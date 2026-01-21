В НЦ «Россия» стартовал отбор участников в программу кадрового резерва Дальнего Востока

Tекст: Валерия Городецкая

Для соискателей провели цикл лекций и обсуждений, посвященных особенностям стажировок в федеральных органах власти и проектной работе по развитию территорий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе мероприятия министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что программа за пять лет дала ожидаемые результаты, а каждый ее элемент тщательно прорабатывался при поддержке вице-премьера и полпреда президента по ДФО Юрия Трутнева и первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Он подчеркнул, что развитие Дальнего Востока и Арктики требует новых управленческих подходов, а сама программа строится на практической работе с реальными задачами.

Губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк назвала «Муравьев-Амурский – 2030» одной из сильнейших программ по подготовке профессиональных кадров и отметила, что выпускники получают не только знания, но и возможность реализовать мечты и внести вклад в развитие ключевых регионов России.

В программе могут участвовать граждане России в возрасте от 21 до 35 лет с опытом работы не менее двух лет. Обучение бесплатное при условии последующего трудоустройства в регионы Дальнего Востока и Арктики. По окончании курса выпускники получают диплом Школы управления Сколково и вузов-партнеров, а также включаются в кадровый резерв.

«Из чего состоит отбор? Он включает в себя два этапа – дистанционный и очный. Сегодня стартует регистрация, где у каждого желающего есть возможность направить анкету для рассмотрения. Следующим испытанием станет видеовизитка, а также два тестирования. По итогам этапа мы определим 250 человек, которые будут приглашены к прохождению очного этапа отбора во Владивостоке. Участников ожидает написание эссе, а также очное оценочное испытание. Конкурсантов ожидают собеседования с региональными кураторами и федеральными наставниками. 25 мая мы определим тех, кто станет частью программы «Муравьев-Амурский» пятого потока. В течение года участников ждут девять очных модулей, а также дистанционная работа, объем которой исчисляется тысячами академических часов. По завершении обучения и параллельно с образовательной программой участников будут сопровождать программы наставничества и трудоустройства. Всего в работу программы вовлечены 19 регионов Дальнего Востока и Арктики, которые выступают работодателями, а также не менее 50 наставников, включенных в образовательный процесс», – сообщила руководитель программы Ксения Кишкарева.