  • Новость часаУиткофф заявил о совместном с Кушнером визите в Москву в четверг
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Попытка сэкономить на газе поставила Европу в уязвимое положение
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    Эксперты рассказали, кто и как научит школьников работе с БПЛА
    Приставы начали арест имущества Чубайса на 11,9 млрд рублей
    Стало известно об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    Макрон решил увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Названа причина отмены подписания плана по Украине на 800 млрд долларов
    Жога избавил Екатеринбург от статуса «либеральной столицы России»
    21 января 2026, 14:24 • Новости дня

    Дмитриев прокомментировал разногласия между Германией и Францией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал напряженность между Германией и Францией.

    «Подразделения внутри подразделений», – отреагировал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) на статью Politico о разногласиях между странами, передает ТАСС.

    По данным Politico, разногласия между Берлином и Парижем касаются разных позиций по Гренландии и могут воспрепятствовать единству Евросоюза в противостоянии инициативам президента США Дональда Трампа.

    Издание отмечает, что расхождения особенно проявились после угрозы Трампа ввести дополнительные торговые пошлины в отношении стран, направивших своих военных в Гренландию на прошлой неделе. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности воспользоваться инструментами торговой политики ЕС, в то время как лидер Германии Фридрих Мерц выступил за диалог с Вашингтоном.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    22 комментария

    Газета Politico писала, что внутри Евросоюза обостряются разногласия между Берлином и Парижем по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР.

    Агентство Bloomberg писало, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления.

    20 января 2026, 19:36 • Новости дня
    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву

    Мать Заворотнюк поблагодарила вдовца актрисы после шоу «Щелкунчик»

    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мать Анастасии Заворотнюк публично обратилась к вдовцу артистки и фигуристу Петру Чернышеву после ледового шоу «Щелкунчик».

    Соответствующее видеообращение было опубликовано дочерью Заворотнюк Анной в социальных сетях, передает «Комсомольская правда».

    «Петенька, спасибо, дорогой. Я хочу сказать вам большое спасибо. Вы можете дарить настоящее счастье, и это великая радость! Уверена, что сегодня мы уйдем с таким радостным чувством», – сказала Валентина Заворотнюк.

    Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк умерла в мае 2024 года.

    Комментарии (7)
    20 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение властей Копенгагена изъять участок земли у российского посольства, связав это с нехваткой территории из-за Гренландии.

    Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году прокомментировал решение муниципалитета Копенгагена об изъятии земли, на которой располагается российское посольство. По его словам, он иронично предположил, что действия датских властей могут быть связаны с ситуацией вокруг Гренландии. «Может быть, им хочется оттуда людей переселить куда-то, и не хватает территории, помещений. Не могу сказать», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Но то, что это дипломатическое хамство, сомнений не вызывает, – заметил Лавров. – И, безусловно, мы достойно на это ответим».

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    22 комментария


    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о сокращении численности дипмиссии и угрозе лишения земли, где расположены здания посольства России в Копенгагене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Дания увеличивает военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, ссылаясь на угрозу со стороны России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (18)
    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 22:25 • Новости дня
    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» в Давосе

    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» после слов Стубба

    Tекст: Катерина Туманова

    Давос, где проходит Всемирный экономический форум, похож на «международный театральный фестиваль абсурдистики» в свете предложения президента Финляндии сходить в сауну с американским коллегой для решения вопроса Гренландии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны). Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Так Захарова прокомментировала реплику президента Финляндии Александра Стубба в интервью Washington Post о том, что совместный поход в сауну с американским лидером Дональдом Трампом мог бы помочь в урегулировании ситуации с Гренландией.

    Напомним, Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии. Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    Комментарии (6)
    20 января 2026, 17:19 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство ЕС подчеркнуло, что не намерено вступать в противостояние с США из-за Гренландии, однако готово защищать свои интересы.

    Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за ситуации вокруг Гренландии. Такое заявление сделала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям в Европарламенте в Страсбурге, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула: «ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов». Она также выразила мнение, что прямое давление не приведет к изменению статуса Гренландии, а лишь негативно скажется на экономическом положении как США, так и Европы.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    22 комментария

    Каллас добавила, что ситуация вокруг Гренландии стала для ЕС новым кризисом, с которым ранее союз не сталкивался. Она считает, что вопросы безопасности региона можно решать через структуру НАТО.РИА «Новости». 

    Также Каллас в ходе выступления упомянула, что с таянием арктических льдов существует риск усиления присутствия России и Китая в регионе. Она напомнила, что Россия уже долгие годы вкладывает средства в военную инфраструктуру на Крайнем Севере, но не привела подробной связи этих действий с нынешним кризисом в Арктике.

    В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб заявил, что совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом мог бы способствовать урегулированию ситуации вокруг Гренландии.

    Ранее Трамп сообщил о введении тарифов на товары европейских стран, если не получится договориться о покупке Гренландии.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает кризис внутри западного общества.

    Комментарии (28)
    21 января 2026, 10:21 • Новости дня
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»

    Трамп ответил Европе, что «торговая базука» срикошетит обратно

    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Любые новые торговые меры со стороны Евросоюза против США срикошетят обратно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент Дональд Трамп прокомментировал угрозы Евросоюза применить так называемую торговую базуку против США, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу NewsNation он отметил, что европейцы уже прибегают к подобным мерам, однако, по его мнению, не до конца осознают последствия таких шагов.

    «При этом они уже применяют «торговые базуки», и это срикошетит обратно», – отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что любые ограничительные действия Брюсселя против Вашингтона вернутся к европейским странам рикошетом. Президент выразил уверенность, что подобная политика приведет к негативным последствиям для самой Европы.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    22 комментария

    Глава Белого дома в субботу сообщил о введении с февраля пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии, которая с июня увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые американские пошлины.

    Макрон отдельно отметил наличие у ЕС «инструмента против принуждения», известного как «торговая базука».

    Комментарии (4)
    21 января 2026, 08:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвующего во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило о риске, что Европа может согласиться отдать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону. Собеседник агентства отметил, что многие европейцы считают завершенным послевоенный мировой порядок, а возможный захват территорий президентом США Дональдом Трампом может радикально изменить политическую ситуацию в мире, передает ТАСС.

    По оценке источника, европейские лидеры могут согласиться на уступку Гренландии в очередной попытке умиротворить Белый дом.

    Bloomberg пишет, что европейские чиновники были шокированы быстрым переходом США от дружественного взаимодействия к враждебному и потерей поддержки. Некоторые представители ЕС признали, что не понимают, как реагировать на постоянно меняющиеся угрозы и требования со стороны Вашингтона, которые, по их словам, лишены логики.

    В публикации отмечается, что возобновление требований президента США к Дании о передаче крупнейшего в мире острова совпало с новыми угрозами тарифов и попыткой Вашингтона создать альтернативный ООН глобальный форум по безопасности. Это происходит на фоне уязвимости европейского сообщества, экономических трудностей и утраты уверенности в американских гарантиях безопасности.

    Bloomberg подчеркивает, что Евросоюз, и без того расколотый конфликтом на Украине, сталкивается с ощущением потери контроля и нарастанием враждебности в отношениях с Белым домом.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    22 комментария

    Власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу проявить силу в ситуации с Гренландией и прекратить льстить Дональду Трампу.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    Комментарии (7)
    20 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США

    Лавров: Крым так же важен для России, как Гренландия – для США

    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крым имеет для безопасности России такую же важность, как Гренландия для США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов», – отметил он, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что если бы на месте жителей Гренландии оказался крымский народ, многое стало бы понятнее. Министр напомнил, что в Крыму прошел референдум после антиконституционного госпереворота: пришедшие к власти путчисты начали войну против русского языка и отправили боевиков на штурм Верховного совета Крыма, в то время как в Гренландии таких переворотов не происходило.

    Глава МИД добавил, что, как отмечал президент США Дональд Трамп, для Вашингтона Гренландия важна именно с точки зрения безопасности.

    Отдельно Лавров прокомментировал возможность заключения договора о взаимопомощи с Гренландией и Исландией. Он заявил, что сегодня отсутствуют условия, позволяющие даже предполагать такую вероятность.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    22 комментария

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия. Он также заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    Комментарии (31)
    20 января 2026, 15:07 • Новости дня
    Лавров: Слова Писториуса о «неизбежной» войне России и НАТО остаются на его совести
    Лавров: Слова Писториуса о «неизбежной» войне России и НАТО остаются на его совести
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления главы минобороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на его совести, заявил глава МИД России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции, посвященной деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Оставляю на совести (президента Франции Эммануэля) Макрона эти заявления так же, как и заявление о том, что война между НАТО и Россией начнется до 2029 года. Последний раз это сказал Писториус, министр обороны Германии», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Писториуса о возможном начале войны НАТО и России до конца 2029 года.

    В декабре Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    Комментарии (9)
    20 января 2026, 21:54 • Новости дня
    Россия заработала 216 млрд долларов на подорожании золота
    Россия заработала 216 млрд долларов на подорожании золота
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Непредвиденная прибыль России от роста цен на золото превысила 216 млрд долларов, пишет Bloomberg.

    Как отмечает Bloomberg, это почти равняется объему российских активов, которые страны Европейского союза заморозили с начала спецоперации на Украине – около 210 млрд евро, или 244 млрд долларов, передает «Лента.Ру».

    Несмотря на то, что Центробанк России в основном не проводил значительных закупок золота и не использовал золотые резервы после введения санкций, подорожание драгоценного металла частично компенсировало потерю доступа к зарубежным ценным бумагам и валюте. За последние четыре года золото показало рекордный рост стоимости на фоне увеличения спроса со стороны центробанков, инфляционных опасений, геополитических рисков и торговых войн.

    В 2025 году стоимость золота увеличилась примерно на 65%, что значительно повысило оценку официальных запасов во всем мире даже без существенных новых покупок. К концу 2025 года объем международных резервов России составил 755 млрд долларов, из которых 326,5 миллиарда пришлось на золото. С тех пор цена на золото выросла еще на 8% и превысила 4700 долларов за унцию.

    Напомним, объем международных резервов России увеличился до максимального уровня за всю историю, достигнув 763,9 млрд долларов к концу декабря.

    Комментарии (39)
    21 января 2026, 13:03 • Новости дня
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Франция готовит отправку как минимум 200 альпийских стрелков для усиления своего военного присутствия в Гренландии, увеличивая контингент более чем в 14 раз, сообщила Canard Enchaine.

    По данным Canard Enchaine, президент Франции Эммануэль Макрон намерен значительно нарастить военное присутствие страны в Гренландии, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что французский лидер собирается увеличить военный контингент на острове более чем в 14 раз.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    22 комментария

    Ранее Эммануэль Макрон созвал совет по обороне Франции из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.

    До этого Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение о скором уходе Макрона с поста президента Франции после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Макрона, в котором французский лидер отметил, что не понимает, какие у Трампа планы в отношении Гренландии.

    Комментарии (8)
    20 января 2026, 16:59 • Новости дня
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» изменили для запуска одним человеком
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» изменили для запуска одним человеком
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На выставке UMEX 2026 в Абу-Даби представили пусковую установку, позволяющую одному оператору запускать боеприпас «Ланцет-Э» менее чем за минуту.

    Компания Zala презентовала новую пусковую установку для комплекса «Ланцет-Э» на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Установка позволяет единственному оператору развернуть систему и осуществить запуск барражирующего боеприпаса менее чем за минуту.

    В компании сообщили: «Новая пусковая установка призвана кардинально повысить оперативность применения самого мощного боеприпаса серии «Ланцет-Э» – «Изделия 51Э». В отличие от традиционной пусковой установки на автомобильном шасси, она позволяет расчету даже из одного человека развернуть систему и произвести запуск менее чем за минуту».

    Разработчик отметил, что после выполнения задачи установка не подлежит разборке или эвакуации, что повышает скрытность и мобильность боевых подразделений.

    В Zala уточнили, что новая пусковая установка однократного применения уже успешно прошла испытания в реальных боевых условиях и выпускается серийно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры Zala выпустили одноразовую пусковую установку РУК «Ланцет-Э», что повысило уровень безопасности расчетов при развертывании.

    Обновленный разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» производства Zala презентовали на стенде Рособоронэкспорта иностранным журналистам в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

    Россия и Индия ведут переговоры о возможной локализации производства российских беспилотников, включая модель «Ланцет».

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 04:50 • Новости дня
    Тахтамукайский район Адыгеи ввёл режим ЧС после атаки БПЛА на жилой дом
    Тахтамукайский район Адыгеи ввёл режим ЧС после атаки БПЛА на жилой дом
    @ Telegram-канал Мурата Кумпилова

    Tекст: Катерина Туманова

    После атаки дрона ВСУ на жилой многоквартирный дом в Тахтамукайском районе Адыгеи администрация ввела режим ЧС для оперативного решения вопросов граждан, сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

    «Администрация муниципалитета вводит режим ЧС районного уровня. Это поможет эффективнее объединить работу всех служб и ведомств. С утра начнется комплексная работа по оценке ущерба и выработке плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности», – сказано в сообщении.

    На место происшествия прибыли председатель кабмина РА Анзаур Керашев и глава  Тахтамукайского района Аскер Савв.

    Пункт временного размещения (ПВР) граждан, эвакуированных с места ЧС в ауле Новая Адыгея, открыт на территории базы отдыха «Шапсуг», жильцы повреждённого дроном дома переселяются в ПВР, там будет организовано питание и другие необходимые услуги. В частности, соцработники, медики, психологи постоянно будут находиться в ПВР.

    Жителей дома будут допускать в квартиры после завершения обследования представителями правоохранительных органов на предмет взрывоопасных элементов.

    Для обеспечения безопасности и охраны имущества территория оцеплена сотрудниками МВД и Росгвардии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду глава Адыгеи Кумпилов сообщил о затронувшем многоквартирный дом и парковку при нём пожаре после атаки БПЛА на регион. Он уточнил, что при атаке БПЛА на жилой дом пострадали восемь человек. Позднее стало известно, что пострадавших 11 человек, из них двое детей.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трампу нужно закрасить на картах мира Гренландию в «звездно-полосатый колер» и остаться навечно в истории. Однако случай с Гренландией не имеет аналогий с ситуацией в России, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказал мнение, что обсуждение Гренландии на форуме в Давосе может стать неожиданно интересным.

    По его словам, «трусливые европейские лидеры» будут стремиться передать США фактический контроль над островом, сохраняя формальную принадлежность Дании.

    Медведев подчеркнул, что Дональд Трамп заинтересован не только в фактическом контроле, а в официальном присоединении Гренландии к США, чтобы войти в историю наравне с отцами-основателями страны. По его словам, Трампу нужно закрасить на картах мира остров в «звездно-полосатый колер», остаться навечно в истории и «одновременно стать как президент России».

    Медведев также сравнил ситуацию с возвращением Россией своих территорий и заявил, что случай с Гренландией не имеет аналогий, поскольку этот остров никогда не принадлежал США.

    «В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия – совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить», – заметил Медведев.

    Он обратил внимание, что Трамп может стремиться укрепить позиции Америки, ликвидировав НАТО, однако неясно, позволит ли ему это сделать нынешняя политическая ситуация.

    «Вопрос прежде всего в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома для достижения этой цели», – пишет Медведев.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    22 комментария

    СМИ писали, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    Комментарии (14)
    20 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Лавров напомнил о причинах вступления Прибалтики в Евросоюз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии в 2025 году, напомнил о причинах и обстоятельствах вступления стран Прибалтики в Евросоюз.

    «Когда три прибалтийских страны принимали в Евросоюз в 2004 году, по-моему, они абсолютно не соответствовали всем критериям, которые необходимо выполнить. Как, собственно, сейчас пытаются Украину туда втащить, которая не то что не соответствует, она нарушает все критерии», – отметил министр, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, тогдашние европейские чиновники признавали, что прибалтийские страны еще не доросли до полноправного членства, но их приняли по политическим причинам. Министр отметил, что после вступления в ЕС и НАТО страны Прибалтики начали активно поддерживать русофобию. Он уточнил, что вместо стабилизации прибалтийские государства стали «играть первую скрипку в нагнетании русофобских страстей» в западных институтах.

    Лавров обратил внимание на демографические и экономические последствия для этих стран после вступления в Евросоюз. Он указал на отток населения, низкие показатели экономического роста и уровень ВВП на душу населения. По мнению министра, эти данные отражают результаты проводимой прибалтийскими странами политики.

    Глава МИД также прокомментировал отношение к русскому языку в странах Прибалтики. Он заявил, что власти этих государств не довели запреты на использование русского языка до уровня, наблюдаемого на Украине. Вместе с тем, по словам Лаврова, ограничения постепенно вводятся в образовании, СМИ и культурной сфере.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как русофобия разрушает прибалтийскую экономику.

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала русофобию основным товаром стран Прибалтики.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 21:42 • Новости дня
    Канада назвала Россию главной угрозой в Арктике

    Канада заявила о необходимости защиты от России в Арктике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава канадского правительства Марк Карни призвал усилить защиту в Арктике от России на фоне обсуждений статуса Гренландии.

    Премьер-министр Канады Марк Карни выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где заявил о важности выстраивания защиты от действий России в Арктике, передает ТАСС. По его словам, Россия «без сомнения, представляет угрозу в Арктике».

    Карни подчеркнул: «Они представляют собой реальную угрозу в Арктике, от которой мы должны защищаться». В то же время премьер-министр отметил, что в настоящий момент речь идет скорее о потенциальной, а не о реальной угрозе.

    Заявление прозвучало на фоне обсуждений притязаний США на Гренландию, однако подробностей относительно конкретных мер или планов Карни не раскрыл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады планируют открыть консульство на Гренландии на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа аннексировать остров.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониальной эпохи. Лавров также считает, что ситуация с Гренландией демонстрирует кризис внутри западного общества.


    Комментарии (6)
    Главное
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Британия предложила Дании купить новые фрегаты из-за «российской угрозы»
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    Лондон упрекнули в заправке самолетов российским керосином
    Зеленский с женой задекларировал почти 600 тыс. долларов наличными
    В Госдуме начали обсуждать введение самозапрета на платежи в онлайн-играх
    Врачи cкорой помощи призвали москвичей не выходить из дома в морозы