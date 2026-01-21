Защита заявила о состоянии аффекта у пасынка Намина в момент убийств

Tекст: Алексей Дегтярёв

Защитница сослалась на результаты психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в институте имени Сербского, согласно которым у Ткаченко был кумулятивный аффект с атипичным течением, передает РИА «Новости».

Адвокат отметила, что и при убийстве Артема Микояна Ткаченко находился в аффекте, как указано в выводах экспертов.

Также в рамках дела была проведена еще одна психиатрическая экспертиза в Крыму, результаты которой не были обнародованы для СМИ и слушателей, суд огласил их в закрытом режиме.

Защитник заявила ходатайство об исключении крымской экспертизы из доказательств, выразив сомнения в профессионализме комиссии. Мать обвиняемого поддержала позицию адвоката и сообщила суду, что не верит в виновность сына в здравом уме.

После слушания адвокат отказалась комментировать, признали ли крымские эксперты вменяемость Ткаченко на момент преступления.

Обвиняемому предъявлено обвинение по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение. Следствие установило, что причиной преступления стал семейный конфликт. Стас Намин признан потерпевшим по делу.

В декабре Мособлсуд продлил срок ареста Ткаченко, обвиняемому в убийстве брата и бабушки.