Актер Колокольников получил травму на съемках фильма «Левша»

Актер Колокольников сорвал спину при падении с лошади на съемках фильма «Левша»

Tекст: Дарья Григоренко

На премьере картины актер признался, что многие трюки исполнял самостоятельно, несмотря на наличие команды каскадеров. По его словам, одна из опасных сцен закончилась падением с лошади вместе с коллегой Евгением Федотовым, после чего Колокольников «сорвал себе поясницу», передает Газета.Ru.

Актер отметил, что съемочный процесс насыщен неожиданными ситуациями: «Трюки всегда сложные. Многое я сам выполнял, но у нас была потрясающая команда каскадеров. Они помогали нам. Но практически все мы выполняли сами. Мы даже упали с лошади вдвоем с Федотовым. Бедная лошадь. Съемки – это сплошной казус. 120 человек на съемочной площадке. Казусы бесконечны. Все время мы в синяках, тумаках, потому что то драки, то взрывы, то побеги. Все было на грани фола. В какой-то момент я травмировался, сорвал себе поясницу. Но на самом деле это нормальный процесс для кино», – рассказал Колокольников.

После напряженных и травмоопасных съемок актер предпочитает отдыхать максимально расслабленно – он любит проводить отпуск, ничего не делая, просто лежа под солнцем.

Также на премьере «Левши» актер прокомментировал свою номинацию на премию Actor Awards в Голливуде. Колокольников признался, что номинация польстила ему, однако его самооценка не зависит от наград, так как он «и без премий уважает и любит себя».

