В Севастополе объявили воздушную тревогу

Автоэксперт рассказал об опасности снежных сугробов для автоматических коробок передач

Автоэксперт Солдунов: Долгая пробуксовка в сугробе ведет к перегреву АКПП

Tекст: Татьяна Косолапова

«Для того, чтобы правильно очистить автомобиль от снега, нужно начинать с крыши и стекол. Используйте скребок-щетку с длинной телескопической ручкой. Обязательно очистите всю крышу, капот и багажник. Если этого не сделать, снег с крыши при торможении съедет на лобовое стекло, создав аварийную ситуацию. А лед с крыши может слететь и попасть в вас или едущих сзади», – предупреждает Солдунов.



Затем, продолжает собеседник, следует расчистить периметр вокруг машины. Обязательно нужно освободить выхлопную трубу от снега. Если этого не сделать, выхлопные газы могут пойти в салон, что опасно отравлением. Также двигатель может работать нестабильно или заглохнуть из-за повышенного противодавления.

«Ни в коем случае не отогревайте замерзшие стекла и замки горячей водой. Резкий перепад температуры может привести к трещинам. Используйте автомобильный омыватель «незамерзайку» или специальный размораживатель льда. А если дверные уплотнители примерзли, не дергайте – можно порвать резину уплотнителей. Тяните плавно. После следующей мойки не забудьте протереть уплотнители от воды», – советует эксперт.

Также необходимо очистить фары, габаритные огни, повторители и номера, продолжает специалист. Это важно и для собственной видимости, и для избежания штрафа. В России предусмотрен штраф в размере 500 рублей за нечитаемые номера или грязные фары.

Как правильно выехать из сугроба на «автомате»

«Выезжать с парковочного места тоже нужно аккуратно. Дело в том, что пробуксовка в сугробе может быть губительна для автоматической коробки переключения передач (АКПП), поскольку может произойти перегрев масла. Поэтому очищать следует не только свою машину, но и место вокруг нее: перед колесами и сзади на длину минимум 1–1,5 метра», – делится Солдунов.

Под колеса можно подложить коврики из салона, ветки, щебень или гравий, добавляет собеседник. Кроме того, необходимо убрать снег из-под машины, чтобы транспортное средство не «село» днищем на сугроб.

«Далее необходимо отключить ESP (систему стабилизации). Она мешает пробуксовке, которая иногда необходима, чтобы выбраться. На этой кнопке обычно изображен автомобиль в заносе, во выключенном состоянии лампочка на панели должна загореться. Плавно нажимайте на газ, пытаясь «найти зацеп». Если колеса начинают буксовать, немедленно сбросьте газ», – рассказывает автоэксперт.

Он отмечает, что никогда нельзя буксовать на месте долго, так как это верный путь к перегреву АКПП. После 10–15 секунд пробуксовки необходимо остановиться, дать коробке остыть. При необходимости повторять данный цикл до тех пор, пока машина не «выберется» из сугроба.

Ранее на сайте Гидрометцентра России сообщили, что во вторник жителей столицы ожидает облачная погода, небольшой снег, гололедица и температура до минус четырех градусов.