Посольство сообщило об отсутствии жалоб у арестованной в Австралии россиянки

Tекст: Вера Басилая

Арестованная в Австралии по подозрению в шпионаже россиянка Кира Королёва не обращалась с жалобами на состояние здоровья и условия содержания. Об этом сообщили в посольстве России в Австралии, передает РИА «Новости».

Представители дипмиссии рассказали, что последний телефонный контакт с Королёвой состоялся 19 января 2026 года, никаких жалоб она не высказывала.

Ранее вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к премьер-министру Австралии с просьбой обеспечить арестованной необходимую медицинскую помощь. По его словам, у Королёвой обострилось заболевание сердца из-за отсутствия медпомощи, наблюдались отеки ног и подозрение на онкологию глаза.

В посольстве также подчеркивают, что условия содержания Игоря и Киры Королёвых соответствуют стандартам австралийских тюрем. У задержанных есть местные адвокаты, и посольство поддерживает контакт с ними.

Ранее российская дипмиссия заявляла, что обвинения против граждан России в Австралии, связанные с подозрениями в шпионаже, используются для разжигания антироссийских настроений в стране.

Полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в шпионаже в пользу России.

Первое слушание по делу россиян состоялось в конце сентября 2024 года.

Австралийский суд несколько раз переносил заседание, на котором должно было быть оглашено обвинительное заключение по делу.

Последний раз слушание перенесли 7 ноября, поскольку федеральные прокуроры запросили дополнительное время для рассмотрения доказательств. Очередное судебное слушание назначено на конец февраля 2026 года.