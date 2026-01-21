  • Новость часаМЧС спасло третьего человека из-под завалов ТЦ в Новосибирске
    21 января 2026, 16:04 • Новости дня

    Мать пропавшего пловца Свечникова обвинила организаторов заплыва

    Мать пропавшего пловца Свечникова обвинила организаторов заплыва
    @ ERDEM SAHIN/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Галина Свечникова, мать пропавшего в Босфоре российского спортсмена, выразила недовольство отсутствием изменений в требованиях безопасности к проведению следующего заплыва через пролив после трагедии с ее сыном.

    Организаторы очередного межконтинентального заплыва через Босфор не внесли изменений в требования безопасности, несмотря на трагедию с российским пловцом Николаем Свечниковым. Мать спортсмена, Галина Свечникова заявила   РИА «Новости», что условия остались прежними, а наблюдение за пловцами осуществляется только на старте и финише, без контроля на протяжении всего маршрута.

    По ее словам, на три тысячи участников приходится не более 60 лодок с наблюдателями, и этого недостаточно. Ранее адвокат семьи Альперен Чакмак сообщил, что родственники пловца подали жалобу в прокуратуру Стамбула с требованием возбудить уголовное дело против организаторов.

    В среду родители Свечникова вылетели из московского аэропорта «Домодедово» в Стамбул для прохождения ДНК-теста, чтобы установить личность найденного тела. Напомним, 29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников участвовал в заплыве 24 августа и не финишировал, а его пропажу заметили только спустя несколько часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник утром морская полиция извлекла тело неизвестного мужчины у берегов района Куручешме в Стамбуле.

    Для установления личности погибшего необходимо провести ДНК-экспертизу, полиция предполагает, что это может быть Свечников.

    Родственники пропавшего пловца собираются подать в суд из-за публикаций турецких телеканалов о якобы опознании тела без доказательств.

    20 января 2026, 19:36 • Новости дня
    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву

    Мать Заворотнюк поблагодарила вдовца актрисы после шоу «Щелкунчик»

    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мать Анастасии Заворотнюк публично обратилась к вдовцу артистки и фигуристу Петру Чернышеву после ледового шоу «Щелкунчик».

    Соответствующее видеообращение было опубликовано дочерью Заворотнюк Анной в социальных сетях, передает «Комсомольская правда».

    «Петенька, спасибо, дорогой. Я хочу сказать вам большое спасибо. Вы можете дарить настоящее счастье, и это великая радость! Уверена, что сегодня мы уйдем с таким радостным чувством», – сказала Валентина Заворотнюк.

    Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк умерла в мае 2024 года.

    Комментарии (7)
    20 января 2026, 22:25 • Новости дня
    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» в Давосе

    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» после слов Стубба

    Tекст: Катерина Туманова

    Давос, где проходит Всемирный экономический форум, похож на «международный театральный фестиваль абсурдистики» в свете предложения президента Финляндии сходить в сауну с американским коллегой для решения вопроса Гренландии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны). Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Так Захарова прокомментировала реплику президента Финляндии Александра Стубба в интервью Washington Post о том, что совместный поход в сауну с американским лидером Дональдом Трампом мог бы помочь в урегулировании ситуации с Гренландией.

    Напомним, Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии. Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    Комментарии (6)
    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 21:54 • Новости дня
    Россия заработала 216 млрд долларов на подорожании золота
    Россия заработала 216 млрд долларов на подорожании золота
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Непредвиденная прибыль России от роста цен на золото превысила 216 млрд долларов, пишет Bloomberg.

    Как отмечает Bloomberg, это почти равняется объему российских активов, которые страны Европейского союза заморозили с начала спецоперации на Украине – около 210 млрд евро, или 244 млрд долларов, передает «Лента.Ру».

    Несмотря на то, что Центробанк России в основном не проводил значительных закупок золота и не использовал золотые резервы после введения санкций, подорожание драгоценного металла частично компенсировало потерю доступа к зарубежным ценным бумагам и валюте. За последние четыре года золото показало рекордный рост стоимости на фоне увеличения спроса со стороны центробанков, инфляционных опасений, геополитических рисков и торговых войн.

    В 2025 году стоимость золота увеличилась примерно на 65%, что значительно повысило оценку официальных запасов во всем мире даже без существенных новых покупок. К концу 2025 года объем международных резервов России составил 755 млрд долларов, из которых 326,5 миллиарда пришлось на золото. С тех пор цена на золото выросла еще на 8% и превысила 4700 долларов за унцию.

    Напомним, объем международных резервов России увеличился до максимального уровня за всю историю, достигнув 763,9 млрд долларов к концу декабря.

    Комментарии (40)
    21 января 2026, 04:50 • Новости дня
    Тахтамукайский район Адыгеи ввёл режим ЧС после атаки БПЛА на жилой дом
    Тахтамукайский район Адыгеи ввёл режим ЧС после атаки БПЛА на жилой дом
    @ Telegram-канал Мурата Кумпилова

    Tекст: Катерина Туманова

    После атаки дрона ВСУ на жилой многоквартирный дом в Тахтамукайском районе Адыгеи администрация ввела режим ЧС для оперативного решения вопросов граждан, сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

    «Администрация муниципалитета вводит режим ЧС районного уровня. Это поможет эффективнее объединить работу всех служб и ведомств. С утра начнется комплексная работа по оценке ущерба и выработке плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности», – сказано в сообщении.

    На место происшествия прибыли председатель кабмина РА Анзаур Керашев и глава  Тахтамукайского района Аскер Савв.

    Пункт временного размещения (ПВР) граждан, эвакуированных с места ЧС в ауле Новая Адыгея, открыт на территории базы отдыха «Шапсуг», жильцы повреждённого дроном дома переселяются в ПВР, там будет организовано питание и другие необходимые услуги. В частности, соцработники, медики, психологи постоянно будут находиться в ПВР.

    Жителей дома будут допускать в квартиры после завершения обследования представителями правоохранительных органов на предмет взрывоопасных элементов.

    Для обеспечения безопасности и охраны имущества территория оцеплена сотрудниками МВД и Росгвардии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду глава Адыгеи Кумпилов сообщил о затронувшем многоквартирный дом и парковку при нём пожаре после атаки БПЛА на регион. Он уточнил, что при атаке БПЛА на жилой дом пострадали восемь человек. Позднее стало известно, что пострадавших 11 человек, из них двое детей.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 18:04 • Новости дня
    Суд начал рассмотрение дела о контрабанде более восьми тонн кокаина из Венесуэлы в Россию

    В суде начали рассматривать дело о контрабанде более восьми тонн кокаина из Венесуэлы в Россию

    Суд начал рассмотрение дела о контрабанде более восьми тонн кокаина из Венесуэлы в Россию
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгородском районном суде начался процесс по делу Оксаны Зубаревой, которую обвиняют в координации перевозки крупной партии кокаина на судне.

    Белгородский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 51-летней Оксаны Зубаревой, обвиняемой в участии в контрабанде 8,7 тонны кокаина. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, фигурантка координировала действия соучастников из Белгородской области и была связана с международной организованной группой.

    По материалам следствия, в ноябре–декабре 2018 года Зубарева и подданный Испании, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, наняли экипаж грузового судна ESER, чтобы перевезти груз под панамским флагом из Панамы в Марокко. По ее указанию корабль сменил маршрут и у острова Ла-Тортуга в Венесуэле экипаж получил от неустановленных лиц 8,7 тонны кокаина.

    В январе 2019 года судно было задержано полицией Кабо-Верде в порту города Прая вместе с экипажем. Ранее моряки и капитан судна уже были осуждены за участие в перевозке наркотиков. Зубаревой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, по которому предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России сообщила, что Зубарева предстанет перед судом за попытку организации перевозки морским судном кокаина из Венесуэлы еще 21 ноября прошлого года.

    Ранее пограничники и таможенники в России задержали партию кокаина из Перу стоимостью более 1,5 млрд рублей, предназначавшуюся для Евросоюза.

    А в Петербурге сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку контрабанды кокаина из Латвии.

    Комментарии (2)
    21 января 2026, 05:05 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, как с двумя боевиками расправился с жительницей Авдеевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ втроём изнасиловали и убили жительницу Авдеевки в ДНР, когда в городе никого не осталось, рассказала военный корреспондент Елена Соколова после интервью с одним из них.

    Соколова рассказала, как однажды беседовала с украинским военнопленным из Краматорска, говорили по-русски.

    «Он принял участие в групповом изнасиловании. Там было трое этих негодяя, которые ходили в деревню, где оставалась одна мирная жительница, ей было около 40 лет, они её жестоким способом изнасиловали и убили», – рассказала военкор ТАСС.

    По её слова, боевики ВСУ думали, что это им сойдет с рук. Но вскоре с наступлением пришла одна из российских бригад и ликвидировала двоих, а её собеседника взяли в плен.

    «И я знаю, что сейчас он сидит, но, честно говоря, я не увидела, чтобы он испытывал какие-то муки совести», – призналась военкор Соколова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, солдат ВСУ Владимир Парафило был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство жительницы Курской области, а также за расстрел мужчины, который пытался ей помочь. Пленный военнослужащий ВСУ признался в убийствах и изнасилованиях на Донбассе.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 19:28 • Новости дня
    Мишустин озвучил планы по снижению зависимости от недружественных портов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о планах снизить зависимость бизнеса от портов недружественных стран за счет новых логистических центров.

    В ходе стратегической сессии по развитию внешнеэкономической деятельности премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские компании снизят зависимость от портов, находящихся под контролем недружественных государств, передает ТАСС.

    По его словам, в стране строятся новые логистические центры, портовая инфраструктура и промышленные площадки, что позволит размещать производства вдоль ключевых маршрутов и расширять число потенциальных покупателей.

    Мишустин подчеркнул, что сокращение зависимости от недружественных портов поможет минимизировать риски и снизить расходы бизнеса. Он отметил, что работа ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который стартовал с начала 2025 года.

    В рамках этого проекта планируется интеграция российских поставок в глобальные транспортные коридоры, ведущие в Африку и Латинскую Америку. Для этого активно подключаются балтийские, азово-черноморские и тихоокеанские порты России.

    Премьер-министр добавил, что по итогам 10 месяцев 2025 года России удалось добиться почти 10% роста несырьевого неэнергетического экспорта. Основными драйверами роста стали машиностроение, химическая промышленность и металлургия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на сессии Мишустин заявил, что в 2025 году доля экспорта России в дружественные страны достигла 86% и превысила ориентир, установленный президентом.

    Также премьер-министр прогнозировал рост доли участников ШОС в мировом ВВП до 35%. До этого глава правительства отметил устойчивый рост экспорта и высокий интерес зарубежных партнеров к российской продукции несмотря на санкции.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 15:56 • Новости дня
    Актер Колокольников получил травму на съемках фильма «Левша»

    Актер Колокольников сорвал спину при падении с лошади на съемках фильма «Левша»

    Актер Колокольников получил травму на съемках фильма «Левша»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актер Юрий Колокольников рассказал, что получил травму спины на съемках фильма «Левша».

    На премьере картины актер признался, что многие трюки исполнял самостоятельно, несмотря на наличие команды каскадеров. По его словам, одна из опасных сцен закончилась падением с лошади вместе с коллегой Евгением Федотовым, после чего Колокольников «сорвал себе поясницу», передает Газета.Ru.

    Актер отметил, что съемочный процесс насыщен неожиданными ситуациями: «Трюки всегда сложные. Многое я сам выполнял, но у нас была потрясающая команда каскадеров. Они помогали нам. Но практически все мы выполняли сами. Мы даже упали с лошади вдвоем с Федотовым. Бедная лошадь. Съемки – это сплошной казус. 120 человек на съемочной площадке. Казусы бесконечны. Все время мы в синяках, тумаках, потому что то драки, то взрывы, то побеги. Все было на грани фола. В какой-то момент я травмировался, сорвал себе поясницу. Но на самом деле это нормальный процесс для кино», – рассказал Колокольников.

    После напряженных и травмоопасных съемок актер предпочитает отдыхать максимально расслабленно – он любит проводить отпуск, ничего не делая, просто лежа под солнцем.

    Также на премьере «Левши» актер прокомментировал свою номинацию на премию Actor Awards в Голливуде. Колокольников признался, что номинация польстила ему, однако его самооценка не зависит от наград, так как он «и без премий уважает и любит себя».

    Ранее премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму, исполняя партию царя в балете «Иван Грозный».

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 00:02 • Новости дня
    Силы ПВО сбили над регионами России за три часа более 50 дронов ВСУ
    Силы ПВО сбили над регионами России за три часа более 50 дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению Минобороны, за три вечерних часа вторника средствами ПВО было уничтожено 53 дрона ВСУ над пятью регионами России, акваториями Чёрного и Азовского морей.

    «С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что 29  БПЛА сбито над акваторией Азовского моря, по семь беспилотников уничтожено над Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря.

    Ещё шесть дронов ликвидировано над Республикой Крым, два БПЛА – над Ростовской областью и по одному беспилотнику сбито над Белгородской и Курской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны вечером вторника заявило об уничтожении 60 украинских БПЛА над регионами и Азовским морем.

    Кроме того, БПЛА Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.


    Комментарии (0)
    20 января 2026, 17:57 • Новости дня
    Сийярто предупредил о последствиях отказа Венгрии от ресурсов России

    Сийярто заявил о рисках прекращения поставок российской нефти и газа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что отказ от российских энергоресурсов приведет к росту коммунальных расходов для семей втрое и ударит по экономике.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что оппозиция в случае победы на выборах 2026 года намерена отказаться от российских нефти и газа. По его словам, такое решение приведет к трагическим последствиям для экономики страны, семей и промышленности, передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что назначение бывшего вице-президента Shell Иштвана Капитаня в оппозиционную партию связано с задачей прекратить поставки дешевых российских энергоресурсов.

    Министр подчеркнул: «Совершенно ясно, что на вице-президента возложена следующая задача, поставленная Брюсселем – прекратить поставки дешевой российской нефти и природного газа в Венгрию. Мы все знаем, что такое решение будет иметь трагические последствия для Венгрии, венгерских семей и венгерской экономики».

    По словам Сийярто, в случае отказа от российских ресурсов коммунальные расходы семей вырастут в три раза, а работа предприятий окажется под угрозой.

    Ранее премьер Виктор Орбан заявлял, что Россия обеспечивает Венгрию энергией и менять надежного поставщика на ненадежного нецелесообразно. Глава администрации премьера Гергей Гуйяш также сообщал, что по расчетам МВФ отказ от российского газа обойдется Венгрии примерно в 10 млрд долларов и приведет к потере более 4% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Сийярто заявил, что энергоснабжение страны невозможно без российской поддержки. Также он сообщил, что компания South Stream Transport B. V., управляющая газопроводом «Турецкий поток» и ранее столкнувшаяся с арестом активов в Нидерландах, начинает переезд в Венгрию.

    Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил гарантии продолжения поставок нефти и газа после беседы с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 15:35 • Новости дня
    Рухнувший в Новосибирске ТЦ был построен самовольно

    Мэрия: Рухнувший в Новосибирске ТЦ был построен самовольно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Здание торгового центра, крыша которого обрушилась в Первомайском районе Новосибирска, было построено без необходимых разрешений, сообщили в мэрии города.

    По данным мэрии, еще в 2017 году специалисты управления архитектурно-строительной инспекции зафиксировали наличие самовольной постройки на участке по улице Наумова, передает ТАСС. Согласно информации из ЕГРН, собственником объекта значится Сергей Турков.

    В сентябре 2017 года городское управление уведомило региональную инспекцию государственного строительного надзора о необходимости привлечь застройщика к ответственности. Однако в инспекции отказались возбуждать дело в отношении собственника центра, отмечается в заявлении.

    В мэрии также подчеркнули, что ответственность за обеспечение безопасности и надлежащее содержание здания полностью возлагается на его владельца.

    Напомним, в Новосибирске обрушилась крыша торгового центра, пострадали два человека. В МЧС сообщили, что под завалами здания могут находиться люди.

    Спасатели в Новосибирске смогли извлечь из-под завалов обрушившегося торгового центра женщину.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Еврокомиссар Кубилюс заявил о необходимости диалога с Россией по Украине

    Еврокомиссар Кубилюс заявил о необходимости диалога ЕС с Россией по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс обратил внимание, что Европа до сих пор не имеет собственного плана по урегулированию на Украине, и он считает это критически важным.

    Европа неизбежно будет вынуждена вести диалог с руководством России по урегулированию ситуации на Украине, заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс, передает ТАСС. Он подчеркнул, что для начала конструктивного диалога необходим стратегический план, которого на данный момент у Европы нет.

    Кубилюс отметил, что Европа должна выработать собственный стратегический план по достижению мира на Украине. По его словам, только после этого появится возможность начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, так как «к миру можно прийти при участии лишь двух сторон».

    Он также подчеркнул, что без наличия такого плана диалог с Россией не принесет результата: «Просто завязать его смысла нет. Надо выстроить политическую линию», – заявил Кубилюс.

    Литовский политик считает, что в основе европейского плана должно быть значительное укрепление украинской армии. По его мнению, военная помощь Европы Украине должна быть увеличена не на 10%, а «в разы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кубилюс предупредил, что применение силы США для захвата Гренландии приведет к разрыву трансатлантических связей и краху НАТО. Кубилюс сообщил, что Еврокомиссия рассчитывает конфисковать замороженные российские активы. Страны Евросоюза планируют к 2035 году инвестировать 6,8 трлн евро в оборону, из которых половина предназначена для реальных военных расходов.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 21:46 • Новости дня
    Посольство России осудило «Украиноманию» в Вене

    В посольстве России осудили спектакль «Украиномания» в Вене

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское посольство в Австрии заявило, что спектакль «Украиномания» в венском Volkstheater посвящен односторонним политическим трактовкам конфликта на Украине и искажает реальность.

    Посольство России в Австрии прокомментировало показ спектакля «Украиномания» в венском театре Volkstheater. Дипломаты обратили внимание на то, что постановка использует конфликт на Украине как эмоциональный фон для односторонних политических интерпретаций, отмечается в Telegram-канале посольства.

    В дипмиссии подчеркнули, что воздерживаются от художественной оценки спектакля, где искусство, по их словам, подменяется набором пропагандистских клише. В посольстве отметили: «Вместо вдумчивого разговора о трагедии войны зрителю предлагается упрощенная и идеологически выверенная картина, где заранее назначены "виновные" и полностью отсутствует стремление к объективности».

    Также в посольстве добавили, что в спектакле вновь звучат абстрактные обвинения в адрес России, упоминаются «российские бомбы», при этом игнорируются факты вооруженного террора киевского режима против мирного населения Донбасса с 2014 года.

    Посольство заявило, что в постановке не говорится о тысячах погибших мирных жителей, об обстрелах Донецка и Луганска и о детях, чьи имена увековечены на мемориале «Аллея ангелов» в Донецке. Дипломаты считают, что создатели спектакля игнорируют украинские военные преступления, зафиксированные международными наблюдателями, и этим искажают реальный исторический и гуманитарный контекст событий.

    В итоге в дипмиссии подчеркнули, что театр в данном случае используется как инструмент политической агитации, а не место для диалога и осмысления сложной реальности. Подобная практика, по мнению посольства, не способствует пониманию причин конфликта, примирению и уважению памяти всех жертв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство России в Австрии направило официальную ноту протеста МИД страны из-за акции украинских радикалов по случаю дня рождения Степана Бандеры в Вене.

    Напомним, что Австрия вернулась в топ-10 «Рейтинга недружественных правительств» по итогам декабря.


    Комментарии (13)
    20 января 2026, 22:55 • Новости дня
    Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной»

    Tекст: Катерина Туманова

    В Киеве после ночных взрывов тысячи домов остались без отопления, а в нескольких регионах Украины были зафиксированы перебои с электроэнергией, как отметил в своём обращении глава киевского режима Владимир Зеленский, самая сложная обстановка – в столице Украины.

    «Самая сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления», – приводит ТАСС слова Зеленского в Telegram-канале.

    Он отметил, что при ночном ударе применялись баллистические и крылатые ракеты и более 300 ударных беспилотников.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига также сообщил, что повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в Виннице, Днепропетровске, Одессе, Полтаве, Сумах и на подконтрольной киевским властям территории Запорожья.

    В ночь на вторник в Киеве произошла серия взрывов, после чего возникли перебои с электричеством, а на левобережье Днепра пропало водоснабжение. В некоторых районах вода подается со сниженным давлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о нанесении  массированного удара возмездия по Украине. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов. В Киеве после взрывов наступил масштабный транспортный коллапс. Верховная рада осталась без света, тепла и воды.

    Зеленский вечером вторника заявил о миллионе киевлян без электричества и тепла.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 23:11 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер

    Tекст: Катерина Туманова

    Умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер, актриса Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина - филиала Национального драматического театра России (Александринского театра), ей было 84 года.

    В труппе Псковского театра Лариса Крамер служила с 1961 по 2016 годы, сыграла более 150-ти ролей, создав галерею замечательных сценических образов – героинь с непростой судьбой и стойкими принципами, рассказали в театре.

    В 1997 году актрису наградили Орденом Почета за заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.

    «Имя Ларисы Крамер занесено в театральную летопись России, а в памяти коллег она останется человеком безусловно талантливым, предельно честным, настоящим во всем», – сообщили в память о ней коллеги на странице театра.



    Комментарии (0)
