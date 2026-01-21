На владельца «Читай-города» составили протокол за пропаганду ЛГБТ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Документы о нарушении закона о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), составленные в отношении ООО «Грамота», владельца сети «Читай-город», поступили в Йошкар-Олинский городской суд, передает ТАСС.

Причины претензий к владельцу книжной сети официально не раскрываются. Дата рассмотрения дела пока не определена. Санкции по данной статье включают штраф до млн рублей или временный запрет деятельности на срок до 90 суток.

Ранее юридические лица, связанные с «Читай-городом», уже подвергались аналогичным протоколам. Подобные материалы направлялись в суды городов Чита, Ижевск, Нальчик и Рязань. В Чите ООО «Грамота» было оштрафовано на 800 тыс. рублей по аналогичному делу. Основанием стала продажа книг шведского писателя Фредрика Бакмана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мировой судебный участок № 374 Таганского района Москвы зарегистрировал административные дела о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) в отношении руководителей крупных онлайн-кинотеатров.

А до этого Тверской суд Москвы признал книжный магазин «Фаланстер» виновным в аналогичном административном правонарушении и назначил ему крупный штраф.