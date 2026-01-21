  • Новость часаМЧС спасло третьего человека из-под завалов ТЦ в Новосибирске
    США готовят для Европы ультиматум в Давосе
    Суд на Украине арестовал имущество Тимошенко
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    Актер Колокольников получил травму на съемках фильма «Левша»
    Россиянин арестован в Германии за помощь ДНР и ЛНР
    Зеленский: Киев обесточен почти на 60%
    Уничтожен штаб морских операций ВСУ под Николаевом
    Датчане начали массово бойкотировать товары из США
    Хинштейн поручил убрать трупы из коридоров Курской горбольницы
    21 января 2026, 14:36 • Новости дня

    Песков сообщил о круглогодичной работе с обращениями к президенту на «Итогах года»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В течение всего года власти России и Народный фронт продолжают работу с обращениями граждан, поступившими в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным», об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Правительство России и Общероссийский народный фронт ведут работу с обращениями граждан, поступающими на прямую линию с президентом, на протяжении всего года, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что лично глава государства держит многие обращения под контролем.

    «Работа по обращениям ведется в течение всего года. Этим занимается и Общероссийский народный фронт, этим занимается и наше правительство, кабинет министров. Лично президент многие темы держит под своим контролем. Сегодня он заслушает доклады по тем вопросам, которые поднимали граждане», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин проведет совещание с членами правительства в режиме видеосвязи 21 января. Народный фронт зарегистрировал почти 3 млн 50 тыс. обращений к президенту на «Итогах года», что стало рекордом за последние пять лет.

    19 января 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт назвал цели Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе

    Американист Дробницкий: Приглашением Путина в «Совет мира» Трамп бьет по евроатлантическому лобби

    Эксперт назвал цели Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе
    @ Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Приглашение Владимира Путина в «Совет мира» по Газе – это часть политико-делового проекта Дональда Трампа, направленного на сохранение личного влияния после президентства и создание эффективной альтернативы существующим международным форматам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Кремле сообщили, что изучают это предложение США.

    «Совет мира» – это политико-деловой проект Трампа. Глава Белого дома стремится сохранить значительное мировое влияние и доступ к первым лицам после своего президентства, для чего и приглашает в совет Владимира Путина и других лидеров», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Кроме того, в Газе планируется апробировать передовые решения по деэскалации, чтобы в дальнейшем применить этот опыт в других горячих точках. Другими словами, Трамп хочет создать эффективный аналог ООН. Именно поэтому в совет вошли лидеры стран, обладающих огромными экономическими, логистическими и военными ресурсами», – продолжил он.

    По словам эксперта, совет также должен стать крупной инвестиционной площадкой. «Трамп подходит к урегулированию мировых кризисов с предпринимательских позиций. Разумеется, здесь присутствует и элемент личного пиара, который стал для него важным инструментом достижения целей», – заметил спикер.

    «Думаю, внутри США инициатива будет менее заметна – американского избирателя не слишком волнует внешняя политика. Впрочем, Трамп может набрать дополнительные баллы у лобби израильского «Ликуда», у которого хорошие отношения с Москвой», – спрогнозировал Дробницкий.

    «Кроме того, через этот совет Трамп надеется оказать серьезное сопротивление евроатлантическому лобби. Сами европейские лидеры, вероятно, шокированы составом приглашенных. Однако дальше громких заявлений и «экстренных заседаний» дело не пойдет – они надеются, что внутренние проблемы отвлекут Трампа, и орган так и не будет создан», – резюмировал аналитик.

    Ранее США по дипломатическим каналам пригласили президента России Владимира Путина вступить в международный «Совет мира» по Газе, передает ТАСС. «В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что российская сторона надеется на дальнейшие контакты с американскими представителями, чтобы прояснить нюансы инициативы. Решение о присоединении будет принято после анализа всех обстоятельств и консультаций.

    В понедельник также Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил участие России в строительстве многополярного мира и действиях Москвы в этой связи, сообщает Кремль.

    Целью совета по Газе под председательством Трампа объявлена реализация поддержанного ООН американского плана по демилитаризации и восстановлению Газы. Регион был опустошен двухлетней войной между Израилем и боевой группировкой ХАМАС, сообщает CNN.

    В совет, который Трамп назвал «величайшим и самым престижным органом из когда-либо созданных», войдут, среди прочего, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, премьер Канады Марк Карни и глава Госдепа Марко Рубио. Приглашения также получили президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Аргентины Хавьер Милей, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, приглашение получил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Также в нем будут состоять представитель президента США по внешней политике Стив Уиткофф, замсоветника по нацбезопасности Роберт Габриэль, зять Трампа Джаред Кушнер, миллиардер Марк Роуэн и глава Всемирного банка Аджай Банга.

    Члены получат постоянные места в совете, если заплатят 1 млрд долларов. Политики, которые не внесут платеж, будут занимать должности в течение трех лет. Все собранные средства пойдут на восстановление Газы. В Белом доме обещают, что в органе «не будет непомерных зарплат и раздутого персонала, от чего страдают многие международные организации».

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против занятия Турцией и Катаром ключевых ролей в организации. Он отметил, что создание этого органа «не было скоординировано с Израилем и противоречит его политике». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему предложенный «Совет мира» нужен для сохранения гегемонии США.

    20 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса
    Угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Угостивший президента России Владимира Путина выпечкой владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил о намерении закрыть бизнес уже в мае текущего года.

    Владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов сообщил, что планирует закрыть бизнес в мае, передает РИА «Новости».

    По словам предпринимателя, «низкий сезон» начинается где-то в конце мая, поэтому логично будет закрыться.

    Максимов рассказал, что после декабрьской пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2023 году он контактировал с федеральными министрами и правительством Московской области. Ему поступали предложения по программам субсидий и обновлению оборудования. Однако, по мнению предпринимателя, текущая налоговая система мешает сделать бизнес прибыльным.

    С 1 января 2024 года в России вступили в силу комплексные изменения в Налоговый кодекс. В частности, для малого бизнеса поэтапно снижается порог выручки для уплаты НДС: с 2026 года – с 60 до 20 млн рублей, с 2027 года – до 15 млн, с 2028 года – до 10 млн рублей. Максимов считает, что такие изменения затрудняют работу малых предпринимателей.

    Предприниматель Максимов рассказал президенту России Владимиру Путину о развитии своего семейного бизнеса в эфире программы «Итоги года». Максимов также попросил Путина прокомментировать изменения в налоговой политике.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу.

    Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году.

    В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    19 января 2026, 12:48 • Новости дня
    Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
    Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по традиции окунулся в прорубь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в рамках традиционного крещенского обряда, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Владимир Путин традиционно, как он это делает каждый год, он окунался». По его словам, для президента, как и для всех православных, работающих в Кремле, Крещение является большим праздником.

    Песков отметил, что этот обряд соблюдают многие, однако есть и те, кто не придерживается этой традиции. Он добавил, что участие в купании – очень личный вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник, 19 января, в России отмечают один из главных православных праздников – Крещение Господне.

    Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко окунулся в прорубь во время крещенских купаний.

    20 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Лавров раскрыл содержание диалога Путина и Байдена

    Лавров: Байден в 2021 году выразил уважение к Путину за единство России

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Джо Байден на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году выразил уважение к главе российского государства за единство России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году поделился подробностями встречи президентов США и России, передает ТАСС.

    Лавров сообщил, что в июне 2021 года на встрече в узком формате Джо Байден без записей произнес вступительную речь о различиях путей развития двух стран.

    По словам Лаврова, Байден отметил, что США возникли в результате миграции полупреступных элементов из Англии, которые затем ассимилировались в так называемом «плавильном котле», где формировалась американская нация вне зависимости от происхождения. Байден также указал на проблемы, с которыми сталкивались США, такие как вопрос коренных народов и рабовладение.

    В отличие от США, Россия, как выразился Байден, расширялась за счет объединения с соседними народами, сохраняя их язык, культуру и традиции. Глава МИД подчеркнул, что Байден выразил уважение Путину за сохранение многонациональности российского государства и его единства. «Вам непросто удерживать страну, да еще и страну, обладающую ядерным оружием, в состоянии единства. Я не могу представить, что Россия развалится», – процитировал Лавров слова Байдена.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при иных отношениях с администрацией экс-президента США Джо Байдена.

    20 января 2026, 13:04 • Новости дня
    Лавров заявил о сожалении Запада из-за игнорирования мюнхенской речи Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Многие влиятельные западные политики сожалеют, что проигнорировали речь президента России Владимира Путина, произнесённую на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    По словам Лаврова, Запад даже не отреагировал на выступление Путина в 2007 году, и теперь многие политики выражают сожаление по этому поводу, передает ТАСС.

    «Запад даже не отреагировал на мюнхенскую речь президента Путина в 2007 году, о чем сейчас многие серьезные политики жалеют», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Запад в 2007 году не воспринял сигнал президента России Владимира Путина о необходимости учитывать интересы России.

    Эксперты отмечали, что практически все предостережения, прозвучавшие в мюнхенской речи Путина, исполнились. Ряд идей, высказанных Путиным в 2007 году, остаются актуальными и сегодня.

    19 января 2026, 15:11 • Новости дня
    Патриарх Кирилл назвал Путина искренне верующим православным вождем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время богослужения, посвященного празднику Крещения Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что президент России Владимир Путин является искренне верующим православным вождем.

    Глава Русской православной церкви подчеркнул, что нынешнее руководство страны проявляет удивительно положительное отношение к Церкви, позволяя свободно исповедовать веру, передает ТАСС.

    «Мы дожили до того времени, когда и главой нашего государства является православный искренне, не как говорят, по протоколу, а по убеждениям православный вождь Владимир Владимирович», – сказал патриарх. Он добавил, что нынешние перемены в стране стали возможны благодаря молитвам мучеников и святых угодников, по которым благодать Божия «явилась над нашей некогда измученной безбожием страной».

    В ноябре Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем рождения в Кремле.

    Ранее Путин назвал патриарха Кирилла первым защитником веры и Отечества.

    20 января 2026, 16:30 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по вопросам с прямой линии

    Кремль: Путин в среду проведет совещание с кабмином по вопросам с прямой линии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 21 января проведет совещание с членами правительства в режиме видеосвязи, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, главной темой станут вопросы, которые были подняты гражданами во время прямой линии с президентом.

    «21 января Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станут вопросы, поднимавшиеся гражданами во время специальной программы «Итоги года с Владимиром Путиным», – сказано в публикации.

    Напомним, Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут.

    Штаб Народного фронта зарегистрировал почти 3 млн 50 тыс. обращений к президенту на «Итогах года», что стало наибольшим показателем за последние пять лет.

    20 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал адыгейский сыр брендом на встрече с главой региона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым отметил, что адыгейский сыр является брендом, и поинтересовался качеством его вкуса.

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым отметил, что адыгейский сыр является брендом региона, передает ТАСС. В ходе разговора Путин поинтересовался, действительно ли продукция получается вкусной.

    Кумпилов подтвердил, что адыгейский сыр не только известен, но и востребован, а также сообщил об активном развитии бренда мягких сыров в республике. По его словам, только за последний год в Адыгее произвели более 32 тыс. тонн сырных продуктов.

    Когда обсуждение коснулось строительства маслоэкстракционного завода и перспектив сыроварения, президент напрямую спросил: «Адыгейский сыр – это бренд. Вкусно?». Кумпилов ответил: «Однозначно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин отметил устойчивый рост инвестиций в основной капитал Адыгеи.

    Президент также подчеркнул необходимость ремонта социальных учреждений в республике.

    19 января 2026, 14:03 • Новости дня
    Путин предложил Совбезу обсудить роль России в создании многополярного мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил обсудить участие страны в строительстве многополярного мира на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    По словам главы государства, второй вопрос повестки дня касается именно этой темы, передает РИА «Новости».

    «Второй – о нашем участии в строительстве многополярного мира и наших действиях в этой связи», – подчеркнул Путин.

    Президент также обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой представить свои предложения по этой теме.

    Помимо этого, участники совещания рассмотрели текущие вопросы в сфере безопасности, что, по словам Путина, стало первым пунктом повестки.

    Оперативное совещание Совбеза РФ прошло в понедельник и стало первым в 2026 году. Предыдущее заседание Совета безопасности состоялось 26 декабря 2025 года. Его темой стал вопрос развития искусственного интеллекта для нужд обороны и безопасности.

    19 января 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков: У Путина в ближайших планах нет разговора с Родригес

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что в ближайшие дни у президента России Владимира Путина нет запланированного разговора с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

    Президент России Владимир Путин пока не планирует в ближайшее время проводить разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Пока у Путина в планах в ближайшие дни нет, но при необходимости это может быть организовано, безусловно», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных контактах между лидерами двух стран. Песков отметил, что по дипломатическим каналам Россия поддерживает постоянную связь с Делси Родригес.

    Он подчеркнул, что при необходимости российская сторона готова быстро организовать общение, хотя в текущем графике главы государства такого мероприятия не запланировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

    19 января 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящем совещании Путина с Совбезом

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник президент России Владимир Путин встретится с постоянными членами Совета безопасности для обсуждения текущих вопросов государственной политики, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в понедельник собирается провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает ТАСС. О планах главы государства сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков уточнил: «В середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы ожидаем, что он традиционно сам обозначит темы сегодняшнего совещания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

    20 января 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин отметил хорошие экономические показатели Адыгеи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым президент Владимир Путин отметил устойчивый рост инвестиций в основной капитал в республике, подчеркнув при этом необходимость ремонта соцучреждений.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым в Кремле, сообщает РИА «Новости».

    Во время беседы глава государства отметил положительную динамику в строительстве и инвестициях региона.

    «Стройка растет хорошо... И инвестиции в основной капитал тоже хорошие, стабильные», – подчеркнул президент.

    Путин обратил особое внимание на необходимость капитального ремонта социальных учреждений Адыгеи. По его словам, жители республики будут благодарны, если внести больший вклад в обновление детских садов и школ, так как потребность в ремонте этих объектов остается значительной. Также президент отметил важность увеличения числа врачей в расчете на 10 тыс. граждан.

    В ходе встречи Кумпилов представил доклад об итогах социально-экономического развития Адыгеи за последние пять лет. Предыдущая встреча Путина с руководителем Адыгеи проходила в мае 2022 года в режиме видеоконференции.

    Ранее Путин провел рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым в Кремле. Президент Владимир Путин обратил внимание на состояние дорог в Ярославской области на этой встрече.

    20 января 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Адыгеи Кумпиловым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин и глава Адыгеи Мурат Кумпилов проведут встречу в Кремле во вторник, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в рамках работы с регионами обсуждает итоги 2025 года, в ходе этой работы во вторник он встретится с Кумпиловым, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Кроме того, у Путина во вторник пройдет несколько рабочих встреч непубличного характера.

    В январе Путин встретился с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.

    21 января 2026, 13:36 • Новости дня
    Песков подтвердил взаимодействие подмосковных властей с пекарней «Машенька»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Московской области поддерживают связь с пекарней «Машенька», владелец которой ранее обратился к президенту Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Подмосковные власти поддерживают связь с пекарней «Машенька», о чем сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Владелец этой пекарни ранее обращался к Владимиру Путину во время прямой линии.

    «Я знаю, что с предприятием «Машенька» подмосковная власть в контакте, там идет конкретно по этому случаю. Контакты есть», – заявил Песков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, владелец пекарни «Машенька» из Люберец обратился к президенту России Владимиру Путину с жалобой на отмену льгот для индивидуальных предпринимателей и трудности малого бизнеса.

    Президент Владимир Путин получил от него корзину с выпечкой, попробовал пирожки и отправил предпринимателю подарки к Новому году. Дмитрий Песков сообщил, что президент остался очень доволен подарком из пекарни.

    При этом владелец пекарни Денис Максимов заявил о намерении закрыть бизнес в мае текущего года.

    21 января 2026, 13:28 • Новости дня
    Песков сообщил о планах Аббаса встретиться с Путиным в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Палестины Махмуд Аббас прибудет в Москву с рабочим визитом, о чем сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил журналистам факт визита, подчеркнув: «Да, я могу подтвердить. Действительно, в Москве будет находиться с рабочим визитом президент Палестины [Махмуд] Аббас». Он также сообщил, что российско-палестинские переговоры намечены на завтра, передает ТАСС.

    На прошлой неделе в посольстве Палестины в России сообщили, что Аббас посетит Москву 21–22 января и планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее Путин заявил, что видит наиболее предпочтительным вариантом передачи контроля над сектором Газа президенту Палестины Махмуду Аббасу и администрации Палестины.

