МЧС: Под завалами ТЦ в Новосибирске могут быть два человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

Под завалами торгового центра на улице Наумова могут быть еще два человека, поисково-спасательные работы продолжаются, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Между тем министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий сообщил РИА «Новости», что второго пострадавшего с травмами средней степени тяжести извлекли из-под обломков, его везут в больницу.

Напомним, в среду в Новосибирске у двухэтажного ТЦ произошло обрушение кровли, пострадали два человека. Через некоторое время спасатели смогли извлечь из-под завалов женщину.