Бывший вице-президент Сирии Рифат Асад умер в возрасте 88 лет

Tекст: Тимур Шайдуллин

В возрасте 88 лет скончался бывший вице-президент Сирии Рифат Асад. О его смерти сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Syria TV. Он был младшим братом бывшего президента Хафеза Асада и дядей Башара Асада.

Канал не уточняет подробности смерти Рифата Асада. Известно, что после попытки переворота в 1984 году он был вынужден покинуть Сирию, однако формально сохранял пост вице-президента до 1998 года.

В 2021 году Башар Асад разрешил своему дяде вернуться в Сирию при условии отказа от политической деятельности. По информации арабских СМИ, после смены власти в Сирии в декабре 2024 года Рифат Асад переехал в Бейрут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2020 года суд в Париже вынес приговор Рифату Асаду по делу об отмывании денег и растрате средств сирийского правительства.

Тремя годами ранее, в апреле 2017 года, в Испании началось разбирательство по тем же обвинениям, а собственность семьи Рифата Асада была оценена в 691 млн евро. До этого, в сентябре 2016 года, во Франции наложили арест на конезавод, особняки и офисы Рифата Асада.



