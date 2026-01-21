  • Новость часаУиткофф заявил о совместном с Кушнером визите в Москву в четверг
    21 января 2026, 14:12 • Новости дня

    Песков подтвердил встречу Путина с Уиткоффом

    Песков: Путин планирует встретиться с Уиткоффом в четверг

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина со специальным представителем американского лидера Стивеном Уиткоффом запланирована и находится в графике главы государства, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    В Кремле рассчитывают на проведение переговоров в ближайшее время, добавил он, передает ТАСС.

    «Мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента. И завтра он состоится», – отметил Песков.

    Ранее Уиткофф заявил о планах встретиться с Путиным в четверг.

    Предыдущая встреча российского лидера со спецпредставителем президента США состоялась в начале декабря. Она продлилась пять часов.

    20 января 2026, 21:52 • Новости дня
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Угостивший президента России Владимира Путина выпечкой владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил о намерении закрыть бизнес уже в мае текущего года.

    Владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов сообщил, что планирует закрыть бизнес в мае, передает РИА «Новости».

    По словам предпринимателя, «низкий сезон» начинается где-то в конце мая, поэтому логично будет закрыться.

    Максимов рассказал, что после декабрьской пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2023 году он контактировал с федеральными министрами и правительством Московской области. Ему поступали предложения по программам субсидий и обновлению оборудования. Однако, по мнению предпринимателя, текущая налоговая система мешает сделать бизнес прибыльным.

    С 1 января 2024 года в России вступили в силу комплексные изменения в Налоговый кодекс. В частности, для малого бизнеса поэтапно снижается порог выручки для уплаты НДС: с 2026 года – с 60 до 20 млн рублей, с 2027 года – до 15 млн, с 2028 года – до 10 млн рублей. Максимов считает, что такие изменения затрудняют работу малых предпринимателей.

    Предприниматель Максимов рассказал президенту России Владимиру Путину о развитии своего семейного бизнеса в эфире программы «Итоги года». Максимов также попросил Путина прокомментировать изменения в налоговой политике.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу.

    Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году.

    В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    20 января 2026, 21:50 • Новости дня
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф оценил переговоры со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».

    По итогам встречи в Давосе Уиткофф отметил: «Они были очень позитивными», комментируя диалог с Дмитриевым, передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник Дмитриев объявил о своем приезде в Давос.

    Позже сообщалось, что Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    20 января 2026, 22:12 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Встречи с представителями США проходят конструктивно, и всё больше людей осознают правильность российской позиции, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

    Переговоры между специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, а также зятем американского президента Джаредом Кушнером прошли в Давосе, передает ТАСС.

    Встреча проходила за закрытыми дверями и продолжалась более двух часов. Из-за большого скопления людей у павильона США для участников организовали отдельный вход. Дмитриев отметил, что переговоры были конструктивными.

    «Встречи проходят конструктивно, и всё больше и больше людей осознают правильность российской позиции», – заявил Дмитриев журналистам после переговоров на полях Всемирного экономического форума. Спецпредставитель также указал на растущий интерес к позиции России на международной арене.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Стивен Уиткофф оценил переговоры с Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».

    20 января 2026, 14:52 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил публикацию The New York Times о том, что госсекретарь США Марко Рубио во время переговоров в Эр-Рияде в феврале 2025 года действительно процитировал фильм «Крестный отец».

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио действительно использовал цитаты из фильма «Крестный отец» во время переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде в феврале 2025 года, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Рубио обратился к известной сцене, где Вито Корлеоне говорит сыну: «Я всю жизнь старался не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины», и подчеркнул, что «ядерные державы должны общаться друг с другом».

    Лавров отметил, что Рубио охарактеризовал внешнюю политику США при Дональде Трампе как основанную на национальных интересах и здравом смысле, что предполагает признание аналогичных интересов у России и других мировых держав. Госсекретарь добавил, что при совпадении национальных интересов Москвы и Вашингтона стороны должны использовать это для реализации совместных проектов в экономике, торговле и инвестициях.

    При этом Рубио подчеркнул, что несовпадение интересов двух стран не должно перерастать в конфронтацию, особенно «горячую». Лавров заявил, что полностью разделяет такую философию, и выразил надежду, что Вашингтон понимает обоснованность подобного подхода.

    На переговорах в Эр-Рияде российская и американская делегации обсуждали пути нормализации двусторонних отношений, а также вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.

    Ранее Лавров заявил, что только США среди западных стран предложили план урегулирования кризиса на Украине с учетом устранения его первопричин.

    20 января 2026, 22:32 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Чиновники разведки США выражают обеспокоенность и задаются вопросом, по какой причине Россия не прекращает специальную военную операцию на Украине, несмотря на возможные экономические последствия, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    По словам Сеймура Херша, в среде американской разведки преобладают чувства «безысходности и злости» в связи с затянувшимся конфликтом, передает РИА «Новости».

    Журналист отметил, что чиновники разведки США выражают обеспокоенность и задаются вопросом, по какой причине Россия не прекращает специальную военную операцию на Украине, несмотря на возможные экономические последствия.

    «Чиновники разведки США... сейчас задаются вопросом, почему Путин... продолжает конфликт, который может привести к экономическому хаосу», – пишет Херш.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    Президент России выразил уверенность в выполнении всех задач специальной военной операции, которые были сформулированы в 2022 году.

    Путин отметил, что экономика и финансовая система России полностью находятся под контролем правительства и Центробанка, а качество бюджета соответствует уровню 2021 года.

    20 января 2026, 21:18 • Новости дня
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Дмитриев вошел в павильон США примерно в 17:30 по местному времени, что соответствует 19:30 по Москве. Вслед за ним прибыли и Уиткофф с Кушнером, передает РИА «Новости».

    На фоне визита высокопоставленных делегатов безопасность вокруг здания была усилена: у главного и запасного входов дежурили полицейские и сотрудники спецслужб в гражданской одежде. Как ожидается, Дмитриев обсудит с представителями США мирный план по Украине.

    Напомним, во вторник Дмитриев объявил о своем приезде в Давос.

    Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский не поедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе.

    Издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп не желает встречаться с Зеленским в Давосе. Газета отмечала, что украинской делегации приходится бороться за внимание в Давосе.

    20 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Джо Байден на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году выразил уважение к главе российского государства за единство России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году поделился подробностями встречи президентов США и России, передает ТАСС.

    Лавров сообщил, что в июне 2021 года на встрече в узком формате Джо Байден без записей произнес вступительную речь о различиях путей развития двух стран.

    По словам Лаврова, Байден отметил, что США возникли в результате миграции полупреступных элементов из Англии, которые затем ассимилировались в так называемом «плавильном котле», где формировалась американская нация вне зависимости от происхождения. Байден также указал на проблемы, с которыми сталкивались США, такие как вопрос коренных народов и рабовладение.

    В отличие от США, Россия, как выразился Байден, расширялась за счет объединения с соседними народами, сохраняя их язык, культуру и традиции. Глава МИД подчеркнул, что Байден выразил уважение Путину за сохранение многонациональности российского государства и его единства. «Вам непросто удерживать страну, да еще и страну, обладающую ядерным оружием, в состоянии единства. Я не могу представить, что Россия развалится», – процитировал Лавров слова Байдена.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при иных отношениях с администрацией экс-президента США Джо Байдена.

    21 января 2026, 07:07 • Новости дня
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские лидеры опасаются, что Россия откажется обсуждать урегулирование, несмотря на готовность Европы к переговорам и усиливающуюся усталость от конфликта, пишет Advance.

    Европейские политики начали выражать озабоченность по поводу того, что Москва теперь может отказаться от диалога, несмотря на появление готовности у Европы к обсуждению урегулирования, говорится в материале Advance, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что ранее европейские лидеры рассчитывали, что, если ситуация ухудшится, всегда можно будет договориться с Россией и подключиться к переговорам.

    «Европа всегда держала в голове такой сценарий. Если однажды совсем прижмет, можно просто договориться с Москвой и примкнуть к переговорам. Вопрос только в том, что скажет Москва», – говорится в статье.

    По мнению автора материал, Москва на протяжении долгого времени была вынуждена слушать признания о том, что задача Европы – не только защита Украины, но и стратегическое поражение России через вооруженный конфликт на Украине.

    Сейчас, когда не видно признаков поражения России, Москва может, по мнению автора, «бумерангом вернуть стратегическое поражение Европе».

    В публикации также говорится, что в Европейском союзе усиливается усталость от конфликта, а среди лидеров формируется понимание, что президент США Дональд Трамп не станет помогать Европе.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва отслеживает переговоры США, ЕС и киевского режима по урегулированию на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров пояснял, что США были единственными из всех стран Запада, кто предложил урегулировать украинский кризис с учетом устранения его первопричин.

    20 января 2026, 16:30 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 21 января проведет совещание с членами правительства в режиме видеосвязи, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, главной темой станут вопросы, которые были подняты гражданами во время прямой линии с президентом.

    «21 января Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станут вопросы, поднимавшиеся гражданами во время специальной программы «Итоги года с Владимиром Путиным», – сказано в публикации.

    Напомним, Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут.

    Штаб Народного фронта зарегистрировал почти 3 млн 50 тыс. обращений к президенту на «Итогах года», что стало наибольшим показателем за последние пять лет.

    20 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым отметил, что адыгейский сыр является брендом, и поинтересовался качеством его вкуса.

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым отметил, что адыгейский сыр является брендом региона, передает ТАСС. В ходе разговора Путин поинтересовался, действительно ли продукция получается вкусной.

    Кумпилов подтвердил, что адыгейский сыр не только известен, но и востребован, а также сообщил об активном развитии бренда мягких сыров в республике. По его словам, только за последний год в Адыгее произвели более 32 тыс. тонн сырных продуктов.

    Когда обсуждение коснулось строительства маслоэкстракционного завода и перспектив сыроварения, президент напрямую спросил: «Адыгейский сыр – это бренд. Вкусно?». Кумпилов ответил: «Однозначно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин отметил устойчивый рост инвестиций в основной капитал Адыгеи.

    Президент также подчеркнул необходимость ремонта социальных учреждений в республике.

    21 января 2026, 10:06 • Новости дня
    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не считает себя обязанной выплачивать так называемые «царские долги», заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

    В Госдуме он подтвердил, что Министерство финансов придерживается этой позиции, отметив: «Правильно, да. Еще Советский союз не считал, что нужно выплачивать, а Российская Федерация тем более», передает ТАСС.

    Колычев добавил, что вопрос «царских долгов» рассматривается в рамках судебного процесса, а в России интересы ответчика по подобным международным искам представляет Генеральная прокуратура. Он уточнил, что не владеет подробностями дела, но если процесс действительно начнется, Россия будет принимать в нем участие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, повод для иска к России в США нашли в «мусорной корзине истории».

    Напомним, американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США взыскать с России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям 1916 года. Иск был зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне прошлого года. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния.

    Россия отрицает ответственность за долги по облигациям царского периода (которые с Москвы намерен взыскать американский фонд), поскольку те были аннулированы еще в 1918 году, сообщила международная юридическая фирма Marks & Sokolov, представляющая интересы РФ.

    21 января 2026, 13:55 • Новости дня
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские службы внимательно отслеживают заявления о новом оружии США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Службы России внимательно анализируют всю поступающую информацию о возможном наличии у США ранее неизвестных видов вооружения, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов касательно недавнего заявления Дональда Трампа.

    Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу News Nation заявил, что в распоряжении Америки есть такие виды оружия, о которых никто не знает.

    Песков подчеркнул: «У нас, вы знаете, есть соответствующие службы, в задачах которых есть сбор информации на этот счет и анализ этой информации. Они выполняют свою работу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая сотрудница Госдепартамента Саша Ингбер заявила, что американские спецслужбы получили и уже испытали устройство, вызывающее симптомы «гаванского синдрома».

    21 января 2026, 13:36 • Новости дня
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Московской области поддерживают связь с пекарней «Машенька», владелец которой ранее обратился к президенту Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Подмосковные власти поддерживают связь с пекарней «Машенька», о чем сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Владелец этой пекарни ранее обращался к Владимиру Путину во время прямой линии.

    «Я знаю, что с предприятием «Машенька» подмосковная власть в контакте, там идет конкретно по этому случаю. Контакты есть», – заявил Песков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, владелец пекарни «Машенька» из Люберец обратился к президенту России Владимиру Путину с жалобой на отмену льгот для индивидуальных предпринимателей и трудности малого бизнеса.

    Президент Владимир Путин получил от него корзину с выпечкой, попробовал пирожки и отправил предпринимателю подарки к Новому году. Дмитрий Песков сообщил, что президент остался очень доволен подарком из пекарни.

    При этом владелец пекарни Денис Максимов заявил о намерении закрыть бизнес в мае текущего года.

    21 января 2026, 14:01 • Новости дня
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.

    Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США, заявил о значительном прогрессе в разрешении ситуации на Украине, передает ТАСС.

    В интервью каналу CNBC он отметил, что украинская сторона считает достигнутый прогресс наиболее значительным за последние годы.

    «Украинцы говорят, что у нас прогресс больший, чем они увидели за последние несколько лет. У нас идет этот прогресс со встречи в Женеве. Так что большой прогресс за последние шесть недель», – подчеркнул Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Стив Уиткофф оценил переговоры с Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».

    21 января 2026, 13:10 • Новости дня
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, вероятно, проведет вечером в среду совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Ближе к вечеру мы не исключаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Это оперативное совещание. По теме этого мероприятия будем вас информировать, как мы обычно это делаем», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Журналисты поинтересовались, не связано ли второе за неделю совещание с членами Совбеза с чем-то экстраординарным. Песков ответил, что подобная частота встреч не выходит за рамки обычной практики, поскольку такие совещания могут созываться по решению президента в любой момент. Он также подчеркнул, что здесь «никаких правил на этот счет нет» и проведение двух совещаний за неделю не свидетельствует о чем-то необычном, пишет РИА «Новости».

    В понедельник президент России Владимир Путин предложил обсудить участие страны в строительстве многополярного мира на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Ранее Песков сообщил, что президент России встретится с постоянными членами Совета безопасности для обсуждения текущих вопросов государственной политики.

