением, чтобы понять, что платить миллиард долларов из денег налогоплательщиков за место в совете с (президентом России Владимиром) Путиным – это не прокатит», – заявил источник.

    Ранее премьер Армении Пашинян принял приглашение Трампа войти в «Совет мира».

    Президент Франции Эммануэль Макрон отказался войти в этот совет.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 11:12 • Новости дня
    NYT: Трамп выступит в Давосе с особым обращением к ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует выступить с особым обращением к европейским лидерам на Всемирном экономическом форуме, которые обеспокоены его требованиями о Гренландии, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп отправился на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне обострения отношений с европейскими странами, сообщает The New York Times.

    Главной темой для обсуждения на форуме станет вопрос о попытках Трампа приобрести Гренландию, что вызвало недоумение и тревогу среди европейских лидеров. Они опасаются дальнейшего ослабления трансатлантического альянса и пересматривают отношения с США.

    Во вторник, отвечая на вопрос о том, насколько он готов зайти в попытках приобрести Гренландию, Трамп заявил журналистам в Белом доме: «Узнаете». Его риторика, включающая угрозы ввести новые торговые пошлины против европейских стран, еще более обострила обстановку накануне форума. Кроме того, Трамп в социальных сетях высмеял европейских лидеров и опубликовал личную переписку, где президент Франции Эммануэль Макрон пишет: «Я не понимаю, что вы делаете по поводу Гренландии».

    По мнению некоторых участников Давоса, нынешний форум стал площадкой не столько для экономического диалога, сколько для попыток снизить градус напряженности между Трампом и его европейскими коллегами. Макрон заявил, что «имперские амбиции возвращаются» и США открыто стремятся «ослабить и подчинить Европу», а премьер-министр Канады Марк Карни назвал происходящее «началом новой реальности, где геополитика великих держав не подчиняется никаким ограничениям». В ответ на угрозы Трампа, некоторые страны задумались о введении ответных пошлин против США, однако министр финансов Скотт Бессент назвал такой шаг «неблагоразумным».

    Особое внимание на форуме уделяется предстоящему выступлению Трампа, заявленному Белым домом как «специальное обращение».

    Ожидается, что он затронет вопросы повышения доступности жилья в США, а также проведет встречи с лидерами других стран и представителями финансового и криптовалютного сектора.

    В четверг Трамп собирается объявить о запуске своего «Совета мира» по восстановлению Газы, куда пригласил президента России Владимира Путина, несмотря на попытки европейских лидеров изолировать его из-за спецоперации на Украине.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    23 комментария

    Ранее европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Axios пишет, что Дональд Трамп планирует приехать на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне усиления своего влияния после угроз введения тарифов странам НАТО из-за Гренландии и расширения полномочий «Совета мира» за пределы Газы.

    Глава МИД Рсосии Сергей Лавров заявил, что европейские политики будут пытаться склонить Трампа к использованию дискредитированных подходов по ситуации на Украине на встречах в Давосе.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 11:10 • Новости дня
    Британская армия испытала основной 120-мм ствол нового Challenger 3
    Британская армия испытала основной 120-мм ствол нового Challenger 3
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британский основной боевой танк Challenger 3 впервые произвел стрельбу из своей новой пушки, испытания прошли на одном из британских полигонов, их проводили с экипажем в башне.

    Разработкой танка занимается совместное предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), а орудие – гладкоствольную 120-мм пушку L55A1 – поставляет немецкая Rheinmetall Waffe Munitions, пишет The War Zone.

    Новое орудие способно использовать широкий ассортимент боеприпасов НАТО, включая бронебойные подкалиберные и многоцелевые снаряды, а также потенциально американские M829A4 с сердечником из обедненного урана.

    Перед началом испытаний с экипажем орудие тестировали в дистанционном режиме. Управляющий директор RBSL Ребекка Ричардс пояснила, что успешные стрельбы стали важным этапом в британском танкостроении.

    В Challenger 3 используются однокомпонентные снаряды, что позволяет применять стандартные боеприпасы НАТО, однако из-за их габаритов количество снарядов в боекомплекте уменьшено до 31 против 49 у Challenger 2.

    Боеприпасы размещаются в изолированном отделении башни для повышения выживаемости экипажа. Помимо нового орудия, танк оснащается современным прицельным комплексом Thales Orion и панорамной системой DNGS T3, а также модульной броней нового поколения, которую можно оперативно заменять или усиливать в зависимости от задачи.

    Защиту также усиливает израильский активный комплекс Trophy. Для повышения подвижности внедряются новый двигатель, подвеска и система охлаждения.

    Challenger 3 собирается на заводе RBSL в Телфорде по контракту на сумму более 800 млн фунтов стерлингов. Первый прототип был готов в начале 2024 года. Дальнейшие испытания, включая тесты на надежность и стрельбу, запланированы на конец года.

    Планируется модернизировать 148 танков Challenger 2 до стандарта Challenger 3, включая восемь прототипов. Представители DE&S называют Challenger 3 ключевым элементом британской программы модернизации бронетехники, обещая повышение огневой мощи, живучести и цифровой интеграции.

    Однако другие элементы программы модернизации, в частности БМП Ajax, сопровождаются техническими трудностями. Ранее применение Ajax было приостановлено после того, как десятки военных пожаловались на эффекты шума и вибрации. Эксперты указывают, что взаимодействие Ajax с Challenger 3 вызывает вопросы в рамках новых боевых бригад.

    Сейчас армия Британии планирует сократить численность до 72,5 тыс. человек к 2025 году и внедрить новые бригадные боевые группы, в которые войдут также бронетранспортеры Boxer и вертолеты Apache.

    Несмотря на скромное количество Challenger 3, власти рассчитывают, что эти танки станут цифровым ядром для обмена данными между различными платформами на поле боя. Challenger 2 используется с 1994 года. Он принимал участие в операциях на Балканах и в Ираке.

    Некоторые машины были переданы Украине. С учетом новых угроз, таких как FPV-дроны, НАТО наращивает бронетанковые силы, однако сохраняются вопросы по сервису и готовности Challenger 2, которые могут сказаться и на Challenger 3. Новый танк будет тяжелее при том же уровне мощности двигателя, что может повлиять на мобильность.

    В ноябре сообщалось, что «Ланцеты» в ходе СВО уничтожили более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО, включая танки Abrams, Leopard 2, Challenger 2.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 09:53 • Новости дня
    Захарова удивилась идее Стубба обсудить Гренландию с Трампом в сауне

    Захарова сравнила идею Стубба обсудить Гренландию с Трампом в сауне с клоунадой

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала клоунадой и буффонадой заявления президента Финлнядии Александра Стубба, предложившего обсудить вопрос Гренландии с президентом США Дональдом Трампом в сауне.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление по поводу заявления президента Финляндии Александра Стубба о возможности обсудить вопрос Гренландии в сауне с президентом США Дональдом Трампом, передает радио Sputnik.

    В эфире радиостанции Захарова отметила: «Я не могла поверить своим глазам. <…> Я отказывалась верить», – заявила Захарова.

    По ее словам, ее удивило, что один президент суверенной страны предлагает президенту другой суверенной страны сходить релакснуть и в «расслабленной обстановке» поискать выходы из ситуации.

    «А какая ситуация-то относительно третьей суверенной страны? Как лучше, как удобнее всем оттяпать, перепрошить, переформатировать ее регион», – отметила Захарова.

    Захарова обратила внимание, что слова Стубба прозвучали почти одновременно с комментариями министра иностранных дел России Сергея Лаврова по теме Гренландии на пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии за 2025 год. По словам дипломата, Лавров освещал этот вопрос «глубоко, не без юмора, где это уместно, но фундаментально, со ссылками на документы, исторические факты».

    Она уточнила, что речь не о сравнении России и Запада, а о разных подходах к международным вопросам. Захарова подчеркнула, что приводила лишь цитаты, чтобы показать разницу в том, как представители разных стран обсуждают одну и ту же проблематику.

    Официальный представитель МИД РФ сравнила слова Стубба с «клоунадой» и «буффонадой», подчеркнув, что такой подход абсолютно неуместен, когда речь идет о судьбах большого количества людей – жителей Гренландии, Дании и США. Она добавила, что обсуждение серьезных международных вопросов в подобном стиле превращается в «театр абсурда на выезде».

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    23 комментария


    Ранее Захарова назвала форум в Давосе «международным театральным фестивалем абсурдистики» после заявления президента Финляндии.

    Напомним, президент Финляндии Александр Стубб предложил совместный поход в сауну с Дональдом Трампом для обсуждения вопроса по Гренландии.

    Комментарии (2)
    Главное
    Трамп: Европа движется в неправильном направлении
    Пацифиста на Украине насильно отправили в штурмовики
    Уиткофф заявил о совместном с Кушнером визите в Москву в четверг
    Британия предложила Дании купить новые фрегаты из-за «российской угрозы»
    Лондон упрекнули в заправке самолетов российским керосином
    В Финляндии отказались от стационарной телефонной сети
    Врачи cкорой помощи призвали москвичей не выходить из дома в морозы