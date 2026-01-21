  • Новость часаМЧС спасло третьего человека из-под завалов ТЦ в Новосибирске
    США готовят для Европы ультиматум в Давосе
    Суд на Украине арестовал имущество Тимошенко
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    Актер Колокольников получил травму на съемках фильма «Левша»
    Россиянин арестован в Германии за помощь ДНР и ЛНР
    Зеленский: Киев обесточен почти на 60%
    Уничтожен штаб морских операций ВСУ под Николаевом
    Датчане начали массово бойкотировать товары из США
    Хинштейн поручил убрать трупы из коридоров Курской горбольницы
    21 января 2026, 16:12 • Новости дня

    Минэнерго озвучило планы продлить стратегическое партнерство с Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва подтвердила намерение укреплять стратегическое сотрудничество с Ираном и запланировала проведение заседания межправкомиссии в Тегеране, сообщили в Минэнерго России.

    Россия остается приверженной развитию стратегического партнерства с Ираном, передает ТАСС. По итогам заседания российской части постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в котором участвовал министр энергетики Сергей Цивилев, страны подтвердили готовность к проведению межправкомиссии по торговле.

    Министр энергетики России заявил: «Наша работа по развитию российско-иранских отношений продолжается, запланированные мероприятия межправкомиссии состоятся по графику».

    В Минэнерго сообщили, что 19-е заседание российско-иранской межправкомиссии пройдет с 16 по 18 февраля в Тегеране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России содействовать снижению напряженности вокруг Венесуэлы и Ирана.

    Посол Ирана в России Казем Джалали отметил, что массовые проправительственные шествия показали неприятие протестов со стороны иранского общества.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил меры по стабилизации ситуации в стране и подтвердил стремление к развитию двусторонних отношений.

    20 января 2026, 19:20 • Новости дня
    Ракеты «Циркон» поразили укрепленный бункер под Винницей
    Ракеты «Циркон» поразили укрепленный бункер под Винницей
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Гиперзвуковые ракеты «Циркон» были использованы для удара по подземному бункеру юго-восточнее Винницы, который считался объектом высокой ценности, сообщил военный обозреватель Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

    Две гиперзвуковые ракеты «Циркон» нанесли удар по укрепленному подземному бункеру, расположенному юго-восточнее Винницы, передает Lenta.ru.

    «Применение «Цирконов» указывает на цель высокой ценности: заглубленный объект, вероятно – пункт управления, резервный штаб, центр связи или объект, связанный с иностранным присутствием», – отметил Лебедев. По его словам, гиперзвуковые ракеты такого класса не используют для поражения малозначимых или пустых целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фрегат Северного флота поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    Комментарии (17)
    21 января 2026, 12:21 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал заявление премьера Бельгии о вассалах ЕС

    Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал заявление премьера Бельгии о вассалах ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети слова бельгийского премьера о роли Евросоюза по отношению к США, отметив сложность выбора.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отреагировал на слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о положении Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал: «Трудный выбор вассалов».

    Премьер-министр Бельгии ранее заявил, что быть счастливым вассалом – одно, а несчастным рабом – несколько другое. Так он охарактеризовал зависимость Евросоюза от США.

    Ранее руководство Евросоюза заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии. Евросоюз подчеркнул готовность защищать свои интересы в регионе.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает нарастание кризиса внутри западного общества.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 19:36 • Новости дня
    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву

    Мать Заворотнюк поблагодарила вдовца актрисы после шоу «Щелкунчик»

    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мать Анастасии Заворотнюк публично обратилась к вдовцу артистки и фигуристу Петру Чернышеву после ледового шоу «Щелкунчик».

    Соответствующее видеообращение было опубликовано дочерью Заворотнюк Анной в социальных сетях, передает «Комсомольская правда».

    «Петенька, спасибо, дорогой. Я хочу сказать вам большое спасибо. Вы можете дарить настоящее счастье, и это великая радость! Уверена, что сегодня мы уйдем с таким радостным чувством», – сказала Валентина Заворотнюк.

    Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк умерла в мае 2024 года.

    Комментарии (7)
    21 января 2026, 08:43 • Новости дня
    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США

    FT: Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США

    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное объявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе о заключении плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено из-за споров между США и Европой, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, запланированное объявление о заключении плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что соглашение должны были подписать Украина, страны Европы и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Издание приводит слова неназванных чиновников, которые сообщили, что отмена планов произошла из-за глубоких разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном. Основные споры касаются ситуации вокруг Гренландии и идеи создания «Совета мира» по Газе, предложенной президентом США Дональдом Трампом.

    Один из источников отметил: «Никакого подписания на данный момент». Другой добавил, что европейские столицы не могут игнорировать действия Трампа по Гренландии, одновременно обсуждая сотрудничество по украинскому вопросу.

    Украинский источник сообщил, что подписание плана процветания между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Давосе отменено.

    Владимир Зеленский отказался ехать на Всемирный экономический форум в Швейцарии.

    Издание Politico писало, что Дональд Трамп не захотел встречаться с Зеленским в Давосе.

    Украинская делегация вынуждена бороться за внимание на форуме.

    Комментарии (5)
    21 января 2026, 10:19 • Новости дня
    Жога избавил Екатеринбург от статуса «либеральной столицы России»
    Жога избавил Екатеринбург от статуса «либеральной столицы России»
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Екатеринбург больше не следует считать «либеральной столицей России», заявил уральский полпред президента Артем Жога.

    По его словам, Свердловская область отличается патриотическим настроем, а ярлык либерального города возник из-за активности ограниченного числа оппозиционно настроенных личностей, передает Ura.ru.

    Полпред подчеркнул, что за год работы в регионе он посетил множество городов, заводов и предприятий, а также провел встречи с молодежью, студентами и активистами. «Статус либерального города [у Екатеринбурга] появился из-за нескольких деятелей, но нельзя так сказать за целый регион... Судить по пяти, шести, десяти людям, придерживающихся таких [оппозиционных] взглядов … нельзя», – заявил Жога.

    Ранее в Екатеринбурге на травести-артиста Сергея Нечаева, спевшего в ночном клубе гимн России, завели административное дело. Движение «России Консервативной», называющее себя правым патриотическим сообществом, опубликовало видео с Нечаевым, где тот извиняется перед жителями России. «Он дал слово членам нашего движения, что больше такого не повторится. Пора разрушить стереотип о том, что Екатеринбург – центр либерализма. Любые поползновения оскорбить национальные чувства русского народа будут жестко пресекаться», – говорится в заявлении движения.

    Комментарии (30)
    20 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса
    Угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Угостивший президента России Владимира Путина выпечкой владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил о намерении закрыть бизнес уже в мае текущего года.

    Владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов сообщил, что планирует закрыть бизнес в мае, передает РИА «Новости».

    По словам предпринимателя, «низкий сезон» начинается где-то в конце мая, поэтому логично будет закрыться.

    Максимов рассказал, что после декабрьской пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2023 году он контактировал с федеральными министрами и правительством Московской области. Ему поступали предложения по программам субсидий и обновлению оборудования. Однако, по мнению предпринимателя, текущая налоговая система мешает сделать бизнес прибыльным.

    С 1 января 2024 года в России вступили в силу комплексные изменения в Налоговый кодекс. В частности, для малого бизнеса поэтапно снижается порог выручки для уплаты НДС: с 2026 года – с 60 до 20 млн рублей, с 2027 года – до 15 млн, с 2028 года – до 10 млн рублей. Максимов считает, что такие изменения затрудняют работу малых предпринимателей.

    Предприниматель Максимов рассказал президенту России Владимиру Путину о развитии своего семейного бизнеса в эфире программы «Итоги года». Максимов также попросил Путина прокомментировать изменения в налоговой политике.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу.

    Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году.

    В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    Комментарии (8)
    21 января 2026, 10:21 • Новости дня
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»

    Трамп ответил Европе, что «торговая базука» срикошетит обратно

    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Любые новые торговые меры со стороны Евросоюза против США срикошетят обратно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент Дональд Трамп прокомментировал угрозы Евросоюза применить так называемую торговую базуку против США, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу NewsNation он отметил, что европейцы уже прибегают к подобным мерам, однако, по его мнению, не до конца осознают последствия таких шагов.

    «При этом они уже применяют «торговые базуки», и это срикошетит обратно», – отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что любые ограничительные действия Брюсселя против Вашингтона вернутся к европейским странам рикошетом. Президент выразил уверенность, что подобная политика приведет к негативным последствиям для самой Европы.

    Глава Белого дома в субботу сообщил о введении с февраля пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии, которая с июня увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые американские пошлины.

    Макрон отдельно отметил наличие у ЕС «инструмента против принуждения», известного как «торговая базука».

    Комментарии (4)
    21 января 2026, 11:28 • Новости дня
    Приставы начали арест имущества Чубайса на 11,9 млрд рублей
    Приставы начали арест имущества Чубайса на 11,9 млрд рублей
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В отношении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса возбуждено второе исполнительное производство, связанное с арестом его счетов почти на 11,9 млрд рублей, следует из судебных материалов.

    В Арбитражный суд Москвы поступили материалы о наложении обеспечительного ареста на счета бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на сумму почти 11,9 млрд рублей, передает ТАСС.

    На основании этих материалов судебные приставы открыли новое исполнительное производство об аресте имущества. В документах уточняется, что «предмет исполнения – наложение ареста».

    Ранее Арбитражный суд Москвы заблокировал счета Анатолия Чубайса почти на 11,9 млрд рублей по иску «Роснано».

    Группа «Роснано» потребовала взыскать почти 12 млрд рублей убытков с бывшего руководства.

    Претензии связаны с провалом проекта Crocus, одобренного в 2011 году, целью которого было создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России.

    «Роснано» отметила, что средства были потрачены не по назначению и ушли на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием, из-за чего вернуть инвестиции стало невозможно.

    Комментарии (41)
    20 января 2026, 22:25 • Новости дня
    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» в Давосе

    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» после слов Стубба

    Tекст: Катерина Туманова

    Давос, где проходит Всемирный экономический форум, похож на «международный театральный фестиваль абсурдистики» в свете предложения президента Финляндии сходить в сауну с американским коллегой для решения вопроса Гренландии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны). Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Так Захарова прокомментировала реплику президента Финляндии Александра Стубба в интервью Washington Post о том, что совместный поход в сауну с американским лидером Дональдом Трампом мог бы помочь в урегулировании ситуации с Гренландией.

    Напомним, Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии. Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    Комментарии (6)
    21 января 2026, 13:39 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом
    Подполье сообщило об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штаб ВСУ по планированию стратегических морских операций и курирования атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска был уничтожен под Николаевом, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, штаб планирования стратегических морских операций ВСУ, расположенный под Николаевом, был уничтожен точечным ударом тяжелой крылатой ракеты Х-22, передает РИА «Новости».

    Лебедев рассказал, что удар пришелся по району Галициново, где находился штаб, отвечавший за подготовку атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска.

    По его словам, в данном штабе велось непосредственное планирование стратегических операций на море и курировалась деятельность по применению безэкипажных катеров против российских судов.

    Лебедев добавил, что логистика, управление и принятие решений по этим операциям были сосредоточены именно в этом пункте. Ракета попала по заглубленному штабному бункеру, который был оборудован на базе советского бомбоубежища.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении баз беспилотников и средств ПВО под Киевом.

    Подполье сообщило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем.

    Подполье рассказало о нанесении удара по самолетам НАТО в Кривом Роге.

    Комментарии (7)
    20 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Автоэксперт рассказал об опасности снежных сугробов для автоматических коробок передач

    Автоэксперт Солдунов: Долгая пробуксовка в сугробе ведет к перегреву АКПП

    Автоэксперт рассказал об опасности снежных сугробов для автоматических коробок передач
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Пробуксовка в сугробе может быть губительна для АКПП и автомобиля в целом, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. Он также объяснил, как правильно очищать автомобиль от большого количества снега.

    «Для того, чтобы правильно очистить автомобиль от снега, нужно начинать с крыши и стекол. Используйте скребок-щетку с длинной телескопической ручкой. Обязательно очистите всю крышу, капот и багажник. Если этого не сделать, снег с крыши при торможении съедет на лобовое стекло, создав аварийную ситуацию. А лед с крыши может слететь и попасть в вас или едущих сзади», – предупреждает Солдунов.

    Затем, продолжает собеседник, следует расчистить периметр вокруг машины. Обязательно нужно освободить выхлопную трубу от снега. Если этого не сделать, выхлопные газы могут пойти в салон, что опасно отравлением. Также двигатель может работать нестабильно или заглохнуть из-за повышенного противодавления.

    «Ни в коем случае не отогревайте замерзшие стекла и замки горячей водой. Резкий перепад температуры может привести к трещинам. Используйте автомобильный омыватель «незамерзайку» или специальный размораживатель льда. А если дверные уплотнители примерзли, не дергайте – можно порвать резину уплотнителей. Тяните плавно. После следующей мойки не забудьте протереть уплотнители от воды», – советует эксперт.

    Также необходимо очистить фары, габаритные огни, повторители и номера, продолжает специалист. Это важно и для собственной видимости, и для избежания штрафа. В России предусмотрен штраф в размере 500 рублей за нечитаемые номера или грязные фары.

    Как правильно выехать из сугроба на «автомате»

    «Выезжать с парковочного места тоже нужно аккуратно. Дело в том, что пробуксовка в сугробе может быть губительна для автоматической коробки переключения передач (АКПП), поскольку может произойти перегрев масла. Поэтому очищать следует не только свою машину, но и место вокруг нее: перед колесами и сзади на длину минимум 1–1,5 метра», – делится Солдунов.

    Под колеса можно подложить коврики из салона, ветки, щебень или гравий, добавляет собеседник. Кроме того, необходимо убрать снег из-под машины, чтобы транспортное средство не «село» днищем на сугроб.

    «Далее необходимо отключить ESP (систему стабилизации). Она мешает пробуксовке, которая иногда необходима, чтобы выбраться. На этой кнопке обычно изображен автомобиль в заносе, во выключенном состоянии лампочка на панели должна загореться. Плавно нажимайте на газ, пытаясь «найти зацеп». Если колеса начинают буксовать, немедленно сбросьте газ», – рассказывает автоэксперт.

    Он отмечает, что никогда нельзя буксовать на месте долго, так как это верный путь к перегреву АКПП. После 10–15 секунд пробуксовки необходимо остановиться, дать коробке остыть. При необходимости повторять данный цикл до тех пор, пока машина не «выберется» из сугроба.

    Ранее на сайте Гидрометцентра России сообщили, что во вторник жителей столицы ожидает облачная погода, небольшой снег, гололедица и температура до минус четырех градусов.

    Комментарии (4)
    20 января 2026, 23:04 • Новости дня
    Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства
    Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства
    @ Константин Андреев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что хорошо устроилась на новом месте жительства после выселения из квартиры в Москве.

    Во время общения с журналистами после концерта в рамках премии Владимира Высоцкого «Своя колея», проходившего в московском Центре исполнительских искусств, певица рассказала о новом месте жительства, передает РИА «Новости».

    На вопрос о том, где она собирается жить и как обустроилась, Лариса Долина ответила коротко: «Устроилась хорошо». Артистка не стала раскрывать подробностей.

    Ранее квартира Ларисы Долиной перешла Полине Лурье, а исполнительное производство прекратили.

    Лариса Долина и ее внучка снялись с регистрационного учета в этой квартире.

    Юрист Сергей Жорин заявил, что после выселения Долину могут оштрафовать за отсутствие регистрации.

    Комментарии (3)
    20 января 2026, 19:02 • Новости дня
    Фон дер Ляйен анонсировала историческую сделку ЕС с Индией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз и Индия готовы заключить крупнейшее соглашение о свободной торговле, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Как передает RT, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Давосе, где анонсировала возможное подписание беспрецедентного торгового соглашения с Индией. Видеозапись ее выступления опубликовал Clash Report.

    Фон дер Ляйен отметила: «Мы приближаемся к историческому торговому соглашению, некоторые называют его «матерью всех сделок». Охват потребителей в рамках будущей сделки может стать беспрецедентным для мировой торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, создающее зону свободной торговли. Соглашение расширяет доступ европейских компаний к рынкам стран Южной Америки. Эксперты считают, что ЕС добился важной геополитической победы.

    Комментарии (10)
    21 января 2026, 08:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвующего во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило о риске, что Европа может согласиться отдать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону. Собеседник агентства отметил, что многие европейцы считают завершенным послевоенный мировой порядок, а возможный захват территорий президентом США Дональдом Трампом может радикально изменить политическую ситуацию в мире, передает ТАСС.

    По оценке источника, европейские лидеры могут согласиться на уступку Гренландии в очередной попытке умиротворить Белый дом.

    Bloomberg пишет, что европейские чиновники были шокированы быстрым переходом США от дружественного взаимодействия к враждебному и потерей поддержки. Некоторые представители ЕС признали, что не понимают, как реагировать на постоянно меняющиеся угрозы и требования со стороны Вашингтона, которые, по их словам, лишены логики.

    В публикации отмечается, что возобновление требований президента США к Дании о передаче крупнейшего в мире острова совпало с новыми угрозами тарифов и попыткой Вашингтона создать альтернативный ООН глобальный форум по безопасности. Это происходит на фоне уязвимости европейского сообщества, экономических трудностей и утраты уверенности в американских гарантиях безопасности.

    Bloomberg подчеркивает, что Евросоюз, и без того расколотый конфликтом на Украине, сталкивается с ощущением потери контроля и нарастанием враждебности в отношениях с Белым домом.

    Власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу проявить силу в ситуации с Гренландией и прекратить льстить Дональду Трампу.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    Комментарии (7)
    20 января 2026, 19:56 • Новости дня
    Верховная рада осталась без света, тепла и воды

    В здании Верховной рады пропали свет, отопление и водоснабжение

    Верховная рада осталась без света, тепла и воды
    @ Andreas Stroh/imago-images/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинском парламенте одновременно прекратили работу системы электроснабжения, отопления и водоснабжения, что подтвердили сразу два депутата.

    Электричество отключили в здании Верховной рады. Депутат Ярослав Железняк из партии «Голос» в своем Telegram-канале сообщил, что к уже отсутствующим теплу и воде теперь добавилось и отсутствие света. Он подчеркнул, что ситуация осложнилась именно после исчезновения электроснабжения, пишет ТАСС.

    Ранее о проблемах с отоплением и водоснабжением в парламенте сообщил депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев. По его словам, здание уже некоторое время находилось без тепла и воды, прежде чем произошел перебой с электричеством.

    Напомним, в ночь на 20 января в Киеве произошла серия взрывов. Сейчас там наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Несколько тысяч многоэтажных домов остались без отопления.

    Движение поездов киевского метрополитена изменили из-за проблем с электроснабжением. В городе возник транспортный коллапс. Цены на такси выросли, а на остановках общественного транспорта образовались длинные очереди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Виталий Кличко уже дважды призывал жителей уехать из Киева.

    Комментарии (14)
