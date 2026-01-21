  • Новость часаМЧС спасло третьего человека из-под завалов ТЦ в Новосибирске
    21 января 2026, 14:34 • Новости дня

    Уиткофф заявил о совместном с Кушнером визите в Москву в четверг

    Уиткофф заявил о совместном с Кушнером визите в Москву в четверг
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер планируют поздним вечером в четверг вылететь в Москву, сообщает Bloomberg TV.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что он и предприниматель Джаред Кушнер вылетят в Москву вечером в четверг. По его словам, прибытие в российскую столицу ожидается поздно ночью, передает ТАСС.

    В ходе беседы с телеканалом Bloomberg TV из Давоса Уиткофф заявил, что после Москвы они отправятся в ОАЭ для встречи в рамках рабочих групп.

    Ранее Уиткофф заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

    Уиткофф заявил, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за предыдущие несколько лет.

    До этого в Давосе прошла встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. Дмитриев после переговоров с американской делегацией отметил рост понимания правильности позиции России в мире.

    19 января 2026, 14:14 • Новости дня
    Стало известно о планах Дмитриева встретиться с Кушнером и Уиткоффом

    Axios: Дмитриев планирует встретиться с Уиткоффом и Кушнером во вторник

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во вторник проведет встречу в Давосе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, заявил журналист Барак Равид, ссылаясь на свой источник.

    «Дмитриев завтра в Давосе встретится с... Уиткоффом и Кушнером», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Ранее Reuters сообщило, что Дмитриев примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и планирует провести встречи с американской делегацией.

    Напомним, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум.

    19 января 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт назвал цели Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе

    Американист Дробницкий: Приглашением Путина в «Совет мира» Трамп бьет по евроатлантическому лобби

    Эксперт назвал цели Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе
    @ Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Приглашение Владимира Путина в «Совет мира» по Газе – это часть политико-делового проекта Дональда Трампа, направленного на сохранение личного влияния после президентства и создание эффективной альтернативы существующим международным форматам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Кремле сообщили, что изучают это предложение США.

    «Совет мира» – это политико-деловой проект Трампа. Глава Белого дома стремится сохранить значительное мировое влияние и доступ к первым лицам после своего президентства, для чего и приглашает в совет Владимира Путина и других лидеров», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Кроме того, в Газе планируется апробировать передовые решения по деэскалации, чтобы в дальнейшем применить этот опыт в других горячих точках. Другими словами, Трамп хочет создать эффективный аналог ООН. Именно поэтому в совет вошли лидеры стран, обладающих огромными экономическими, логистическими и военными ресурсами», – продолжил он.

    По словам эксперта, совет также должен стать крупной инвестиционной площадкой. «Трамп подходит к урегулированию мировых кризисов с предпринимательских позиций. Разумеется, здесь присутствует и элемент личного пиара, который стал для него важным инструментом достижения целей», – заметил спикер.

    «Думаю, внутри США инициатива будет менее заметна – американского избирателя не слишком волнует внешняя политика. Впрочем, Трамп может набрать дополнительные баллы у лобби израильского «Ликуда», у которого хорошие отношения с Москвой», – спрогнозировал Дробницкий.

    «Кроме того, через этот совет Трамп надеется оказать серьезное сопротивление евроатлантическому лобби. Сами европейские лидеры, вероятно, шокированы составом приглашенных. Однако дальше громких заявлений и «экстренных заседаний» дело не пойдет – они надеются, что внутренние проблемы отвлекут Трампа, и орган так и не будет создан», – резюмировал аналитик.

    Ранее США по дипломатическим каналам пригласили президента России Владимира Путина вступить в международный «Совет мира» по Газе, передает ТАСС. «В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что российская сторона надеется на дальнейшие контакты с американскими представителями, чтобы прояснить нюансы инициативы. Решение о присоединении будет принято после анализа всех обстоятельств и консультаций.

    В понедельник также Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил участие России в строительстве многополярного мира и действиях Москвы в этой связи, сообщает Кремль.

    Целью совета по Газе под председательством Трампа объявлена реализация поддержанного ООН американского плана по демилитаризации и восстановлению Газы. Регион был опустошен двухлетней войной между Израилем и боевой группировкой ХАМАС, сообщает CNN.

    В совет, который Трамп назвал «величайшим и самым престижным органом из когда-либо созданных», войдут, среди прочего, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, премьер Канады Марк Карни и глава Госдепа Марко Рубио. Приглашения также получили президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Аргентины Хавьер Милей, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, приглашение получил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Также в нем будут состоять представитель президента США по внешней политике Стив Уиткофф, замсоветника по нацбезопасности Роберт Габриэль, зять Трампа Джаред Кушнер, миллиардер Марк Роуэн и глава Всемирного банка Аджай Банга.

    Члены получат постоянные места в совете, если заплатят 1 млрд долларов. Политики, которые не внесут платеж, будут занимать должности в течение трех лет. Все собранные средства пойдут на восстановление Газы. В Белом доме обещают, что в органе «не будет непомерных зарплат и раздутого персонала, от чего страдают многие международные организации».

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против занятия Турцией и Катаром ключевых ролей в организации. Он отметил, что создание этого органа «не было скоординировано с Израилем и противоречит его политике». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему предложенный «Совет мира» нужен для сохранения гегемонии США.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    19 января 2026, 12:57 • Новости дня
    Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе
    Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассматривает предложение о вступлении в международный «Совет мира» по Газе, куда его пригласили по дипломатическим каналам из США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Владимир Путин получил официальное приглашение от США войти в состав так называемого Совета мира по Газе, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав Совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения».

    Песков уточнил, что российская сторона надеется на дальнейшие контакты с американскими представителями, чтобы прояснить все нюансы инициативы. Решение о присоединении будет принято после анализа всех обстоятельств и консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира. Белый дом представил состав Совета мира и ключевых ответственных за восстановление Газы.

    Американские чиновники предложили расширить Совет мира и включить в него вопросы по Украине и Венесуэле. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое участие в Совете мира по Газе и выразил благодарность Дональду Трампу за приглашение.

    19 января 2026, 16:30 • Новости дня
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Импорт сжиженного природного газа в Европейском союзе из США составляет четверть общего годового объема, при этом сохраняется курс на отказ от российского газа. Однако для полной замены российского газа Евролпе надо искать альтернативных поставщиков.

    Европейский союз уже получает четверть всего импортируемого сжиженного природного газа из США, сообщает ТАСС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

    По ее словам, «уровень закупок СПГ у США уже достиг 25%». Она подчеркнула, что ЕС поставил перед собой задачу полностью отказаться от российского газа, однако для этого необходимо искать альтернативные источники, чтобы компенсировать выпадающие объемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил затраты на импорт нефти и газа из США на 7%. Politico сообщил, что Евросоюз к концу десятилетия может получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски для региона.

    20 января 2026, 22:12 • Новости дня
    Дмитриев заявил о растущем осознании правильности позиции России в мире

    Дмитриев сообщил о конструктивных переговорах с представителями США в Давосе

    Tекст: Вера Басилая

    Встречи с представителями США проходят конструктивно, и всё больше людей осознают правильность российской позиции, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

    Переговоры между специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, а также зятем американского президента Джаредом Кушнером прошли в Давосе, передает ТАСС.

    Встреча проходила за закрытыми дверями и продолжалась более двух часов. Из-за большого скопления людей у павильона США для участников организовали отдельный вход. Дмитриев отметил, что переговоры были конструктивными.

    «Встречи проходят конструктивно, и всё больше и больше людей осознают правильность российской позиции», – заявил Дмитриев журналистам после переговоров на полях Всемирного экономического форума. Спецпредставитель также указал на растущий интерес к позиции России на международной арене.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Стивен Уиткофф оценил переговоры с Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».

    20 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым «очень позитивными»
    Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым «очень позитивными»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф оценил переговоры со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».

    По итогам встречи в Давосе Уиткофф отметил: «Они были очень позитивными», комментируя диалог с Дмитриевым, передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник Дмитриев объявил о своем приезде в Давос.

    Позже сообщалось, что Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    20 января 2026, 14:52 • Новости дня
    Лавров раскрыл детали разговора с Рубио с цитатами из «Крестного отца»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил публикацию The New York Times о том, что госсекретарь США Марко Рубио во время переговоров в Эр-Рияде в феврале 2025 года действительно процитировал фильм «Крестный отец».

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио действительно использовал цитаты из фильма «Крестный отец» во время переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде в феврале 2025 года, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Рубио обратился к известной сцене, где Вито Корлеоне говорит сыну: «Я всю жизнь старался не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины», и подчеркнул, что «ядерные державы должны общаться друг с другом».

    Лавров отметил, что Рубио охарактеризовал внешнюю политику США при Дональде Трампе как основанную на национальных интересах и здравом смысле, что предполагает признание аналогичных интересов у России и других мировых держав. Госсекретарь добавил, что при совпадении национальных интересов Москвы и Вашингтона стороны должны использовать это для реализации совместных проектов в экономике, торговле и инвестициях.

    При этом Рубио подчеркнул, что несовпадение интересов двух стран не должно перерастать в конфронтацию, особенно «горячую». Лавров заявил, что полностью разделяет такую философию, и выразил надежду, что Вашингтон понимает обоснованность подобного подхода.

    На переговорах в Эр-Рияде российская и американская делегации обсуждали пути нормализации двусторонних отношений, а также вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.

    Ранее Лавров заявил, что только США среди западных стран предложили план урегулирования кризиса на Украине с учетом устранения его первопричин.

    20 января 2026, 11:52 • Новости дня
    Лавров назвал политику Трампа потрясением для Европы

    Лавров заявил о потрясении Европы из-за политики Трампа на мировой арене

    Лавров назвал политику Трампа потрясением для Европы
    @ hamil Zhumatov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал линию президента США Дональда Трампа на самостоятельное написание правил поведения на мировой арене сильнейшим потрясением для Европы.

    Глава МИД России считает, что стремление Дональда Трампа самостоятельно формировать международные правила стало серьезным вызовом для европейских стран, передает ТАСС. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    По словам Лаврова, западные страны противопоставляют международному праву собственную концепцию «миропорядка, основанного на правилах». Министр отметил, что политика Трампа «вписывается в эту концепцию».

    «Только правила пишет не коллективный Запад, а один его представитель. И для Европы, конечно, это сильнейшее потрясение», – заявил Лавров.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что начало 2026 года «побьет все рекорды по впечатлительности».

    Президент России Владимир Путин отметил опасность замены дипломатии в мире «правом сильного».

    Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    20 января 2026, 22:32 • Новости дня
    Херш заявил о недоумении разведки США из-за продолжающейся СВО на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Чиновники разведки США выражают обеспокоенность и задаются вопросом, по какой причине Россия не прекращает специальную военную операцию на Украине, несмотря на возможные экономические последствия, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    По словам Сеймура Херша, в среде американской разведки преобладают чувства «безысходности и злости» в связи с затянувшимся конфликтом, передает РИА «Новости».

    Журналист отметил, что чиновники разведки США выражают обеспокоенность и задаются вопросом, по какой причине Россия не прекращает специальную военную операцию на Украине, несмотря на возможные экономические последствия.

    «Чиновники разведки США... сейчас задаются вопросом, почему Путин... продолжает конфликт, который может привести к экономическому хаосу», – пишет Херш.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    Президент России выразил уверенность в выполнении всех задач специальной военной операции, которые были сформулированы в 2022 году.

    Путин отметил, что экономика и финансовая система России полностью находятся под контролем правительства и Центробанка, а качество бюджета соответствует уровню 2021 года.

    20 января 2026, 21:18 • Новости дня
    Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились в Давосе

    Дмитриев, Кушнер и Уиткофф прибыли в павильон США в Давосе

    Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились в Давосе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Дмитриев вошел в павильон США примерно в 17:30 по местному времени, что соответствует 19:30 по Москве. Вслед за ним прибыли и Уиткофф с Кушнером, передает РИА «Новости».

    На фоне визита высокопоставленных делегатов безопасность вокруг здания была усилена: у главного и запасного входов дежурили полицейские и сотрудники спецслужб в гражданской одежде. Как ожидается, Дмитриев обсудит с представителями США мирный план по Украине.

    Напомним, во вторник Дмитриев объявил о своем приезде в Давос.

    Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский не поедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе.

    Издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп не желает встречаться с Зеленским в Давосе. Газета отмечала, что украинской делегации приходится бороться за внимание в Давосе.

    20 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Лавров раскрыл содержание диалога Путина и Байдена

    Лавров: Байден в 2021 году выразил уважение к Путину за единство России

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Джо Байден на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году выразил уважение к главе российского государства за единство России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году поделился подробностями встречи президентов США и России, передает ТАСС.

    Лавров сообщил, что в июне 2021 года на встрече в узком формате Джо Байден без записей произнес вступительную речь о различиях путей развития двух стран.

    По словам Лаврова, Байден отметил, что США возникли в результате миграции полупреступных элементов из Англии, которые затем ассимилировались в так называемом «плавильном котле», где формировалась американская нация вне зависимости от происхождения. Байден также указал на проблемы, с которыми сталкивались США, такие как вопрос коренных народов и рабовладение.

    В отличие от США, Россия, как выразился Байден, расширялась за счет объединения с соседними народами, сохраняя их язык, культуру и традиции. Глава МИД подчеркнул, что Байден выразил уважение Путину за сохранение многонациональности российского государства и его единства. «Вам непросто удерживать страну, да еще и страну, обладающую ядерным оружием, в состоянии единства. Я не могу представить, что Россия развалится», – процитировал Лавров слова Байдена.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при иных отношениях с администрацией экс-президента США Джо Байдена.

    21 января 2026, 07:07 • Новости дня
    Advance: Европа боится, что Россия не захочет переговоров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские лидеры опасаются, что Россия откажется обсуждать урегулирование, несмотря на готовность Европы к переговорам и усиливающуюся усталость от конфликта, пишет Advance.

    Европейские политики начали выражать озабоченность по поводу того, что Москва теперь может отказаться от диалога, несмотря на появление готовности у Европы к обсуждению урегулирования, говорится в материале Advance, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что ранее европейские лидеры рассчитывали, что, если ситуация ухудшится, всегда можно будет договориться с Россией и подключиться к переговорам.

    «Европа всегда держала в голове такой сценарий. Если однажды совсем прижмет, можно просто договориться с Москвой и примкнуть к переговорам. Вопрос только в том, что скажет Москва», – говорится в статье.

    По мнению автора материал, Москва на протяжении долгого времени была вынуждена слушать признания о том, что задача Европы – не только защита Украины, но и стратегическое поражение России через вооруженный конфликт на Украине.

    Сейчас, когда не видно признаков поражения России, Москва может, по мнению автора, «бумерангом вернуть стратегическое поражение Европе».

    В публикации также говорится, что в Европейском союзе усиливается усталость от конфликта, а среди лидеров формируется понимание, что президент США Дональд Трамп не станет помогать Европе.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва отслеживает переговоры США, ЕС и киевского режима по урегулированию на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров пояснял, что США были единственными из всех стран Запада, кто предложил урегулировать украинский кризис с учетом устранения его первопричин.

    19 января 2026, 13:35 • Новости дня
    Стало известно о предстоящей поездке Дмитриева на форум в Давосе

    Reuters: Глава РФПИ Дмитриев проведет встречи с делегацией США на ВЭФ в Давосе

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев примет участие во Всемирном экономическом форуме, где пройдут переговоры с американскими представителями, сообщило агентство Reuters.

    По данным Reuters, спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и планирует провести встречи с американской делегацией, передает ТАСС.

    Мероприятие пройдет с 19 по 23 января под лозунгом «Дух диалога». Обсуждение построено вокруг пяти основных глобальных вызовов, среди которых ключевое место занимает сотрудничество в условиях растущей нестабильности в мире.

    В Белом доме подтвердили, что на форум приедет президент США Дональд Трамп. Его будут сопровождать госсекретарь, министры финансов, торговли и энергетики, а также спецпосланник Стивен Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер. Кроме того, в Давосе ожидается самая крупная американская делегация за всю историю форума, включая представителей обеих партий Конгресса.

    В швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум.

    Украина и США во Флориде договорились встретиться в Давосе на уровне делегаций.

    20 января 2026, 14:38 • Новости дня
    Песков заявил о важности получения данных Россией о переговорах США, ЕС, Киева

    Песков: России важно знать о содержании дискуссий между США, ЕС и Украиной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжает внимательно следить за переговорами между США, странами Евросоюза и Киевом по поводу урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль оценивает прогресс мирных инициатив и переговоров американской стороны, отметил, что в настоящее время идут постоянные контакты Киева с европейскими партнерами. По его словам, обсуждаются вопросы, связанные с гарантиями безопасности и экономическим восстановлением Украины, однако российская сторона не располагает полной информацией о деталях этих дискуссий, передает ТАСС.

    «Мы не совсем в курсе того, о чем там ведется речь. Но мы в курсе того, что хотим мы сами. Это хорошо известно и американцам, и украинцам», – подчеркнул официальный представитель Кремля. Песков добавил, что для Москвы важно продолжать получать сведения о содержании переговоров между США, ЕС и Киевом.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что только США из всех западных стран предложили план урегулирования украинского кризиса с учетом устранения его первопричин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтверждает готовность к переговорам по Украине при условии их серьезности и конструктивности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для достижения устойчивого мира на Украине необходима согласованная работа сторон.

    20 января 2026, 12:34 • Новости дня
    Лавров заявил о задержке освобождения россиян с танкера «Маринера»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия сразу же обратилась к США после задержания танкера «Маринера» (Marinera), чтобы добиться освобождения двух российских моряков, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Российская сторона действовала оперативно, чтобы обеспечить безопасность двух россиян, находящихся на судне вместе с гражданами Украины, Грузии и Индии, сказал Лавров, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты заверили Москву о принятии решения по освобождению российских моряков практически сразу после обращения. Однако, по словам Лаврова, спустя несколько дней решение так и не было реализовано.

    Лавров отметил, что Россия продолжает настаивать на немедленном освобождении своих граждан и внимательно следит за развитием ситуации вокруг танкера «Маринера».

    Напомним, в начале января американские власти задержали российский танкер «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Кроме того, они провели операцию по задержанию танкера Sophia в международных водах Карибского моря.

    9 января американские власти начали задержание судна Olina в водах Карибского бассейна.

