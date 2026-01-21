Рейс из Казани в Дубай задержан на двое суток

Рейс Flydubai из Казани в Дубай задержан на двое суток из-за технических проблем

Tекст: Тимур Шайдуллин

Татарская транспортная прокуратура начала проверку из-за длительной задержки рейса Flydubai из Казани в Дубай. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, причиной задержки стали технические неполадки. В итоге отправление рейса перенесено на четыре часа утра 22 января. Изначально самолет должен был вылететь в 01:50 по московскому времени 20 января, то есть задержка составляет более двух суток.

Пассажиров разместили в гостинице, в аэропорту работает мобильная приемная для консультаций и помощи. Прокуратура следит за тем, чтобы авиакомпания строго соблюдала федеральные авиационные правила по предоставлению всех необходимых услуг пассажирам во время ожидания.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее также в среду самолет авиакомпании Uzbekistan Airways при перелете из Ташкента во Владивосток совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за технических неполадок.

Последняя крупная задержка рейсов в России фиксировалась 11 января, когда в аэропортах трех городов Краснодарского края максимальное время ожидания достигло 13 часов.



