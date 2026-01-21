Госдума одобрила штрафы за незаконное кредитование

Госдума в первом чтении увеличила штрафы за незаконное кредитование

Tекст: Дарья Григоренко

Документ был внесен правительством России и предусматривает значительное увеличение штрафов по ряду статей уголовного законодательства, передает РИА «Новости».

В частности, штраф за незаконную выдачу потребительских кредитов или займов увеличивается с 0,3–1 млн до 0,4–1,5 млн рублей. За незаконную банковскую деятельность санкции вырастут с 100–300 тыс. до 0,5–1,5 млн рублей, а если преступление совершено организованной группой, максимальный штраф составит 5 млн рублей с лишением свободы до семи лет.

За незаконное привлечение денег и имущества граждан и компаний теперь можно получить штраф до 2,5 млн рублей. Фальсификации в финансовой отчетности банков будут караться штрафом до 1,5 млн рублей, а если преступление совершено группой лиц – минимальный штраф увеличится до 4 млн рублей.

Также ужесточается ответственность за незаконное получение кредитов, злоупотребление госцелевыми кредитами и злостное уклонение от оплаты долгов: максимальные штрафы по этим статьям выросли до 1–1,5 млн рублей. За ограничение конкуренции штраф составит от 0,8 до 1,5 млн рублей.

Отдельно увеличиваются штрафы за незаконные сделки с янтарем, нефритом и другими полудрагоценными камнями, а также за их хранение и перевозку – до 3 млн рублей, для организованных групп – до 5 млн рублей с лишением свободы до шести лет. За нарушения при операциях с драгоценными металлами и камнями штраф вырастет до 1 млн рублей с тюремным сроком до пяти лет, а для организованных групп – до 5 млн рублей и семи лет лишения свободы. Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и камней государству будет наказываться штрафом до 1 млн рублей.

Ранее пленум Верховного суда России определил, по каким экономическим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации исключен арест, и расширил разъяснения о назначении наказания предпринимателям.