Мать пропавшего пловца Свечникова обвинила организаторов заплыва

Tекст: Тимур Шайдуллин

Организаторы очередного межконтинентального заплыва через Босфор не внесли изменений в требования безопасности, несмотря на трагедию с российским пловцом Николаем Свечниковым. Мать спортсмена, Галина Свечникова заявила РИА «Новости», что условия остались прежними, а наблюдение за пловцами осуществляется только на старте и финише, без контроля на протяжении всего маршрута.

По ее словам, на три тысячи участников приходится не более 60 лодок с наблюдателями, и этого недостаточно. Ранее адвокат семьи Альперен Чакмак сообщил, что родственники пловца подали жалобу в прокуратуру Стамбула с требованием возбудить уголовное дело против организаторов.

В среду родители Свечникова вылетели из московского аэропорта «Домодедово» в Стамбул для прохождения ДНК-теста, чтобы установить личность найденного тела. Напомним, 29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников участвовал в заплыве 24 августа и не финишировал, а его пропажу заметили только спустя несколько часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник утром морская полиция извлекла тело неизвестного мужчины у берегов района Куручешме в Стамбуле.

Для установления личности погибшего необходимо провести ДНК-экспертизу, полиция предполагает, что это может быть Свечников.

Родственники пропавшего пловца собираются подать в суд из-за публикаций турецких телеканалов о якобы опознании тела без доказательств.