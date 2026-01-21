В Японии возобновили работу энергоблока крупнейшей АЭС мира

В Японии перезапустили энергоблок крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива»

Tекст: Мария Иванова

Японская корпорация Tokyo Electric Power осуществила перезапуск шестого энергоблока крупнейшей в мире атомной электростанции «Касивадзаки-Карива», передает ТАСС. Ожидается, что коммерческая эксплуатация этого энергоблока начнется уже к 26 февраля.

Ранее запуск реактора планировался на 20 января, но дату перенесли из-за выявленных технических неполадок. Во время испытаний не сработала система сигнализации при извлечении регулирующих стержней.

Местные власти ранее официально согласовали перезапуск двух реакторов АЭС «Касивадзаки-Карива». На станции действует семь реакторов суммарной мощностью 8,2 ГВт, что делает этот объект крупнейшим в мире.

До аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии работали 54 атомных реактора, обеспечивавшие треть национального энергопотребления. После происшествия работа всех реакторов была остановлена, но сейчас в стране постепенно возобновляют эксплуатацию станций с учетом ужесточенных мер безопасности. Сейчас действуют 14 реакторов, и их число продолжает расти.